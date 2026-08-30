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Ракета РФ убила трёх человек во время забега в память о погибших Героях Украины

Анна Косик
30 августа 2026, 14:32
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Прокуратура начала расследование по факту служебной халатности.
Ракета РФ убила трёх человек во время забега в память о погибших Героях Украины
В прокуратуре предварительно установили, чем РФ атаковала Харьковскую область / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео (иллюстративный)

Кратко:

  • Россия нанесла ракетный удар по Харьковской области во время забега
  • В результате атаки есть три жертвы
  • Прокуратура расследует служебную халатность

Вчера, 29 августа, около 09:30 страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по территории одного из населенных пунктов Берестинского района Харьковской области, где проходил забег в память о погибших Героях Украины.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, по предварительным данным, российские военные применили ракету "Искандер-М". В результате вражеского удара погибли три человека.

видео дня
Искандер-М, ОТРК Искандер-М, 9М723
Искандер-М / Инфографика: Главред

"Под процессуальным руководством Берестинской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая гибель людей", - говорится в сообщении.

В рамках производства следствие будет проверять действия должностных лиц военной администрации, организовавших проведение мероприятия.

"В частности, будет установлено, должным ли образом должностные лица выполнили свои обязанности по обеспечению безопасности участников, учли ли они сложившуюся ситуацию с безопасностью и были ли приняты все необходимые меры для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей. Досудебное расследование продолжается", - добавили в прокуратуре.

Почему РФ начала растягивать обстрелы

Главред писал, что, по словам генерал-лейтенанта, основателя фонда "Закроем небо Украины" Игоря Романенко, Россия меняет ритм воздушных атак по Украине.

К ночным ударам баллистическими ракетами враг добавляет волны реактивных дронов на рассвете, а днем продолжает применять беспилотники. Также российские войска комбинируют различные типы ракет. В Кремле рассчитывают, что постоянные удары по крупным городам и разрушения будут усиливать внутреннее давление на украинское военно-политическое руководство.

Удары РФ по Харькову и области - последние новости

Напомним, Главред писал, что 27 августа Россия средь бела дня атаковала торговый центр в Основянском районе Харькова. В результате атаки погиб один человек, четверо получили ранения.

Накануне, 25 августа, российские войска нанесли смертельный удар по Харькову. Ракеты попали в промышленную зону Основянского района города, погиб человек.

Ранее стало известно, что 23 августа российский беспилотник атаковал пассажирский электропоезд, следовавший по маршруту Лозовая - Харьков, на станции Лимановка.

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Об источнике: Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура - это государственный орган правовой системы Украины, расположенный в Харькове. Её главная задача заключается в надзоре за соблюдением законности, защите прав граждан и отстаивании интересов государства на территории Харьковской области.

По состоянию на май 2026 года ведомство возглавляет Юрий Игоревич Папуша (назначен 18 февраля 2026 года).

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