Перекись водорода на стенах: зачем ее используют и как наносить правильно

Благодаря окисляющим свойствам перекись водорода воздействует на органические загрязнения.

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Зачем использовать перекись водорода для стен / Коллаж: Главред, скриншоты

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Зачем использовать перекись водорода для стен

Как очистить стену перекисью

Какие меры предосторожности нужно соблюдать

Перекись водорода известна как средство для обработки ран, однако ее можно использовать и в бытовой уборке. В частности, 3%-ный раствор способен помочь справиться с некоторыми поверхностными пятнами на стенах. Благодаря окисляющим свойствам перекись водорода воздействует на органические загрязнения. Об этом пишет Тn.com.ar.

Однако такой способ подходит не для всех поверхностей. Перед началом уборки важно выяснить, чем покрыта стена, и обязательно протестировать средство на небольшом незаметном участке. Это позволит понять, не изменится ли цвет и не повредится ли покрытие.

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Зачем использовать перекись водорода для стен

Перекись может помочь осветлить некоторые виды загрязнений и уменьшить количество отдельных микроорганизмов на поверхности. Ее можно применять, например, для обработки следов сырости, грязи и других органических пятен.

При этом важно понимать, что средство действует только на поверхности. Если плесень проникла глубоко в строительные материалы, перекись не устранит ее полностью. Она также не решит проблему повышенной влажности.

Если пятна регулярно появляются снова, а в помещении сохраняется запах сырости, причина может заключаться в протечке, недостаточной вентиляции или образовании конденсата. В такой ситуации прежде всего необходимо устранить источник влаги.

Как очистить стену перекисью

Для уборки следует использовать обычную аптечную перекись водорода концентрацией 3%. Применять более концентрированные растворы для этой цели не стоит.

Сначала со стены нужно удалить пыль сухой либо слегка влажной тканью. После этого небольшое количество перекиси можно нанести на чистую ткань и осторожно обработать загрязненный участок.

Не рекомендуется сильно пропитывать стену жидкостью, особенно если поверхность окрашена. Спустя несколько минут обработанное место следует протереть влажной тканью и оставить до полного высыхания.

Перед очисткой заметного или большого участка обязательно проведите тест в малозаметном месте. После высыхания нужно проверить, не изменился ли оттенок и не пострадала ли структура покрытия.

Какие меры предосторожности нужно соблюдать

Даже относительно привычные бытовые средства требуют осторожного обращения. Перекись может раздражать кожу и глаза, поэтому при уборке лучше использовать защитные перчатки и обеспечить хорошее проветривание помещения.

Также категорически не следует смешивать перекись водорода с отбеливателем, аммиаком и другими чистящими средствами. Такие комбинации могут привести к образованию опасных веществ.

Особого внимания требуют ярко окрашенные стены, обои и другие чувствительные покрытия. Окисляющее действие перекиси способно изменить их цвет или повредить поверхность.

Распространенная ошибка - сразу наносить средство на большой участок стены. Гораздо безопаснее сначала провести небольшой тест и дождаться полного высыхания. Если покрытие осталось без изменений, можно переходить к обработке самого загрязнения.

Смотрите видео о том, как с помощью перекиси водорода заниматься уборкой дома

Перекись водорода в быту / Инфографика: Главред

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