Мобилизация женщин в Украине: что изменится с 1 сентября и могут ли призвать принудительно

Принудительная мобилизация женщин в 2026 году: будут ли изменения, кого касается воинский учет и какие правила выезда за границу действуют сейчас.

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Мобилизация женщин в Украине - изменят ли правила призыва / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему в Украине снова заговорили о мобилизации женщин

Возможна ли мобилизация женщин в Украине и что заявили в Офисе президента

Какие женщины подлежат воинскому учету и являются военнообязанными

Когда и почему может начаться мобилизация женщин

В Украине в августе 2026 года с новой силой разгорелась дискуссия о возможной мобилизации женщин. Поводом послужили сразу несколько электронных петиций с предложениями ввести одинаковые правила военной службы для мужчин и женщин и даже разрешить призыв украинок во время мобилизации на равных условиях. В то же время действующее законодательство по состоянию на 25 августа 2026 года не дает оснований говорить о принудительной мобилизации женщин с сентября, ведь для женщин, состоящих на воинском учете, призыв в военное время остается добровольным.

Главред выяснил, могут ли в Украине в 2026 году принудительно мобилизовать женщин.

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Почему в Украине снова заговорили о мобилизации женщин

В августе на сайте Кабинета министров было зарегистрировано как минимум три петиции, касающиеся военной обязанности украинок. Их появление не означает, что государство уже приняло решение об изменении правил мобилизации. Это лишь предложения граждан, которые могут стать предметом рассмотрения в соответствии с установленной процедурой, если наберут необходимое количество подписей.

Первая инициатива: предлагает распространить военную обязанность на трудоспособных женщин без детей с сохранением гарантий для тех, кто воспитывает детей.

предлагает распространить военную обязанность на трудоспособных женщин без детей с сохранением гарантий для тех, кто воспитывает детей. Вторая инициатива: предлагает уравнять базовые правила выполнения воинской обязанности для мужчин и женщин с учетом возраста, состояния здоровья, специальности и потребностей ВСУ.

предлагает уравнять базовые правила выполнения воинской обязанности для мужчин и женщин с учетом возраста, состояния здоровья, специальности и потребностей ВСУ. Третья инициатива: призывает сделать воинский учет женщин обязательным и предусмотреть для них военную подготовку и призыв на равных с мужчинами условиях.

Однако регистрация таких петиций не является законодательным изменением. Действующая редакция Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" прямо предусматривает, что женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к работам по обеспечению обороны государства в военное время только на добровольной основе.

Резников призвал изменить подход к военной обязанности

Бывший министр обороны Алексей Резников предложил рассматривать вопрос об участии женщин в обороне не только через призму непосредственного пребывания на передовой. По его мнению, современная война требует большого количества специалистов на различных должностях, и часть из них могут занимать женщины, освобождая мужчин для выполнения задач ближе к фронту.

В интервью Радио Свобода экс-министр сослался на опыт Израиля, где женщины также проходят военную службу. При этом Резников не говорил о необходимости направлять всех украинок непосредственно на передовую, а акцентировал внимание на распределении военных функций.

"У меня есть ответ на этот вопрос. Он не в русле общепринятого мнения. И половина наших зрителей засыплет меня дизлайками. Но если мы действительно хотим решить эту задачу, нам нужно посмотреть на успешный опыт стран, у которых он есть. Наиболее близка к нам на сегодняшний день по степени угроз - это Государство Израиль… Там все женщины служат в армии, так же, как и мужчины", - сказал он.

Экс-министр привёл и пример из собственного опыта работы в оборонном ведомстве. По его словам, в учебном центре "Десна" женщины работали инструкторами на роботизированных системах, где готовили танкистов и артиллеристов.

По его мнению, потенциальное расширение участия украинок в армии могло бы касаться прежде всего тех направлений, где не обязательно выполнять боевые задачи непосредственно на передовой. Речь идет, в частности, об обеспечении, операторских и других специальностях.

"Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. Обязательная мобилизация всех. И тогда мы сразу увеличим мобилизационный ресурс вдвое. Тогда можно четко понимать, что есть военные должности и специальности, которыми женщины могут легко овладеть, и им не нужно идти на поле боя. Они занимают многие позиции в тылу, связанные с обеспечением, и тогда мужчин можно передислоцировать с тыловых позиций ближе к фронту… И здесь возникает вопрос: готово ли общество признать, что мы, как Израиль, сможем выжить, только если все будут считать, что нужно защищать Украину", - сказал он.

Отдельно Резников подчеркнул, что перед возможными законодательными изменениями общество должно пройти этап публичного обсуждения. По его мнению, именно изменение общественного восприятия могло бы стать предпосылкой для политического решения.

"Слово "мобилизация" - это уже принуждение. А я говорю о другом. Я говорю, что начинать нужно с информационной кампании, формирования в обществе четкого понимания. Укрепления уверенности большинства в том, что женщины тоже должны защищать страну вместе с мужчинами. Если такой настрой в обществе начнет доминировать, Верховная Рада легко войдет в сессионный зал, нажмет кнопки, и решение будет одобрено", - прогнозировал Резников.

