Потерял семью и пострадал сам: у звезды "Зважені і щасливі" случилась трагедия

Кратко:
- Что случилось в семье Вячеслава Грабового
- О чем рассказала Марина Боржемская
Победитель 10-го сезона популярного развлекательного шоу "Зважені та щасливі", в котором участники борются с лишним Вячеслав Грабовой, потерял всю свою семью.
Как сообщила тренер проекта Марина Боржемская на своей странице в Instagram, у Вячеслава погибли родители и младший брат. Сам он находится в больнице.
Марина не раскрыла каких-либо подробностей случившегося. Она только попросила поддержать участница либо финансово, либо морально. "Напишите Славе несколько теплых слов. Дайте ему почувствовать, что он не один", - говорит Боржемская.
В комментариях пишут, что трагедия случилась в Одессе. В частности, как пишет Gazeta.ua, мужчина из охотничьего ружья застрелил своих родителей и ранил брата, после чего забаррикадировался в квартире и совершил самоубийство.
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О персоне: Марина Боржемская
Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".
В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.
Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.
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