В Голливуде снимут вторую часть легендарной романтической комедии

Кратко:
- Кто станет продюсером шоу
- Когда начнутся работы над фильмом
Популярная романтическая комедия "Как избавиться от парня за 10 дней" получит продолжение - спустя более двух десятилетий после выхода оригинала. Об этом сообщает ENews.
Главная звезда фильма Кейт Хадсон подтвердила, что участвует в проекте уже не только как актриса, но и как продюсер. Разработка сиквела находится на ранней стадии, и пока студия только формирует творческую команду и ищет сценаристов.
Создатели рассчитывают вернуть на экран и второго ключевого героя - персонажа, которого в оригинале сыграл Мэттью Макконахи. Однако окончательное решение будет зависеть от сценария и концепции продолжения.
Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно лишь, что проект только начинает развиваться, поэтому ни дата съёмок, ни сроки премьеры ещё не определены.
Оригинальный фильм вышел в 2003 году и стал кассовым хитом, собрав более 170 миллионов долларов по всему миру и закрепив статус одного из самых популярных ромкомов своего времени.
Новость о сиквеле уже вызвала волну ностальгии среди поклонников и вписывается в общий тренд Голливуда на возвращение культовых историй.
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О персоне: Мэттью Макконахи
Мэттью Макконахи - американский актер и продюсер. Поначалу зарекомендовал себя как актер, в основном, комедийного амплуа, во втором десятилетии XXI века Макконахи перешел к крупным драматическим ролям, удостоившись ряда наград и положительных отзывов от кинопрессы за картины "Линкольн для адвоката", "Мад", "Киллер Джо", "Супер Майк", "Интерстеллар" и "Джентльмены", сообщает Википедия.
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