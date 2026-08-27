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РФ растягивает обстрел на сутки: генерал-лейтенант раскрыл опасный замысел врага

Инна Ковенько
27 августа 2026, 21:11
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Российские войска пытаются превратить воздушные атаки в непрерывное давление в течение суток.
РФ растягивает обстрел на сутки: генерал-лейтенант раскрыл опасный замысел врага
Россия пытается растянуть воздушные атаки на сутки / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот

Главное:

  • Россия растягивает воздушные атаки на сутки, меняя время и волны ударов.
  • РФ комбинирует баллистические ракеты, ракеты и дроны, затрудняя работу украинской ПВО
  • Цель РФ - постоянное давление на Украину, в частности на гражданское население, экономику и энергетику

Россия меняет ритм воздушных атак по Украине. К ночным ударам баллистическими ракетами враг добавляет волны реактивных дронов на рассвете, а днем продолжает применять беспилотники. Также российские войска комбинируют различные типы ракет.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, нынешние атаки Россия строит так, чтобы одновременно оказывать давление на гражданское население, экономику и энергетику. В Кремле рассчитывают, что постоянные удары по крупным городам и разрушения будут усиливать внутреннее давление на украинское военно-политическое руководство.

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"Их военно-политическая задача - оказывать давление на граждан нашей страны, прежде всего на жителей столицы, наносить удары по гражданским объектам и жилым домам, чтобы люди оказывали давление на наше руководство и оно соглашалось на их ультиматумы", – пояснил генерал-лейтенант.

Россия всё чаще использует комбинированные удары. Основную ставку, по словам Романенко, враг делает на баллистические ракеты, в частности "Искандер-М". В то же время оккупанты применяют "Цирконы", "Ониксы", ракеты комплексов С-300 и С-400, а также различные типы "Шахедов".

инфографика оникс-м
Оникс-м / Инфографика: Главред

Отдельно генерал-лейтенант обратил внимание на реактивные беспилотники, которые остаются более сложными целями для украинской ПВО.

"Если раньше они наносили удары ночью, затем начали атаковать и утром, то теперь пытаются растянуть это на сутки, чтобы срывать работу наших экономических и других структур", - сказал Романенко.

Сочетание различных средств поражения и волн атак в разное время заставляет украинскую ПВО оставаться в постоянной готовности. В то же время военным приходится изучать новые модификации российского вооружения и подстраивать под них меры противодействия.

Украина могла получить дополнительные ракеты для Patriot

Романенко также прокомментировал результаты последней атаки. По данным Воздушных сил, украинская ПВО уничтожила одну ракету "Оникс" и семь баллистических ракет "Искандер-М" или северокорейских KN-23.

Романенко предположил, что такой результат мог быть связан с наличием дополнительных ракет-перехватчиков для немногих батарей Patriot, которые есть в Украине.

"Речь идет о противоракетных средствах для наших батарей Patriot, в частности модификации PAC-3 MSE, которые позволяют вести огонь по баллистическим целям", - пояснил он.

Романенко предположил, что дополнительные боеприпасы могли поступить из Польши, Германии и других стран. По его словам, на складах некоторых государств находятся ракеты, срок годности которых подходит к концу. В такой ситуации их могут передать Украине вместо утилизации.

"Здесь возникает вопрос: утилизировать такие ракеты и тратить на это средства или передать их Украине, помогши бороться с вражеской баллистикой", – сказал Романенко.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК patriot / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 27 августа – последние новости

Как писал Главред, в ночь на 27 августа РФ атаковала Киевскую область ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. По словам ОВА, в регионе продолжаются работы по ликвидации пожаров и действуют экстренные службы. В результате атак в Бориспольском районе пострадали два человека – 15-летняя девушка и 73-летняя женщина, которым оказали помощь на месте.

Кроме того, Россия в течение всего дня 27 августа продолжает атаковать Киев ударными беспилотниками. В столице работают силы противовоздушной обороны

Напомним, РФ нанесла удар по торговому центру в Основянском районе Харькова. По состоянию на 12:39 сообщалось об одном погибшем 40-летнем мужчине, а число пострадавших позже возросло до четырёх.

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О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006–2010), сообщает Википедия.

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