Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Эрдоган подготовил для встречи с Путиным предложение о войне в Украине - росСМИ

Дарья Пшеничник
31 августа 2026, 17:40
google news Подпишитесь
на нас в Google
Встреча лидеров запланирована на 1 сентября в Бишкеке; в повестке дня - Украина и Черноморский бассейн.
Эрдоган подготовил для встречи с Путиным предложение о войне в Украине - росСМИ
Эрдоган передает Путину интересное предложение по поводу войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео на YouTube

Главное из новости:

видео дня
  • Эрдоган и Путин встретятся в Бишкеке 1 сентября
  • Тема разговора - Украина и Черноморский бассейн
  • В Кремле анонсировали девять двусторонних встреч

Турция в очередной раз выходит с предложением о посредничестве между Москвой и Киевом: на встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен заявить о готовности Анкары стать переговорной площадкой для сторон. Об этом со ссылкой на источник в турецком правительстве написало российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Формулировка, которую передал собеседник российских пропагандистов, очерчивает роль Анкары максимально широко - и как содействие урегулированию, и как непосредственную работу с обеими столицами.

"Турецкая сторона заявит о готовности Анкары содействовать урегулированию конфликта в Украине и выступить посредником между сторонами", - сказал источник агентства.

Официального подтверждения этих планов со стороны Турции по состоянию на вечер 31 августа не было.

Встреча в Бишкеке назначена на 1 сентября

Дату и повестку дня переговоров ещё до начала саммита анонсировала российская сторона. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что переговоры с турецким лидером состоятся 1 сентября и, помимо украинской темы, затронут ситуацию в Черноморском бассейне, передает "Интерфакс".

Всего в рамках саммита глава Кремля проведет девять двусторонних встреч, в частности с президентом Кыргызстана Садиром Жапаровым, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В Бишкек Путин прилетел 31 августа, в аэропорту "Манас" его встречал председатель кабинета министров Кыргызстана Адилбек Касималиев, пишет РИА Новости.

Кто соберется на саммите ШОС

26-й саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Бишкеке 31 августа - 1 сентября и посвящен 25-летию организации. В заседании Совета глав государств-членов ШОС принимают участие Си Цзиньпин, Путин, президент Ирана Масуд Пезешкиан и другие лидеры стран-участниц.

В киргизскую столицу также прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер Пакистана Шехбаз Шариф. Турция, имеющая в ШОС статус партнера по диалогу, использует организацию для расширения влияния в Евразии: Эрдоган, приведший страну к этому статусу в 2012 году, неоднократно говорил о желании получить полноправное членство.

Для самого турецкого лидера участие в форуме, который позиционируется как противовес Западу, накладывается на роль союзника по НАТО - в июне Стамбул принимал саммит Альянса.

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров - объяснение эксперта

Первый заместитель главы ОП Сергей Кислица заявил, что российский диктатор Владимир Путин пока не заинтересован в переговорах о прекращении войны против Украины, а зимой его мотивация к диалогу может ещё больше снизиться.

"У Путина сейчас нет ни малейшего желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и… до середины марта, у него будет еще меньше мотивации, потому что он будет считать, что украинцы не настолько сильны..., чтобы пережить эту зиму", - отметил Кислица.

В то же время он подчеркнул, что Украина продолжает дипломатические усилия и активно контактирует с США. По его словам, уровень взаимопонимания между Киевом и Вашингтоном в июне-августе был беспрецедентным.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что война против Украины не закончится до тех пор, пока Владимир Путин не откажется от имперских амбиций в отношении Киева, а любое переговорное урегулирование пока невозможно - между намерениями Москвы и правом Украины на существование нет точки пересечения.

Ранее Кремль публично отверг идею создания свободной экономической зоны на Донбассе - одного из пунктов совместного плана Украины, США и ЕС по прекращению войны.

Накануне стало известно, что, по словам Андрея Сибиги, Украина нуждается в максимальной активизации мирных усилий при участии США. У Киева есть креативные идеи по поводу мира.

Вас может заинтересовать:

Об персоне: Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия.

Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер правящей турецкой Партии справедливости и развития. В 1994–1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции. Почётный доктор МГИМВ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Сентябрь может многое изменить": какой сигнал посылает Кремль относительно войны

"Сентябрь может многое изменить": какой сигнал посылает Кремль относительно войны

19:37Война
У Трампа предложили России мирный план из 28 пунктов для прекращения войны — СМИ

У Трампа предложили России мирный план из 28 пунктов для прекращения войны — СМИ

19:10Мир
Зарплаты в Украине резко изменились - кто получает больше всего

Зарплаты в Украине резко изменились - кто получает больше всего

18:27Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с

Страны Европы призвали граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

Страны Европы призвали граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

Об урожае можно забыть: какие деревья категорически нельзя обрезать в начале осени

Об урожае можно забыть: какие деревья категорически нельзя обрезать в начале осени

