Эрдоган подготовил для встречи с Путиным предложение о войне в Украине - росСМИ

Встреча лидеров запланирована на 1 сентября в Бишкеке; в повестке дня - Украина и Черноморский бассейн.

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Эрдоган передает Путину интересное предложение по поводу войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео на YouTube

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Эрдоган и Путин встретятся в Бишкеке 1 сентября

Тема разговора - Украина и Черноморский бассейн

В Кремле анонсировали девять двусторонних встреч

Турция в очередной раз выходит с предложением о посредничестве между Москвой и Киевом: на встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен заявить о готовности Анкары стать переговорной площадкой для сторон. Об этом со ссылкой на источник в турецком правительстве написало российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Формулировка, которую передал собеседник российских пропагандистов, очерчивает роль Анкары максимально широко - и как содействие урегулированию, и как непосредственную работу с обеими столицами.

"Турецкая сторона заявит о готовности Анкары содействовать урегулированию конфликта в Украине и выступить посредником между сторонами", - сказал источник агентства.

Официального подтверждения этих планов со стороны Турции по состоянию на вечер 31 августа не было.

Встреча в Бишкеке назначена на 1 сентября

Дату и повестку дня переговоров ещё до начала саммита анонсировала российская сторона. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что переговоры с турецким лидером состоятся 1 сентября и, помимо украинской темы, затронут ситуацию в Черноморском бассейне, передает "Интерфакс".

Всего в рамках саммита глава Кремля проведет девять двусторонних встреч, в частности с президентом Кыргызстана Садиром Жапаровым, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В Бишкек Путин прилетел 31 августа, в аэропорту "Манас" его встречал председатель кабинета министров Кыргызстана Адилбек Касималиев, пишет РИА Новости.

Кто соберется на саммите ШОС

26-й саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Бишкеке 31 августа - 1 сентября и посвящен 25-летию организации. В заседании Совета глав государств-членов ШОС принимают участие Си Цзиньпин, Путин, президент Ирана Масуд Пезешкиан и другие лидеры стран-участниц.

В киргизскую столицу также прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер Пакистана Шехбаз Шариф. Турция, имеющая в ШОС статус партнера по диалогу, использует организацию для расширения влияния в Евразии: Эрдоган, приведший страну к этому статусу в 2012 году, неоднократно говорил о желании получить полноправное членство.

Для самого турецкого лидера участие в форуме, который позиционируется как противовес Западу, накладывается на роль союзника по НАТО - в июне Стамбул принимал саммит Альянса.

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров - объяснение эксперта

Первый заместитель главы ОП Сергей Кислица заявил, что российский диктатор Владимир Путин пока не заинтересован в переговорах о прекращении войны против Украины, а зимой его мотивация к диалогу может ещё больше снизиться.

"У Путина сейчас нет ни малейшего желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и… до середины марта, у него будет еще меньше мотивации, потому что он будет считать, что украинцы не настолько сильны..., чтобы пережить эту зиму", - отметил Кислица.

В то же время он подчеркнул, что Украина продолжает дипломатические усилия и активно контактирует с США. По его словам, уровень взаимопонимания между Киевом и Вашингтоном в июне-августе был беспрецедентным.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что война против Украины не закончится до тех пор, пока Владимир Путин не откажется от имперских амбиций в отношении Киева, а любое переговорное урегулирование пока невозможно - между намерениями Москвы и правом Украины на существование нет точки пересечения.

Ранее Кремль публично отверг идею создания свободной экономической зоны на Донбассе - одного из пунктов совместного плана Украины, США и ЕС по прекращению войны.

Накануне стало известно, что, по словам Андрея Сибиги, Украина нуждается в максимальной активизации мирных усилий при участии США. У Киева есть креативные идеи по поводу мира.

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Об персоне: Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер правящей турецкой Партии справедливости и развития. В 1994–1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции. Почётный доктор МГИМВ.

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