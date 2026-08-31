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Зачем оставлять лимонную цедру в сливной трубе: в чём секрет метода

Марина Иваненко
31 августа 2026, 18:08обновлено 31 августа, 18:45
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Как избавиться от неприятного запаха из кухонного слива? Попробуйте простой лайфхак с лимонной кожурой, но не используйте её для устранения засоров.
Как освежить кухонный слив без химии
Как освежить кухонный слив без химии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как освежить кухонный слив без химии
  • Лимонная цедра подарит свежий аромат
  • Не оставляйте кожуру в трубах надолго

Остатки пищи, влага и жир в кухонных трубах нередко становятся источником неприятного запаха. Вместо покупных освежителей хозяева всё чаще используют остатки лимонной кожуры, которую обычно выбрасывают в мусор. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Todo Noticias, этот бытовой лайфхак может стать дополнительным средством для поддержания свежести на кухне в перерывах между тщательными уборками.

видео дня

Польза эфирных масел и лимонной кислоты

Эффект от использования цитрусовой цедры объясняется ее природным составом:

Эфирные масла: именно в цедре содержится значительное количество ароматических соединений. При контакте с тёплой водой они высвобождаются и придают сливу свежий цитрусовый аромат.

Органические кислоты: компоненты лимонной цедры могут помочь размягчить небольшие отложения, однако такой способ не заменяет полноценной очистки слива.

Видео о том, какие могут быть причины неприятного запаха из раковины, можно посмотреть здесь:

Правила использования и периодичность

Перед использованием кожуру следует хорошо промыть и удалить остатки мякоти. В слив можно положить один-два небольших кусочка, после чего промыть их теплой водой.

Не стоит использовать большое количество цедры или оставлять ее в трубе надолго, поскольку кусочки могут скапливаться и способствовать засорению. Такой метод можно применять время от времени в качестве дополнения к обычному уходу за кухонной раковиной.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Важно помнить, что лимонная кожура не устраняет серьёзные засоры и не заменяет механическую или специальную очистку труб.

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Об источнике: TN (Todo Noticias)

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