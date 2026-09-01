Головки вырастут размером с кулак: когда сажать озимый чеснок в 2026 году

Вы узнаете:
- Когда сажать озимый чеснок в 2026 году
- После каких культур лучше высаживать чеснок
- Как подготовить грядку осенью
Озимый чеснок не стоит высаживать просто по календарю. Для хорошей зимовки важно угадать момент, когда земля уже остыла, но до морозов ещё есть время. В большинстве регионов Украины это конец сентября и октябрь, однако конкретные сроки зависят от погоды.
Главред расскажет, когда сажать озимый чеснок в 2026 году и как выбрать подходящее время для посадки.
Когда сажать озимый чеснок в 2026 году
Чесноку требуется около трёх недель, чтобы хорошо укорениться до наступления морозов, пишет Oboz.ua. Ориентироваться можно на температуру почвы: на глубине около 10 сантиметров она должна держаться в пределах +10…+12 °C. Если посадить зубчики слишком рано, они могут прорасти ещё до зимы, а молодые ростки повредит мороз. При поздней посадке чеснок не успеет сформировать достаточное количество корней. Поэтому чаще всего его высаживают с конца сентября до конца октября, учитывая прогноз погоды и состояние почвы.
Где лучше посадить чеснок
Для озимого чеснока подходит солнечный участок с рыхлой почвой, где не застаивается вода. Хорошими предшественниками считаются огурцы, кабачки, бобовые, ранняя капуста и сидераты, в частности горчица и фацелия. А вот после лука чеснок лучше не сажать. Нежелательными предшественниками также являются картофель, помидоры и баклажаны, поскольку после этих культур в почве могут оставаться возбудители болезней и вредители.
Как подготовить почву
Грядку готовят за 10–14 дней до посадки. Почву перекапывают на глубину 20–25 сантиметров, после чего вносят перегной или компост, древесную золу, суперфосфат и калийное удобрение. Свежий навоз для чеснока не используют: он может способствовать развитию грибковых болезней и негативно повлиять на качество головок.
Какие зубчики выбрать для посадки
Для посадки отбирают крупные и плотные зубчики без пятен, трещин, гнили и других повреждений. Головки рекомендуем разбирать непосредственно перед высадкой, чтобы донцы зубчиков не успели пересохнуть. Перед посадкой их можно дополнительно продезинфицировать в слабом растворе марганцовки, настое древесной золы или растворе медного купороса.
На какую глубину сажать озимый чеснок
Зубчики высаживают в бороздки или лунки. Между ними оставляют 8–10 сантиметров, а между рядами - 20–25 сантиметров. Глубину посадки определяют по размеру зубчика, но в среднем от его верхушки до поверхности почвы должно быть 5–7 сантиметров.
Чем укрыть чеснок на зиму
В регионах с холодными или малоснежными зимами грядку можно замульчировать сухими листьями, торфом или опилками. Достаточно слоя толщиной 3–5 сантиметров. Мульча помогает защитить почву от резких перепадов температуры и сильного промерзания.
Смотрите видео о том, когда лучше всего сажать озимый чеснок:
@professional.seeds Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок? #профессиональныесемена#огород#чеснок♬ original sound - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕМЕНА
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Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
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