Сильные порывы ветра и грозы: какие области Украины зальет дождями

Синоптики предупредили, что осадки охватят сразу несколько областей Украины.

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Прогноз погоды в Украине на 28 августа / фото: УНИАН

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Где в Украине завтра будут осадки

Как изменится температура воздуха во всех областях

Погода в Украине завтра, 28 августа, будет нестабильной, с кратковременными дождями, местами с грозами на юге и юго-востоке страны, ночью также в большинстве центральных областей.

По данным Укргидрометцентра, это будет вызвано атмосферным фронтом с Черного моря. Погоду без осадков на остальной территории будет определять поле высокого давления от антициклона, приходящего с севера от Украины.

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"С северо-востока к нам будет продолжать поступать прохладный воздух", - отметили синоптики.

В пятницу ожидается переменная облачность, ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с, на юге и юго-востоке страны днем местами порывы 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9+14 градусов, на юге и юго-востоке ожидается +13+18 градусов. Днем в Украине будет до +21+26 градусов, в Закарпатье до +31 градуса.

Погода в Украине 28 августа / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве и области

28 августа в столице и в Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура ночью по области +9+14 градусов, днем синоптики прогнозируют +21+26 градусов. В Киеве ночью будет от +12 до +14 градусов, днем температура повысится до +23+25 градусов.

Погода в Киеве 28 августа / фото: скриншот с meteoprog

Какая будет погода в Украине в сентябре - прогноз

Главред писал, что по данным синоптиков Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в сентябре прогнозируется в пределах +11+18 градусов, что близко к норме.

Среднемесячное количество осадков составляет 37–74 мм, в южной части местами 28–36 мм, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях 77–108 мм, в высокогорье Карпат - 126–130 мм.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в последние пять дней августа в Украине будет преобладать область повышенного атмосферного давления, поэтому осадков почти не будет, а в большинстве регионов ожидается сухая погода с прояснениями.

Ранее сообщалось, что 27 августа ориентировочно над Житомирской областью в средних и верхних слоях тропосферы сформируется высотный циклон, который будет двигаться в направлении Черного моря.

Накануне стало известно, что, по предварительным расчетам синоптиков на основе сезонных моделей, начало сентября может пройти под знаком теплой, а порой почти летней погоды.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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