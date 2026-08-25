Риск последствий при ДТП: один аксессуар не рекомендуют надевать в авто

Всего несколько секунд перед началом движения могут оказаться важными.

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Один аксессуар не рекомендуют надевать в авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Один аксессуар может превратиться в дополнительный фактор риска при аварии

Речь идет о шейном ремешке для бейджа - ленте, на которой обычно носят пропуск

Есть привычная деталь, которую многие сотрудники не снимают после окончания рабочего дня. Однако в автомобиле она способна превратиться в дополнительный фактор риска при аварии.

Речь идет о шейном ремешке для бейджа - ленте, на которой обычно носят пропуск, удостоверение, ключи или другие небольшие предметы, пишет Express.

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Такой аксессуар распространен в офисах, на предприятиях и в различных организациях, но использовать его во время поездки на автомобиле специалисты не рекомендуют.

Всего несколько секунд перед началом движения могут оказаться важными. Если снять бейдж с шеи и убрать его подальше, потенциально можно уменьшить тяжесть травм при ДТП.

Правоохранители ранее обращали внимание на случаи, когда последствия даже относительно небольших аварий становились серьезнее из-за находившихся на шее сотрудников ремешков с бейджами.

Особую опасность представляет срабатывание подушки безопасности. При столкновении она раскрывается с большой скоростью и может прижать ремешок вместе с прикрепленными к нему предметами к телу. Ключи или другие твердые элементы в такой ситуации способны стать причиной тяжелых повреждений внутренних органов, включая травмы легких и кишечника. В отдельных случаях пострадавшим требуется длительное лечение в больнице.

Поэтому специалисты советуют сделать простое действие частью ежедневной привычки: покидая рабочее помещение, сразу снимать бейдж и ремешок. А перед поездкой на автомобиле - не оставлять их на шее. Такая мелочь практически не требует времени, но в случае аварии может снизить риск серьезных последствий.

Смотрите видео - безопасность в авто:

В видео объясняется, почему пассажир является полноценным участником дорожного движения и напрямую влияет на безопасность поездки.

Основное внимание уделяется ремням безопасности: пристегиваться должны все пассажиры, включая тех, кто находится на заднем сиденье. Также рассматриваются правила перевозки детей с использованием подходящих удерживающих устройств.

Автор рассказывает о правильном поведении в салоне: пассажиру не следует отвлекать водителя, высовываться из окон, вставать во время движения или перевозить незакрепленные предметы. Отдельно подчеркивается важность безопасной посадки и высадки - двери нельзя открывать до полной остановки автомобиля и без оценки ситуации на дороге.

Главная идея видео заключается в том, что ответственное поведение пассажира помогает водителю сосредоточиться и снижает риск травм и аварийных ситуаций.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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