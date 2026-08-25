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В Голливуде снимут вторую часть легендарной романтической комедии

Алена Кюпели
25 августа 2026, 14:55
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Любимая комедия скоро заиграет новыми красками.
Кейт Хадсон выступила продюсером сиквела
Кейт Хадсон выступила продюсером сиквела / Коллаж Главред, фото - кадры из фильма

Кратко:

  • Кто станет продюсером шоу
  • Когда начнутся работы над фильмом

Популярная романтическая комедия "Как избавиться от парня за 10 дней" получит продолжение - спустя более двух десятилетий после выхода оригинала. Об этом сообщает ENews.

Главная звезда фильма Кейт Хадсон подтвердила, что участвует в проекте уже не только как актриса, но и как продюсер. Разработка сиквела находится на ранней стадии, и пока студия только формирует творческую команду и ищет сценаристов.

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Кадр из фильма
Кадр из фильма "Как избавиться от парня за 10 дней" / Скриншот

Создатели рассчитывают вернуть на экран и второго ключевого героя - персонажа, которого в оригинале сыграл Мэттью Макконахи. Однако окончательное решение будет зависеть от сценария и концепции продолжения.

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно лишь, что проект только начинает развиваться, поэтому ни дата съёмок, ни сроки премьеры ещё не определены.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Как избавиться от парня за 10 дней" / Скриншот

Оригинальный фильм вышел в 2003 году и стал кассовым хитом, собрав более 170 миллионов долларов по всему миру и закрепив статус одного из самых популярных ромкомов своего времени.

Новость о сиквеле уже вызвала волну ностальгии среди поклонников и вписывается в общий тренд Голливуда на возвращение культовых историй.

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О персоне: Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи - американский актер и продюсер. Поначалу зарекомендовал себя как актер, в основном, комедийного амплуа, во втором десятилетии XXI века Макконахи перешел к крупным драматическим ролям, удостоившись ряда наград и положительных отзывов от кинопрессы за картины "Линкольн для адвоката", "Мад", "Киллер Джо", "Супер Майк", "Интерстеллар" и "Джентльмены", сообщает Википедия.

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