Верховная Рада / Инфографика: Главред

Он также напомнил, что во время его руководства Министерством обороны был утвержден стандарт женской военной формы и бронежилетов.

Что Кит Келлог сказал о мобилизации женщин в Украине

Бывший спецпредставитель США, генерал Кит Келлог, также высказался в пользу участия женщин в военной службе. Он рассказал, что его дочь окончила военную академию США и участвовала в войне в Афганистане. По его словам, жена также была военнослужащей, воевала в Гренаде и совершала прыжки с парашютом.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он целесообразной мобилизацию женщин в Украине, Келлог подчеркнул, что женщины способны эффективно выполнять военные задачи, а их участие может быть нормальной частью оборонной системы государства.

"Мой ответ - да. Потому что они воюют ничуть не хуже мужчин", - заявил Келлог.

Он считает, что женщины могут быть полноценной частью армии, а их служба не должна восприниматься как нечто необычное.

Келлог также упомянул о своей дочери, которая регулярно приезжает в Украину, назвав её бесстрашной.

"Поэтому этот вопрос был, как говорится, и сбоку, потому что вы в каком-то смысле знали мою историю, поэтому ответ - да", - отметил Келлог.

Как в Офисе президента отреагировали на позицию Келлога

Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук резко отреагировала на позицию Келлога. Она не поддержала идею обязательной мобилизации украинок и подчеркнула, что Соединенные Штаты как государство, обладающее значительными возможностями для оказания помощи Украине, в первую очередь должны обеспечивать ВСУ вооружением.

Верещук заявила, что не возражает против самой дискуссии о роли женщин в войне и признает вклад украинок в обеспечение государства. Однако она считает неуместными рекомендации по увеличению мобилизационного ресурса Украины, когда, по её мнению, гораздо более важным вопросом остаётся поставка ракет и усиление давления на Россию.

"Нашли кого мобилизовать - женщин. Я, конечно, всё понимаю, но хотелось бы больше ракет. Хотелось бы больше такой решимости со стороны США, чем советов мобилизовать женщин", - заявила Верещук.

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Она также подчеркнула, что не отрицает сам факт службы украинок или их участия в обеспечении обороноспособности страны. Наоборот, чиновница обратила внимание на то, как много традиционно мужской работы женщины взяли на себя во время полномасштабной войны.

"Наши женщины сейчас и трактористки, и сели за руль тягачей. Они работают, они взяли на себя много мужской работы", - сказала Верещук.

По её словам, американская сторона могла бы укрепить Украину прежде всего за счёт поставок ракет и политического давления на Россию.

Возможна ли мобилизация женщин в Украине

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также не поддержал идею принудительной мобилизации женщин.

"Никакой мобилизации женщин в Украине не происходит и не будет происходить. Женщины идут в армию исключительно добровольно. Россияне сейчас паразитируют на этой теме благодаря некоторым нашим странным экспертам, которые решили поговорить о том, чего нет и не будет", - написал он в Telegram.

Сообщение Андрея Коваленко / Скриншот

Коваленко считает, что сама постановка вопроса о необходимости принудительного призыва украинок на данный момент не соответствует потребностям страны.

В то же время он положительно оценивает тот факт, что украинки уже добровольно вступают в ряды Сил обороны. По его словам, женщины, которые хотят служить, имеют возможность это делать, а их участие в армии уже является частью украинской системы обороны.

"Женщины в Силах обороны служат добровольно, и это замечательно", - отметил Коваленко.

ЦПД / Инфографика: Главред

Кто должен решать, нужна ли мобилизация женщин

Бывшая заместительница министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что вопрос мобилизации женщин не должен решаться через петиции, социальные сети или отдельные публичные заявления. По её мнению, ключевым органом в этом вопросе остаётся Генеральный штаб, который оценивает реальные потребности Вооружённых сил в людских ресурсах.

Маляр напомнила, что такая позиция не является новой. По её словам, в течение 2021–2026 годов именно Генеральный штаб определял потребность в людских ресурсах, а с начала полномасштабного вторжения проводились соответствующие расчёты относительно необходимости мобилизации различных категорий граждан.

Она обратила внимание на то, что официальные расчеты Генштаба и его публичные заявления в предыдущие годы не свидетельствовали о необходимости принудительной мобилизации женщин.

По ее словам, украинские женщины на протяжении всей полномасштабной войны имели возможность добровольно вступать в ВСУ, а военнослужащие-женщины - выполнять боевые задачи, в том числе на передовой. В то же время принудительного направления женщин на передовую в рамках мобилизации, по её словам, не было.

"В дискуссии, которая вновь разгорелась вокруг этого вопроса, точку должен поставить Генеральный штаб - на основании расчетов и определения реальной потребности Вооруженных Сил", - заявила она.

