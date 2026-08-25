"Стать немцем": Винник сделал заявление о смене гражданства

Артист признался, что за 26 лет жизни в Берлине чувствует себя в Германии более комфортно, чем в Украине.

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Олег Винник - смена гражданства / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Какой статус у Олега Винника в Германии сейчас

Как певец объяснил свое желание сменить гражданство

Украинский певец Олег Винник, выехавший из страны после начала полномасштабного вторжения, сделал скандальное заявление о возможном отказе от украинского паспорта. В интервью на YouTube-канале "Агент Провокатор" артист заявил, что сейчас живет за границей на правах резидента Германии, однако может стать полноправным гражданином этой страны.

По словам Винника, в Берлине он проживает уже 26 лет. Взрослую жизнь он провел за пределами Украины, куда приезжал исключительно по работе или в гости. Именно поэтому особенности немецкого быта и среды ему ближе и понятнее.

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Где сейчас Олег Винник / скрин из видео

"Сейчас у меня нет немецкого гражданства. Я резидент Германии. 26 лет я живу здесь, более 20 из которых я являюсь резидентом этой страны. Наверное, было бы правильно стать немцем. Моя жизнь здесь. Я здесь все понимаю лучше, чем на родине. В Украине я учился, приезжал туда на работу, в гости. Там я был "на чемоданах". 26 лет ты находишься в этой среде, поэтому, наверное, было бы правильно сегодня стать немцем. Но так сложилась судьба, что я пока украинец", - высказался исполнитель.

Кроме того, певец отреагировал на возможную волну хейта и осуждения со стороны соотечественников. Винник убежден, что его стремление к комфорту вполне естественно.

Олег Винник - интервью / скрин из видео

"Меня можно осуждать, но я знаю, что большая часть нормальных людей в мире хотела бы жить, как я в Германии - цивилизованно. Кстати, сейчас можно иметь два гражданства. Пока у нас война, это все сложная тема", - считает артист.

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О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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