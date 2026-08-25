Тест на IQ: нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд

На картинке спрятался один помидор, но заметить его среди множества вишен будет непросто.

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Нужно найти помидор среди вишен / Фото: knowz

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд картинка может показаться обычной, однако среди десятков одинаковых объектов спрятан элемент, который нужно заметить как можно быстрее.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти помидор, спрятанный среди вишен. На выполнение задания дается всего 7 секунд.

На изображении много похожих друг на друга вишен, из-за чего помидор легко не заметить. Он спрятан так, чтобы слиться с общим узором и заставить глаза внимательнее анализировать каждый участок картинки.

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Для начала установите таймер на 7 секунд и попробуйте найти спрятанный помидор. Не спешите хаотично перемещать взгляд - внимательно проверяйте изображение участок за участком.

Нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд / Фото: knowz

Если найти ответ сразу не удалось, не расстраивайтесь. Подобные задания специально созданы так, чтобы похожие объекты сливаются в единую картину, из-за чего даже отличающийся элемент может оставаться незаметным.

В то же время стоит помнить, что подобные головоломки не являются научным тестом на IQ или остроту зрения. Это прежде всего развлечение, которое позволяет потренировать концентрацию, внимательность и способность быстро находить нужный объект среди большого количества похожих деталей.

Ответ на головоломку / Фото: knowz

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно было найти пингвина среди туканов за 12 секунд.

Также можно проверить свою наблюдательность в головоломке, где нужно было найти 3 отличия на картинке спящего котика за 43 секунды.

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