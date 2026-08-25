Как спасти капусту от нашествия гусеницы: дачники раскрыли действенный способ

Гусеница на капусте может за считанные дни превратить здоровые листья в решето, поэтому с обработкой растений лучше не медлить.

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Чем опрыскать капусту от гусениц / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от гусениц на капусте

Чем обработать капусту от гусениц

Капуста чаще всего страдает от нашествия гусениц. Если не реагировать вовремя, вредители способны быстро уничтожить листья и даже повредить кочан. Опытные дачники советуют не ждать, пока проблема станет критической.

Главред расскажет, чем опрыскать капусту от гусениц.

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Какая гусеница вредит капусте

Чаще всего на капусте встречаются капустная белянка, репная белянка, капустная совка и капустная моль, пишет УНИАН. У каждого вида есть свои особенности:

крупные желто-зеленые гусеницы капустной белянки держатся группами и быстро объедают листья;

мелкие репные белянки прячутся внутри кочана;

совка может проникать глубоко и оставлять следы выделений;

капустная моль способна повредить точку роста, из-за чего кочан не формируется.

Именно поэтому важно внимательно осматривать растения, особенно нижнюю сторону листьев, где часто появляются яйца и молодые личинки.

Что любит и чего не любит капуста / Инфографика: Главред

Как защитить капусту от гусениц

Чтобы не допустить появления гусениц, опытные дачники рекомендуют накрыть молодые растения спанбондом или специальной сеткой, которая не дает бабочкам отложить яйца. Дополнительно рядом можно высадить растения с резким запахом - укроп, петрушку, мяту, бархатцы или календулу. Это не гарантирует полную защиту, но делает грядку менее привлекательной для вредителей.

Народные средства против гусениц

Когда вредителей немного, их можно собрать вручную и обработать капусту домашними растворами. Самые популярные среди дачников следующие:

Зола и табачная пыль. Смешайте их примерно в равных пропорциях и присыпьте смесью влажные листья капусты. После дождя обработку нужно повторить.

Смешайте их примерно в равных пропорциях и присыпьте смесью влажные листья капусты. После дождя обработку нужно повторить. Чесночный настой. Измельчите около 200 граммов зубчиков чеснока или 300 граммов чесночных стрелок, залейте 10 литрами воды и оставьте на сутки. Затем процедите настой и опрыскайте им растения.

Измельчите около 200 граммов зубчиков чеснока или 300 граммов чесночных стрелок, залейте 10 литрами воды и оставьте на сутки. Затем процедите настой и опрыскайте им растения. Настой из луковой шелухи. Заполните примерно треть трехлитровой банки шелухой, залейте 2 литрами воды и оставьте на двое суток. После этого процедите настой, доведите его объём водой до 4 литров и добавьте немного мыла.

Заполните примерно треть трехлитровой банки шелухой, залейте 2 литрами воды и оставьте на двое суток. После этого процедите настой, доведите его объём водой до 4 литров и добавьте немного мыла. Настой из томатной ботвы. Возьмите 4 килограмма свежей или 2 килограмма сухой ботвы, залейте 10 литрами воды и кипятите около 30 минут. Охлажденный и процеженный отвар разбавьте водой в соотношении 1:3. Для лучшей прилипаемости к листьям можно добавить немного мыла.

Возьмите 4 килограмма свежей или 2 килограмма сухой ботвы, залейте 10 литрами воды и кипятите около 30 минут. Охлажденный и процеженный отвар разбавьте водой в соотношении 1:3. Для лучшей прилипаемости к листьям можно добавить немного мыла. Настой полыни. Измельченную полынь залейте водой и оставьте примерно на три суток. Затем настой прокипятите около 30 минут и процедите.

Измельченную полынь залейте водой и оставьте примерно на три суток. Затем настой прокипятите около 30 минут и процедите. Горчичный и перцовый растворы. Для горчичного средства 100 граммов горчичного порошка настаивают в 10 литрах воды. Для перцового раствора используют около 100 граммов свежих или 50 граммов сухих стручков на 1 литр воды, после чего полученный настой разбавляют водой.

Обработку проводят в сухую пасмурную погоду или вечером, чтобы раствор равномерно покрывал листья с обеих сторон.

Какие препараты использовать против гусениц

Против гусениц можно применять биологические препараты на основе бактерий Bacillus thuringiensis. К ним относятся, в частности, "Лепидоцид" и "Битоксибациллин".

Также для борьбы с гусеницами используют "Фитоверм". Он действует на вредителей после попадания внутрь их организма и имеет сравнительно небольшой срок ожидания.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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