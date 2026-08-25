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На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря

Анна Косик
25 августа 2026, 13:49
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Из-за повышения геомагнитной активности у некоторых людей может ухудшиться самочувствие.
На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря
Прогноз магнитных бурь на 25–28 августа / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой силы была вспышка на Солнце
  • Когда Землю охватит магнитная буря
  • Сколько дней Земля будет подвергаться воздействию магнитной бури

Геомагнитное поле Земли сегодня, 25 августа, остается спокойным. Но на Солнце произошла вспышка класса M7, которая может сопровождаться выбросом солнечной массы, приводящим к магнитным бурям.

По данным meteoagent, К-индекс составляет 2,7, что соответствует зеленому уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находится на зеленом уровне. Однако солнечная вспышка соответствует красному уровню.

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На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря
Прогноз солнечных вспышек на 25 августа / фото: скриншот

По данным Британской геологической службы, новый геомагнитный шторм может произойти уже завтра. Магнитную бурю уровня G1 исследователи прогнозируют в период с 26 августа.

Предположительно, геомагнитное поле не стабилизируется как минимум до 28 августа.

На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря
Магнитные бури 25–28 августа / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, следует соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие. Речь идет о:

  • ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;
  • Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Пребывании на свежем воздухе и пеших прогулках;
  • Регулярном проветривании комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущёнными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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