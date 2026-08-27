Сильные порывы ветра и грозы: какие области Украины зальет дождями

Вы узнаете:
- Где в Украине завтра будут осадки
- Как изменится температура воздуха во всех областях
Погода в Украине завтра, 28 августа, будет нестабильной, с кратковременными дождями, местами с грозами на юге и юго-востоке страны, ночью также в большинстве центральных областей.
По данным Укргидрометцентра, это будет вызвано атмосферным фронтом с Черного моря. Погоду без осадков на остальной территории будет определять поле высокого давления от антициклона, приходящего с севера от Украины.
"С северо-востока к нам будет продолжать поступать прохладный воздух", - отметили синоптики.
В пятницу ожидается переменная облачность, ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с, на юге и юго-востоке страны днем местами порывы 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9+14 градусов, на юге и юго-востоке ожидается +13+18 градусов. Днем в Украине будет до +21+26 градусов, в Закарпатье до +31 градуса.
Погода в Киеве и области
28 августа в столице и в Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура ночью по области +9+14 градусов, днем синоптики прогнозируют +21+26 градусов. В Киеве ночью будет от +12 до +14 градусов, днем температура повысится до +23+25 градусов.
Какая будет погода в Украине в сентябре - прогноз
Главред писал, что по данным синоптиков Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в сентябре прогнозируется в пределах +11+18 градусов, что близко к норме.
Среднемесячное количество осадков составляет 37–74 мм, в южной части местами 28–36 мм, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях 77–108 мм, в высокогорье Карпат - 126–130 мм.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в последние пять дней августа в Украине будет преобладать область повышенного атмосферного давления, поэтому осадков почти не будет, а в большинстве регионов ожидается сухая погода с прояснениями.
Ранее сообщалось, что 27 августа ориентировочно над Житомирской областью в средних и верхних слоях тропосферы сформируется высотный циклон, который будет двигаться в направлении Черного моря.
Накануне стало известно, что, по предварительным расчетам синоптиков на основе сезонных моделей, начало сентября может пройти под знаком теплой, а порой почти летней погоды.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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