Почему на окнах образуется конденсат и поможет ли стакан воды - простые способы контроля влажности в доме.

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Стакан воды на окне / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему на окнах появляется конденсат

Открытая вода не осушает воздух

Как снизить влажность в комнате

В холодное время года на оконном стекле нередко появляются мелкие капли воды - это следствие контакта тёплого влажного воздуха с прохладной поверхностью. Стремясь решить эту проблему, некоторые хозяева ставят на подоконник открытый стакан с водой, надеясь уменьшить избыток влаги. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание El Cronista, такой домашний метод не помогает избавиться от конденсата или снизить влажность в помещении.

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Почему стакан с водой не поможет и зачем нужен гигрометр

Открытый стакан с водой не работает как осушитель воздуха или поглотитель влаги. Наоборот, вода из открытой емкости постепенно испаряется, что при определенных условиях может дополнительно повышать влажность в помещении.

Для контроля микроклимата лучше использовать гигрометр - прибор, который показывает уровень относительной влажности воздуха. Постоянное появление конденсата на окнах может свидетельствовать о чрезмерной влажности и недостаточной вентиляции. Если игнорировать эту проблему, это повышает риск появления плесени и повреждения отделки.

Видео о том, почему потеют окна в квартире, можно посмотреть здесь:

Эффективные способы борьбы с конденсатом

Вместо сомнительных уловок со стаканом воды стоит сосредоточиться на причинах появления избыточной влаги:

Регулярное проветривание: периодически открывайте окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха и снизить влажность.

периодически открывайте окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха и снизить влажность. Контроль бытового пара: используйте вытяжку во время приготовления пищи и не сушите большое количество белья в непроветриваемых помещениях.

используйте вытяжку во время приготовления пищи и не сушите большое количество белья в непроветриваемых помещениях. Проверка вентиляции: убедитесь, что вентиляционные каналы работают должным образом и воздух свободно циркулирует.

убедитесь, что вентиляционные каналы работают должным образом и воздух свободно циркулирует. Правильный режим отопления: не допускайте чрезмерного охлаждения помещения, ведь на холодном стекле конденсат образуется легче.

Если конденсат появляется регулярно даже при нормальной влажности и достаточном проветривании, стоит проверить состояние окон, вентиляции и теплоизоляции.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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