Головки вырастут размером с кулак: когда сажать озимый чеснок в 2026 году

Слишком ранняя посадка может вызвать появление ростков, а запоздалая посадка помешает укоренению.

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Когда сажать озимый чеснок в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Когда сажать озимый чеснок в 2026 году

После каких культур лучше высаживать чеснок

Как подготовить грядку осенью

Озимый чеснок не стоит высаживать просто по календарю. Для хорошей зимовки важно угадать момент, когда земля уже остыла, но до морозов ещё есть время. В большинстве регионов Украины это конец сентября и октябрь, однако конкретные сроки зависят от погоды.

Главред расскажет, когда сажать озимый чеснок в 2026 году и как выбрать подходящее время для посадки.

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Когда сажать озимый чеснок в 2026 году

Чесноку требуется около трёх недель, чтобы хорошо укорениться до наступления морозов, пишет Oboz.ua. Ориентироваться можно на температуру почвы: на глубине около 10 сантиметров она должна держаться в пределах +10…+12 °C. Если посадить зубчики слишком рано, они могут прорасти ещё до зимы, а молодые ростки повредит мороз. При поздней посадке чеснок не успеет сформировать достаточное количество корней. Поэтому чаще всего его высаживают с конца сентября до конца октября, учитывая прогноз погоды и состояние почвы.

Где лучше посадить чеснок

Для озимого чеснока подходит солнечный участок с рыхлой почвой, где не застаивается вода. Хорошими предшественниками считаются огурцы, кабачки, бобовые, ранняя капуста и сидераты, в частности горчица и фацелия. А вот после лука чеснок лучше не сажать. Нежелательными предшественниками также являются картофель, помидоры и баклажаны, поскольку после этих культур в почве могут оставаться возбудители болезней и вредители.

Как подготовить почву

Грядку готовят за 10–14 дней до посадки. Почву перекапывают на глубину 20–25 сантиметров, после чего вносят перегной или компост, древесную золу, суперфосфат и калийное удобрение. Свежий навоз для чеснока не используют: он может способствовать развитию грибковых болезней и негативно повлиять на качество головок.

Какие зубчики выбрать для посадки

Для посадки отбирают крупные и плотные зубчики без пятен, трещин, гнили и других повреждений. Головки рекомендуем разбирать непосредственно перед высадкой, чтобы донцы зубчиков не успели пересохнуть. Перед посадкой их можно дополнительно продезинфицировать в слабом растворе марганцовки, настое древесной золы или растворе медного купороса.

На какую глубину сажать озимый чеснок

Зубчики высаживают в бороздки или лунки. Между ними оставляют 8–10 сантиметров, а между рядами - 20–25 сантиметров. Глубину посадки определяют по размеру зубчика, но в среднем от его верхушки до поверхности почвы должно быть 5–7 сантиметров.

Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Чем укрыть чеснок на зиму

В регионах с холодными или малоснежными зимами грядку можно замульчировать сухими листьями, торфом или опилками. Достаточно слоя толщиной 3–5 сантиметров. Мульча помогает защитить почву от резких перепадов температуры и сильного промерзания.

Смотрите видео о том, когда лучше всего сажать озимый чеснок:

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Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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