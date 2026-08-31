Как красиво назвать двойняшек: парные имена, которые в моде в 2026 году

Блогерша объяснила, как подобрать имена для детей-близнецов.

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Оригинальные имена для близнецов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Какие имена подойдут для девочек-близнецов

Какие имена можно подобрать для мальчиков

Как назвать близнецов разного пола

Выбор имени для ребенка - важное решение для родителей, а когда в семье сразу двое малышей, задача становится еще интереснее. Для близнецов можно подобрать имена, которые будут гармонично звучать вместе, будут иметь общую стилистику или просто хорошо сочетаться друг с другом.

Главред узнал, что украинская блогерша Mama v temi на своем YouTube-канале поделилась подборкой имен для близнецов. Она обратила внимание на созвучные варианты, а также отдельно назвала интересные сочетания имен.

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Лучшие имена для девочек-близнецов

Для девочек-близнецов можно выбрать как современные, так и более традиционные имена. По словам блогерши, особенно гармонично звучат вместе короткие имена с похожей мелодикой.

"Для девочек подойдут такие модные сочетания: Лия, Лина или Нинель и Николь", - отметила авторка видео.

Имена для мальчиков-близнецов

Для мальчиков блогер предложила отдельную подборку. Среди её идей - имена на букву "Л", которые, по её словам, могут стать трендом в ближайшие годы.

"Если же у вас мальчики, то трендом до 2030 года считаются имена на букву Л. Так что ловите крутые идеи. Лазар и Лаврин. Или же Лесь и Лев. Ну, а как вам дуэт Лад и Влад", - добавила блогерша.

Имена для близнецов разного пола

Особенно много вариантов можно подобрать, если в семье родились мальчик и девочка. В таком случае родители могут экспериментировать со звуковым сочетанием, не ограничиваясь одинаковыми первыми буквами.

"Больше всего понравились варианты Марта и Марк, Юстина и Устин, а также Ева и Егор", - подчеркнула автор видео.

Такие пары имен отличаются похожим звучанием, но при этом у каждого ребенка остаётся собственное имя. Это может быть удачным решением для родителей, которые хотят, чтобы имена близнецов перекликались между собой.

Смотрите видео о лучших вариантах имен для близнецов:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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