Длительные отключения света: что обязательно нужно купить к зиме

Длительные отключения света: что обязательно нужно купить к зиме

Целый кочан капусты варить не нужно: как быстро подготовить листья для голубцов

Целый кочан капусты варить не нужно: как быстро подготовить листья для голубцов

Последние новости

19:46

Исполнение желаний и большой успех: Таро-прогноз для Стрельцов на сентябрь 2026

19:37

"Сентябрь может многое изменить": какой сигнал посылает Кремль относительно войны

19:25

Зачем бананы моют водой с уксусом: неожиданный секрет долгого храненияВидео

19:10

У Трампа предложили России мирный план из 28 пунктов для прекращения войны — СМИ

19:10

Путину предложили саммит с Трампом и Зеленским: Невзлин объяснил ответ Кремлямнение

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
18:43

РФ готовит новый удар по Европе: Жданов раскрыл сценарий агрессии против НАТО

18:33

Секрет советского ГОСТа: какое идеальное соотношение уксуса на 1 литр маринада

18:27

Зарплаты в Украине резко изменились - кто получает больше всего

18:08

Зачем оставлять лимонную цедру в сливной трубе: в чём секрет метода

Реклама
18:00

Маричко Падалко рассказала, зачем они повенчались с мужем

17:40

Эрдоган подготовил для встречи с Путиным предложение о войне в Украине - росСМИ

17:35

Путин встретился с Си Цзиньпином — что сказали об Украине после переговоров

17:30

Облегчение: соседи Меган и Гарри рассказали, как прощались с парой в США

17:07

Опытные садоводы посыпают траву золой осенью — для чего

17:02

"Может, мы уже женаты": Светлицкая удивила заявлением о свадьбе с Цимбалюком

17:02

Главные медиа Италии сообщили, что стране удалось "завербовать Михаила Федорова"

16:48

В центре Ровно прогремели два взрыва: погиб полицейский, ещё трое - раненыФото

16:42

Стиралка может сломаться из-за одной забытой детали: что нужно делать каждые 2–3 месяцаВидео

16:29

Зачем ставить стакан с водой на подоконник: работает ли этот метод зимой

16:27

Никакой не "сверчок": как правильно назвать насекомое на украинском языке

Реклама
16:23

"За счет наглости": известный ведущий заговорил про отношения с Тиной Кароль

16:21

Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 1 сентября

16:03

Зачем замораживать свечу перед использованием: работает ли этот метод

15:45

Слово "розбещений" употребляют неверно: как на украинском назвать такого человека

15:44

Маршрут одинаковый: почему реактивные "Шахеды" долетают до Киева и реально ли их сбить

15:39

"Волной отбросило мою машину": Гросу пережила прилет в отель под Киевом

15:33

Как красиво назвать двойняшек: парные имена, которые в моде в 2026 году

15:02

Защита от гниения и прорастания: как хранить лук в квартире до весны

14:56

Тест на IQ: нужно найти хамелеона среди попугаев за 12 секунд

14:55

Осенняя прохлада накрывает Украину: когда начнется период дождей и гроз

14:35

Похороны Хайден Пенеттьери: семья актрисы приняла важное решение

14:27

Гороскоп Таро на завтра 1 сентября: Овнам - конфликт, Льву - верить в себя

14:22

На заводе производителя дронов для Украины в Польше вспыхнул пожар — подробности

14:18

РФ резко нарастила удары реактивными дронами: Игнат раскрыл новую тактику врага

14:12

Историческая ошибка или смелость: что означает выражение "перейти Рубикон"

14:09

"Не ела три месяца": дочь Зиброва потеряла 23 кг из-за разбитого сердца

13:59

"Сама порезала": маме путинистки Повалий потребовалась помощь врачей

13:45

Зеленский сменил временного главу ГПСУ: что известно о Вадиме Ченчике

13:40

Как уберечь чеснок от порчи: главное условие длительного хранения

13:18

В Крыму горит военный аэродром: пожар зафиксировали спутники

Реклама
13:12

"РФ существует благодаря Гитлеру": историк ответил Путину и напомнил о неудобной правдеВидео

13:10

Огрубевшие пятки мгновенно станут мягкими и гладкими: какую процедуру провести

13:08

Сладкий реванш после тяжелых месяцев: кто из знаков зодиака разбогатеет

13:03

Как легко и быстро отмыть замшевую обувь от пятен — лайфхак

13:00

На осень хватит 4 пары обуви: стилист раскрыла фаворитов сезона

12:37

Деньги, успех и новый уровень: что карты Таро сулят Скорпионам в сентябре 2026

12:30

Зачем кладут соду в холодильник: секретный способ сохранить продукты

12:26

Зачем опытные хозяйки накрывают плиту фольгой: результат удивит

12:18

"Отказала всем": Джамала огласила решение по поводу Нацотбора-2027

12:14

Школы Киева начнут учебный год в новом формате из-за постоянных атак РФ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять