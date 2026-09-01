Археологи потеряли дар речи: на месте крушения нашли невероятное сокровище

Исследователи подняли около 22 тонн меди, слоновую кость, оружие, навигационные приборы и более двух тысяч золотых монет.

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В пустыне обнаружили удивительную находку / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Обнаружены останки судна "Bom Jesus", затонувший около 1533 года

Подняты 22 тонны меди, слоновая кость, оружие и более двух тысяч золотых монет

На побережье Намибии, в закрытой алмазодобывающей зоне возле Оранжемунда, рабочие случайно обнаружили останки португальского судна XVI века.

Предположительно, это "Bom Jesus", затонувший около 1533 года по пути в Индию, пишет Daily Galaxy.

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Главной сенсацией стал сохранившийся груз. Археологи подняли около 22 тонн меди, слоновую кость, оружие, навигационные приборы и более двух тысяч золотых монет общим весом примерно 23 килограмма.

Тяжелый груз и песок помогли защитить обломки от разрушения. Найденные монеты времен короля Жуана III и маркировка на медных слитках, связанная с известным европейским торговым домом Фуггеров, стали важными аргументами в пользу версии о происхождении корабля.

Однако окончательно подтвердить его название и восстановить обстоятельства катастрофы ученым не удалось. Значительная часть исторических документов была уничтожена во время землетрясения, цунами и пожаров в Лиссабоне в 1755 году. Вероятной причиной гибели судна считают сильный шторм у опасного побережья Намибии.

Для археологов ценность находки заключается не только в золоте. Корабль сохранил уникальный набор артефактов, показывающий, как почти 500 лет назад были связаны торговые маршруты Европы, Африки и Азии.

"Bom Jesus" фактически превратился в капсулу времени, сохранившей свидетельства эпохи Великих географических открытий и масштабной морской торговли.

Загадочные следы в истории Антарктиды: что известно

Антарктиду принято считать континентом, который не имел постоянного населения до появления современных исследовательских баз. Однако его далекое прошлое выглядело совсем иначе: геологические свидетельства показывают, что миллионы лет назад здесь существовали леса, водоемы и болотистые территории, когда климат региона был значительно теплее.

Интерес к возможным древним путешествиям к южному полюсу подогревают и предания народов Полинезии. В маорийской традиции сохранились рассказы о мореплавателе Хуи Те Рангиоре, которому приписывают плавание в холодные южные воды еще примерно в VII столетии.

Прямых археологических доказательств того, что древние мореплаватели действительно достигали берегов Антарктиды, пока нет. Поэтому подобные истории остаются предметом научных дискуссий. Тем не менее они представляют интерес для историков и исследователей мореплавания, поскольку поднимают вопрос о том, насколько далеко на юг могли отправляться полинезийские путешественники задолго до появления европейских экспедиций.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

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