Как правильно хранить свечи, чтобы они дольше сохраняли качество - почему замораживание не помогает и зачем подрезать фитиль.

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Зачем класть свечу в морозилку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Замораживание свечи - неудачный лайфхак

Воск может стать ломким

Перед зажиганием подрежьте фитиль

Среди домашних советов часто встречается лайфхак о хранении свечи в морозильной камере перед зажиганием. Популярная идея заключается в том, что охлажденный воск плавится медленнее, а значит, свеча будет гореть дольше. Однако такой домашний эксперимент не обязательно даст желаемый результат и может негативно повлиять на внешний вид и свойства изделия. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание El Cronista со ссылкой на Национальную ассоциацию свечей (NCA), замораживать свечи не рекомендуется.

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Влияние низких температур на воск и фитиль

Эксперты отмечают, что скорость горения свечи зависит прежде всего от типа и состава воска, размера и формы изделия, а также материала и конструкции фитиля. Именно поэтому простое охлаждение не гарантирует, что свеча будет гореть дольше.

Замораживание может иметь нежелательные последствия:

Изменение структуры воска: под воздействием низкой температуры воск сжимается и становится более хрупким. Из-за резкого перепада температуры на поверхности могут появиться трещины.

Воздействие влаги: после извлечения свечи из морозильной камеры на её поверхности может образовываться конденсат. Влага также может попасть на фитиль, что может затруднить розжиг.

Кратковременное охлаждение в холодильнике не оказывает доказанного существенного влияния на продолжительность горения свечи, поэтому использовать такой способ специально для экономии воска не стоит.

Видео о том, как сделать свечу из вощины, можно посмотреть здесь:

Правильные условия хранения и ухода

Чтобы сохранить качество воска и ароматических композиций, следует соблюдать простые правила:

Оптимальные условия: хранить свечи следует в сухом, тёмном и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Подготовка фитиля: перед зажиганием фитиль рекомендуется подрезать примерно до 6 миллиметров (¼ дюйма). Это помогает поддерживать стабильное пламя и уменьшает образование копоти.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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