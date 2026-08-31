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Зачем ставить стакан с водой на подоконник: работает ли этот метод зимой

Марина Иваненко
31 августа 2026, 16:29
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Почему на окнах образуется конденсат и поможет ли стакан воды - простые способы контроля влажности в доме.
Стакан воды на окне
Стакан воды на окне / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему на окнах появляется конденсат
  • Открытая вода не осушает воздух
  • Как снизить влажность в комнате

В холодное время года на оконном стекле нередко появляются мелкие капли воды - это следствие контакта тёплого влажного воздуха с прохладной поверхностью. Стремясь решить эту проблему, некоторые хозяева ставят на подоконник открытый стакан с водой, надеясь уменьшить избыток влаги. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание El Cronista, такой домашний метод не помогает избавиться от конденсата или снизить влажность в помещении.

видео дня

Почему стакан с водой не поможет и зачем нужен гигрометр

Открытый стакан с водой не работает как осушитель воздуха или поглотитель влаги. Наоборот, вода из открытой емкости постепенно испаряется, что при определенных условиях может дополнительно повышать влажность в помещении.

Для контроля микроклимата лучше использовать гигрометр - прибор, который показывает уровень относительной влажности воздуха. Постоянное появление конденсата на окнах может свидетельствовать о чрезмерной влажности и недостаточной вентиляции. Если игнорировать эту проблему, это повышает риск появления плесени и повреждения отделки.

Видео о том, почему потеют окна в квартире, можно посмотреть здесь:

Эффективные способы борьбы с конденсатом

Вместо сомнительных уловок со стаканом воды стоит сосредоточиться на причинах появления избыточной влаги:

  • Регулярное проветривание: периодически открывайте окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха и снизить влажность.
  • Контроль бытового пара: используйте вытяжку во время приготовления пищи и не сушите большое количество белья в непроветриваемых помещениях.
  • Проверка вентиляции: убедитесь, что вентиляционные каналы работают должным образом и воздух свободно циркулирует.
  • Правильный режим отопления: не допускайте чрезмерного охлаждения помещения, ведь на холодном стекле конденсат образуется легче.

Если конденсат появляется регулярно даже при нормальной влажности и достаточном проветривании, стоит проверить состояние окон, вентиляции и теплоизоляции.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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