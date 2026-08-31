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Никакой не "сверчок": как правильно назвать насекомое на украинском языке

Дарья Пшеничник
31 августа 2026, 16:27
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Бытовое слово "сверчок" является калькой с русского языка, тогда как литературная норма предлагает совсем другое слово с целым рядом родственных форм.
Никакой не
Как сказать "сверчок" на украинском / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

  • Как правильно назвать насекомое на украинском языке
  • Зачем сверчкам их вечерний "концерт"
  • Где обитают полевые и домашние виды

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Слово "сверчок", которое до сих пор звучит в повседневной речи украинцев, является прямой калькой с русского языка и не относится к литературной норме. Правильное название насекомого, чье ритмичное стрекотание слышно теплыми вечерами в траве, возле домов и на обочинах, - "цвіркун", сообщает Oboz.ua.

Нормативный вариант имеет и чисто языковое преимущество: он логично вписывается в группу родственных украинских слов, связанных с характерными звуками, - "цвірчати", "цвіркотіти", "цвірчання". Язык также предлагает ласковые формы: "цвіркунець", "цвіркунчик", "цвірчок".

Зачем насекомое "цвірчить" часами

Звук издают преимущественно самцы, и делается это не лапками, как часто считают. Насекомое трет друг о друга специализированные участки передних крыльев - такой механизм ученые называют стридуляцией.

Функция вечернего "концерта" вполне прагматична. "Цвірчання" одновременно привлекает самок и служит предупреждением для других самцов о том, что территория уже занята. Именно поэтому в теплое время года звуковые сигналы могут длиться часами без перерыва.

Еще одна особенность "цвіркунів" - расположение органов слуха. Они находятся не на голове, а на передних ногах, вблизи голеней, что позволяет насекомому точно воспринимать сигналы других представителей своего вида.

"Цвіркун" и "коник" - разные насекомые

Второе распространенное заблуждение возникает тогда, когда "цвіркуна" называют "коником" или наоборот. Оба насекомых действительно относятся к отряду прямокрылых, однако это разные виды с различной биологией.

"Цвіркуни" имеют более темную окраску - коричневую, чёрную или сероватую, а многие виды держатся ближе к земле, прячась в норах, щелях и под растительными остатками. "Коники" же чаще встречаются среди травы и другой растительности, а их зеленые или светло-коричневые оттенки помогают оставаться незаметными. Отличаются эти насекомые также строением тела, способом передвижения и характером звуковых сигналов.

Среда обитания "цвіркунів" тоже не ограничивается полем. Существуют полевые, степные и домашние виды: одни устраивают укрытия в почве и выходят наружу в основном для поиска пищи или партнера, другие селятся вблизи человека - в теплых хозяйственных помещениях, подвалах и других уютных местах. Домовой "цвіркун" при достаточном тепле способен жить в помещении в течение всего года.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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