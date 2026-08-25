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Липкий слой жира исчезнет за считанные минуты: как отмыть кухонные шкафы от грязи

Анна Косик
25 августа 2026, 12:33
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Эксперты советуют приготовить домашнее средство для борьбы с грязью на кухонных шкафах.
Липкий слой жира исчезнет за считанные минуты: как отмыть кухонные шкафы от грязи
На кухонных шкафчиках не останется грязи, если воспользоваться домашним средством / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Как отмыть верх кухонных шкафов от липкой грязи
  • Как приготовить содовую пасту для очистки поверхностей

Верх кухонных шкафов - место, где быстро скапливается грязь. За несколько месяцев пар, масляные брызги и конденсат образуют на поверхностях липкий серо-коричневый слой, который почти невозможно отмыть обычными чистящими средствами.

Но Главред узнал, что избавиться от него можно без дорогих профессиональных средств. Для этого достаточно столовой ложки пищевой соды, тёплой воды и нескольких минут времени, сообщают эксперты bien.hu.

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Как отмыть верх кухонных шкафов от грязи

Чтобы избавиться от липкой грязи, нужны лишь тёплая вода, одна столовая ложка соды, мягкая салфетка из микрофибры или губка и, по желанию, несколько капель средства для мытья посуды.

"Эффективность соды объясняется ее слабощелочным действием: она расщепляет затвердевший жир, не повреждая покрытие мебели", - говорится в статье.

Соду нужно смешать с тёплой водой до консистенции густой пасты, похожей на йогурт. Если слой грязи особенно стойкий, в смесь можно добавить две-три капли моющего средства для усиления эффекта.

Как быстро убрать жирный налет из кухонных шкафов
Как быстро убрать жирный налет из кухонных шкафов / Инфографика: Главред

Готовую пасту необходимо нанести на поверхность тонким слоем и оставить на 5–10 минут. Затем шкафчики достаточно протереть влажной губкой, влажной и сухой тряпками.

@sizovasofiaa Надоели жирные отпечатки пальцев на фасаде кухни? Способ, как избавиться от них надолго ✅ ✔️1 чайная ложка ? лимонной кислоты ✔️ 100 мл горячей воды ✔️ пара капель средства для мытья посуды ✔️ 1 столовая ложка ? ополаскивателя ✔️ 50 мл водки/спирта Отлично удаляет жир и загрязнения надолго ? #лайфхак#кухня#фасады#жир#жирныеследы#уборка#чистота♬ оригинальный звук - Сизова София

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Об источнике: bien.hu

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