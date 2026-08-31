Осенняя прохлада накрывает Украину: когда начнется период дождей и гроз

Вы узнаете:
- Где завтра будет опасная погода
- Как изменится температура воздуха по всей Украине
- В каких областях ожидаются грозы и дожди
Погода в Украине завтра , 1 сентября, будет облачной. В западных, северных, днем - также в Винницкой и Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории Украины осадков не будет.
Как сообщили в Укргидрометцентре, из-за опасных метеорологических явлений, а именно гроз, в западных областях, а днем - в Винницкой и Житомирской областях, объявлен I уровень опасности (желтый).
"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", - говорится в сообщении.
Ветер в первый день сентября будет преимущественно юго-западный, 7–12 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +13+18 градусов, на востоке страны ожидается +9+14 градусов. Днем потеплеет до +23+28 градусов.
Погода в Киеве и области
Во вторник в столице и в Киевской области ожидается переменная облачность. В области ночью пройдут кратковременные дожди, а днем - местами грозы. В Киеве ночью без осадков, днем прогнозируется кратковременный дождь.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью снизится до +13+18 градусов, днем будет колебаться в пределах +23+28 градусов. В Киеве ночью будет +16+18 градусов, днем - +26+28 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что, несмотря на общий прогноз тёплого сентября, синоптики не исключают прихода холодных воздушных масс. В отдельные периоды атмосферные фронты могут быстро принести ощутимое понижение температуры, дожди и порывистый ветер.
Ранее стало известно, что сентябрь является переходным месяцем от лета к осени, для которого характерно общее понижение температуры, но среднемесячные показатели будут близки к норме.
Накануне синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что погода в Украине на этой неделе будет теплой и преимущественно солнечной. Лишь в выходные ожидается похолодание и увеличение количества осадков.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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