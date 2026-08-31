Зачем замораживать свечу перед использованием: работает ли этот метод

О чём вы узнаете:
- Замораживание свечи - неудачный лайфхак
- Воск может стать ломким
- Перед зажиганием подрежьте фитиль
Среди домашних советов часто встречается лайфхак о хранении свечи в морозильной камере перед зажиганием. Популярная идея заключается в том, что охлажденный воск плавится медленнее, а значит, свеча будет гореть дольше. Однако такой домашний эксперимент не обязательно даст желаемый результат и может негативно повлиять на внешний вид и свойства изделия. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание El Cronista со ссылкой на Национальную ассоциацию свечей (NCA), замораживать свечи не рекомендуется.
Влияние низких температур на воск и фитиль
Эксперты отмечают, что скорость горения свечи зависит прежде всего от типа и состава воска, размера и формы изделия, а также материала и конструкции фитиля. Именно поэтому простое охлаждение не гарантирует, что свеча будет гореть дольше.
Замораживание может иметь нежелательные последствия:
- Изменение структуры воска: под воздействием низкой температуры воск сжимается и становится более хрупким. Из-за резкого перепада температуры на поверхности могут появиться трещины.
- Воздействие влаги: после извлечения свечи из морозильной камеры на её поверхности может образовываться конденсат. Влага также может попасть на фитиль, что может затруднить розжиг.
Кратковременное охлаждение в холодильнике не оказывает доказанного существенного влияния на продолжительность горения свечи, поэтому использовать такой способ специально для экономии воска не стоит.
Видео о том, как сделать свечу из вощины, можно посмотреть здесь:
Правильные условия хранения и ухода
Чтобы сохранить качество воска и ароматических композиций, следует соблюдать простые правила:
Оптимальные условия: хранить свечи следует в сухом, тёмном и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Подготовка фитиля: перед зажиганием фитиль рекомендуется подрезать примерно до 6 миллиметров (¼ дюйма). Это помогает поддерживать стабильное пламя и уменьшает образование копоти.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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