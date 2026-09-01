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В Киеве слышны взрывы, столицу атакуют дроны: что известно

Анна Ярославская
1 сентября 2026, 10:27
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Жителей призвали оставаться в укрытиях.
дрон Шахед, ПВО
Киев атакуют дроны / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Падение БПЛА зафиксировано на открытой местности Святошинского района
  • В Подольском районе вспыхнула 16-этажка из-за атаки дрона
  • Экстренные службы выехали на вызовы до объявления отбоя тревоги

Во вторник, 1 сентября, в Киеве слышны звуки взрывов на фоне атаки дронов.

Воздушные силы сообщали о реактивном дроне над столицей и призвали находится в укрытиях.

видео дня

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в 10:11, что в Святошинском районе, по предварительной информации, БПЛА упал на открытой территории, возле 5-этажного жилого дома.

"Экстренные службы направляются на место", - отметил он.

В 10:34 Кличко сообщил, что в Подольском районе произошло возгорание в 16-этажном доме на уровне 14-15 этажей. Экстренные службы направляются на место.

В 10:35 в столице объявлен отбой тревоги.

10:37 В Подольском районе возникло возгорание в шестнадцатиэтажном жилом доме, сообщили в КГВА.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь на 1 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев и область ракетами и ударными дронами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

По последним данным ГСЧС, в Киеве восемь человек погибли и еще пять пострадали, в том числе трое детей. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилищная застройка столицы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате массированной российской атаки на Украину погибли по меньшей мере 12 человек, среди них гражданин Индии. Еще десятки людей получили ранения.

В Киеве в результате удара по железнодорожному депо погибли семь человек. Также под обстрелами оказались Херсонская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Сумская и Днепровская области.

В Одессе и области с вечера продолжались удары КАБами и дронами. Из-за атаки тысячи семей остались без электроснабжения. Также был поврежден пункт пропуска на границе с Румынией и экспортная инфраструктура.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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