Осенняя прохлада накрывает Украину: когда начнется период дождей и гроз

Синоптики предупредили жителей нескольких областей об опасных погодных условиях.

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Прогноз погоды в Украине на 1 сентября / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где завтра будет опасная погода

Как изменится температура воздуха по всей Украине

В каких областях ожидаются грозы и дожди

Погода в Украине завтра , 1 сентября, будет облачной. В западных, северных, днем - также в Винницкой и Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории Украины осадков не будет.

Как сообщили в Укргидрометцентре, из-за опасных метеорологических явлений, а именно гроз, в западных областях, а днем - в Винницкой и Житомирской областях, объявлен I уровень опасности (желтый).

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Где объявлен I уровень опасности 1 сентября / фото: facebook.com/UkrHMC

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", - говорится в сообщении.

Опасные погодные явления в Украине / Инфографика: Главред

Ветер в первый день сентября будет преимущественно юго-западный, 7–12 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +13+18 градусов, на востоке страны ожидается +9+14 градусов. Днем потеплеет до +23+28 градусов.

Погода в Украине 1 сентября / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве и области

Во вторник в столице и в Киевской области ожидается переменная облачность. В области ночью пройдут кратковременные дожди, а днем - местами грозы. В Киеве ночью без осадков, днем прогнозируется кратковременный дождь.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью снизится до +13+18 градусов, днем будет колебаться в пределах +23+28 градусов. В Киеве ночью будет +16+18 градусов, днем - +26+28 градусов.

Погода в Киеве 1 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что, несмотря на общий прогноз тёплого сентября, синоптики не исключают прихода холодных воздушных масс. В отдельные периоды атмосферные фронты могут быстро принести ощутимое понижение температуры, дожди и порывистый ветер.

Ранее стало известно, что сентябрь является переходным месяцем от лета к осени, для которого характерно общее понижение температуры, но среднемесячные показатели будут близки к норме.

Накануне синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что погода в Украине на этой неделе будет теплой и преимущественно солнечной. Лишь в выходные ожидается похолодание и увеличение количества осадков.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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