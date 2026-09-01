В Киеве слышны взрывы, столицу атакуют дроны: что известно

Кратко:
- Падение БПЛА зафиксировано на открытой местности Святошинского района
- В Подольском районе вспыхнула 16-этажка из-за атаки дрона
- Экстренные службы выехали на вызовы до объявления отбоя тревоги
Во вторник, 1 сентября, в Киеве слышны звуки взрывов на фоне атаки дронов.
Воздушные силы сообщали о реактивном дроне над столицей и призвали находится в укрытиях.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в 10:11, что в Святошинском районе, по предварительной информации, БПЛА упал на открытой территории, возле 5-этажного жилого дома.
"Экстренные службы направляются на место", - отметил он.
В 10:34 Кличко сообщил, что в Подольском районе произошло возгорание в 16-этажном доме на уровне 14-15 этажей. Экстренные службы направляются на место.
В 10:35 в столице объявлен отбой тревоги.
10:37 В Подольском районе возникло возгорание в шестнадцатиэтажном жилом доме, сообщили в КГВА.
Атаки РФ по Украине - новости
Как писал Главред, в ночь на 1 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев и область ракетами и ударными дронами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
По последним данным ГСЧС, в Киеве восемь человек погибли и еще пять пострадали, в том числе трое детей. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилищная застройка столицы.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате массированной российской атаки на Украину погибли по меньшей мере 12 человек, среди них гражданин Индии. Еще десятки людей получили ранения.
В Киеве в результате удара по железнодорожному депо погибли семь человек. Также под обстрелами оказались Херсонская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Сумская и Днепровская области.
В Одессе и области с вечера продолжались удары КАБами и дронами. Из-за атаки тысячи семей остались без электроснабжения. Также был поврежден пункт пропуска на границе с Румынией и экспортная инфраструктура.
Другие новости:
- В Крыму горит военный аэродром: пожар зафиксировали спутники
- РФ резко нарастила удары реактивными дронами: Игнат раскрыл новую тактику врага
- "Сентябрь может многое изменить": какой сигнал посылает Кремль относительно войны
О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред