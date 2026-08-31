Зачем ставить стакан с водой на подоконник: работает ли этот метод зимой

О чём вы узнаете:
- Почему на окнах появляется конденсат
- Открытая вода не осушает воздух
- Как снизить влажность в комнате
В холодное время года на оконном стекле нередко появляются мелкие капли воды - это следствие контакта тёплого влажного воздуха с прохладной поверхностью. Стремясь решить эту проблему, некоторые хозяева ставят на подоконник открытый стакан с водой, надеясь уменьшить избыток влаги. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание El Cronista, такой домашний метод не помогает избавиться от конденсата или снизить влажность в помещении.
Почему стакан с водой не поможет и зачем нужен гигрометр
Открытый стакан с водой не работает как осушитель воздуха или поглотитель влаги. Наоборот, вода из открытой емкости постепенно испаряется, что при определенных условиях может дополнительно повышать влажность в помещении.
Для контроля микроклимата лучше использовать гигрометр - прибор, который показывает уровень относительной влажности воздуха. Постоянное появление конденсата на окнах может свидетельствовать о чрезмерной влажности и недостаточной вентиляции. Если игнорировать эту проблему, это повышает риск появления плесени и повреждения отделки.
Видео о том, почему потеют окна в квартире, можно посмотреть здесь:
Эффективные способы борьбы с конденсатом
Вместо сомнительных уловок со стаканом воды стоит сосредоточиться на причинах появления избыточной влаги:
- Регулярное проветривание: периодически открывайте окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха и снизить влажность.
- Контроль бытового пара: используйте вытяжку во время приготовления пищи и не сушите большое количество белья в непроветриваемых помещениях.
- Проверка вентиляции: убедитесь, что вентиляционные каналы работают должным образом и воздух свободно циркулирует.
- Правильный режим отопления: не допускайте чрезмерного охлаждения помещения, ведь на холодном стекле конденсат образуется легче.
Если конденсат появляется регулярно даже при нормальной влажности и достаточном проветривании, стоит проверить состояние окон, вентиляции и теплоизоляции.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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