Почему 28 августа мужчинам не советуют встречаться с тещей: какой праздник

Мужчинам, случайно встретившим 28 августа по дороге свою тещу, по поверьям советовали вернуться домой, так как такая встреча могла предвещать неудачный день.

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Какой церковный праздник 28 августа / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 28 августа

Что можно делать 28 августа

Что нельзя делать 28 августа

В пятницу, 28 августа, православные верующие вспоминают преподобного Моисея Мурина, святителя Августина, епископа Иппонского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

День памяти преподобного Моисея Мурина

Преподобный Моисей Мурин жил в IV веке в Египте. По происхождению он был эфиопом. В юности Моисей находился в рабстве у знатного человека, однако из-за вспыльчивого характера, склонности к насилию и совершенного преступления был изгнан. После этого он примкнул к группе разбойников и со временем стал ее предводителем.

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Имя Моисея наводило страх на окружающих. Он отличался физической силой и суровым нравом, а его жизнь долгое время была связана с насилием, гневом и преступлениями. Однако впоследствии его жизнь полностью изменилась.

По преданию, Моисей осознал, что больше не хочет продолжать прежний путь, искренне раскаялся в своих грехах и оставил разбойничью шайку. После этого он отправился в монастырь в египетской пустыне и попросил принять его в число братии.

Монахи поначалу с недоверием отнеслись к бывшему разбойнику, но Моисей не пытался оправдывать свое прошлое. Он посвятил себя молитве, посту, труду и послушанию, постепенно избавляясь от прежних привычек и учась смирению.

Со временем его духовная жизнь настолько изменилась, что Моисея рукоположили сначала в диаконы, а затем в иеромонахи. К нему стали обращаться за советом другие монахи, поскольку он хорошо понимал человеческие слабости и силу покаяния.

В преклонном возрасте Моисей продолжал служить Богу. Согласно преданию, незадолго до нападения разбойников на монастырь он предвидел опасность. Когда братия решила защищаться, святой напомнил, что тот, кто когда-то жил мечом, должен без страха принять смерть. Во время нападения Моисей погиб вместе с другими монахами.

Святитель Августин, епископ Иппонский

28 августа также отмечается память святителя Августина, епископа Иппонского. Он родился 13 ноября 354 года в Тагасте, городе на территории современной Алжирской Республики. Его отец Патрикий придерживался языческих верований, тогда как мать Моника была христианкой и постоянно молилась о духовном обращении сына.

Августин с детства отличался выдающимися способностями и получил хорошее образование. Он изучал риторику, философию и литературу, стремясь найти ответы на важнейшие вопросы о жизни и истине. Однако в молодости он долгое время был далек от христианского образа жизни, увлекался земными удовольствиями и стремился к общественному признанию.

Позже Августин подробно описал свои духовные поиски и ошибки в знаменитом произведении "Исповедь". Переломным моментом в его жизни стало обращение к христианской вере в Милане.

По преданию, находясь в саду и переживая глубокий внутренний кризис, Августин услышал голос ребенка, произнесшего слова: "Возьми, читай". Он открыл Священное Писание и прочитал отрывок из посланий апостола Павла, который призывал оставить греховную жизнь и следовать за Христом.

Приметы 28 августа

Много паутины в воздухе - до теплой и сухой осени.

Если утром появился туман - ждали хорошую погоду в ближайшие дни.

Если вода в реках и прудах уже холодная - осенние холода могут прийти раньше.

Что нельзя делать 28 августа

Народные приметы советуют избегать дальних путешествий и поездок в незнакомые места, ведь можно легко сбиться с дороги или попасть в неприятную ситуацию. Мужчинам, случайно встретившим по дороге свою тещу, по старым поверьям советовали вернуться домой, поскольку такая встреча могла предвещать неудачный день.

Что можно делать 28 августа

Этот день считается удачным для торговли, финансовых дел и договоров. Считается, что сделки, заключенные именно сегодня, могут принести хорошую прибыль и стать успешными в будущем.

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