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Дожди и грозы резко изменят погоду: когда потеплеет до +27 градусов

Мария Николишин
25 августа 2026, 21:17
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Осадки будут идти два дня, а затем в Украину вернется сухая и солнечная погода с температурой до +27 градусов.
Дожди и грозы резко изменят погоду: когда потеплеет до +27 градусов
Когда в Украину вернется солнечная и теплая погода / фото: УНИАН

Кратко:

  • Фронт с Балкан принесет дожди и грозы 26 августа
  • 27 августа над Житомирской областью сформируется высотный циклон
  • Солнечная и сухая погода вернется 28 августа

Погода в Украине в среду, 26 августа, изменится. Прогнозируются дожди и грозы. Об этом сообщил синоптик, начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань.

По его словам, увеличение облачности и осадков будет связано с фронтальной системой с Балкан, которая приблизится уже завтра.

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"Дожди будут распределяться по территории Черкасской области неравномерно: больше всего их прогнозируется в западных и центральных районах, тогда как на Левобережье дождей будет меньше всего. Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, днем - летние +19…+24 градуса", - отметил синоптик.

Дожди и грозы резко изменят погоду: когда потеплеет до +27 градусов
Погода 26 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине 27 августа

Постригань рассказал, что в четверг, 27 августа, ориентировочно над Житомирской областью в средних и верхних слоях тропосферы сформируется высотный циклон, который будет двигаться в направлении Черного моря.

Сохранится преимущественно облачная погода с периодическими дождями, местами будут грозы. Дневные температуры будут в диапазоне +18…+23 градуса.

Дожди и грозы резко изменят погоду: когда потеплеет до +27 градусов
Погода 27 августа / фото: meteoprog

Когда вернется солнечная погода

В то же время стабилизация погодных условий, по прогнозу синоптика, ожидается днем 28 августа.

"Усилится влияние антициклона "Steffen" и вернется преимущественно солнечная и сухая погода с температурой ночью +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов", - отметил он.

Дожди и грозы резко изменят погоду: когда потеплеет до +27 градусов
Погода 28 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погоду в Украине 26 августа будет определять атмосферный фронт от циклона над Балканами. Он принесет нестабильную погоду с дождями и грозами в центральных, Закарпатской, Черновицкой областях, а днем - в большинстве южных областей Украины и в южных районах Киевской области.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине с 24 по 30 августа будет преимущественно сухой и малооблачной. Температура воздуха ожидается на 2-4 °С выше нормы.

В то же время синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что после очередной волны жары температура постепенно пойдет на спад, но не во всех регионах Украины сразу. На востоке и юго-востоке высокие температуры несколько задержатся.

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О персоне: Виталий Постригань

Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

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