Игорь Скибюк / Инфографика: Главред

Какие женщины подлежат воинскому учету и являются военнообязанными

Военный юрист Лилия Калашникова назвала тему мобилизации женщин деликатной и обратила внимание на то, что вокруг нее легко возникают спекуляции. По ее словам, активизация петиций сама по себе не создает никакого нового юридического механизма для призыва украинок.

Она подчеркнула, что нынешняя система не предусматривает всеобщего принудительного призыва украинок в армию, а обязанности по учету касаются прежде всего отдельных профессиональных категорий.

По словам Калашниковой, согласно закону № 2664, на военный учет обязаны встать женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование и соответствующие установленным законодательством требованиям. Это необходимо для учета кадровых ресурсов, но не является приказом о прохождении службы.

"Мы прекрасно понимаем, что без изменений в профильном законе, которым у нас является Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", дальнейшего развития этой темы не будет. Только на уровне обсуждений, целесообразности-нецелесообразности, возможности-невозможности, но в конечном итоге законодательно у нас пока мобилизация женщин исключительно добровольна", - подчеркнула Калашникова в эфире "Громадського радіо".

К тому же женщины других специальностей могут самостоятельно выразить желание встать на воинский учет и в дальнейшем поступить на службу. Отдельной категорией являются украинки, окончившие военную кафедру и имеющие статус офицеров запаса. По словам Калашниковой, даже для таких военнообязанных гражданок вопрос прохождения службы остается добровольным.

Могут ли мобилизовать женщин, вступивших на воинский учет

Адвокат Екатерина Анищенко отдельно пояснила, что статус военнообязанной не следует отождествлять с обязательным прохождением военной службы. Это особенно важно для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, для которых воинский учет является обязательным на условиях, установленных законом.

По её словам, воинский учёт налагает на женщину определённые административные обязанности. Она должна соблюдать правила воинского учёта, своевременно обновлять необходимые данные и сообщать о предусмотренных законодательством изменениях.

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Анищенко обратила внимание, что нарушение правил учета может иметь последствия независимо от пола. В частности, женщину с медицинским образованием, которая должна состоять на воинском учете, могут привлечь к административной ответственности за его нарушение.

"Но это вовсе не означает, что таким женщинам не нужно соблюдать правила воинского учета. Если, например, женщина с медицинским образованием не встанет на воинский учет, её могут оштрафовать в соответствии с законодательством. Размер штрафа такой же, как и для мужчин - от 17 000 до 25 500 грн", - подчеркнула Анищенко в комментарии "Фактам".

Когда и почему может начаться мобилизация женщин

Военный аналитик Иван Тимочко в комментарии ТСН.ua предложил рассматривать вопрос мобилизации женщин как сценарий, который мог бы возникнуть только при значительном исчерпании других ресурсов. Он отметил, что на данный момент основным ресурсом мобилизации остаются мужчины различных категорий, а их потенциал еще далеко не исчерпан.

По его оценке, вопрос о возможном призыве женщин мог бы встать только после прохождения значительного количества других мобилизационных категорий. "Женщин могут начать мобилизовывать тогда, когда у нас закончатся мужчины. Это если говорить кратко", - сказал Тимочко.

Аналитик уточнил, что речь идет о постепенном использовании различных групп мужчин призывного возраста, включая те категории, которые в настоящее время имеют определенные основания для отсрочки или бронирования. В то же время он оценивает мужской мобилизационный ресурс как очень значительный и говорит о миллионах представителей различных категорий.

Тимочко также считает, что независимо от пола общество должно проходить базовую военную подготовку. По его мнению, граждане должны знать, как обращаться с оружием, действовать при ранениях, организовываться в случае появления диверсионно-разведывательных групп и реагировать на различные сценарии военной угрозы.

"Вопрос мобилизации женщин - скорее политический. Но эту тему нужно обсуждать именно с целью разъяснения обществу: прежде всего у нас продолжается мобилизация мужчин. Далеко не всех категорий. Но все слои населения, независимо от пола, нужно готовить, обучать в максимальной степени", - отметил Тимочко.

Отдельно военный аналитик обратил внимание на то, что современная война в значительной степени зависит от интеллектуальных, технологических и специализированных навыков, а не только от физической силы. По его словам, украинские женщины уже служат в различных подразделениях, имеют разные воинские звания, работают в медицинских, десантных и других структурах, а также есть среди штурмовиков и генералов.

Тимочко считает, что практический опыт уже доказал способность женщин эффективно выполнять военные задачи. В то же время к самим петициям он призывает относиться осторожно, поскольку электронная петиция не является доказательством того, что соответствующее решение готовит государство.

"Это одна из гибридных акций. Просто сейчас петиции используются как манипулятивный способ для расшатывания общества. Петиции пишут десятками. Предлагают, например, вступить во взаимодействие с инопланетянами", - заявил Тимочко.

Могут ли женщины выезжать за границу во время военного положения

Что касается выезда за границу, для украинских женщин во время военного положения действуют значительно менее строгие правила, чем для мужчин призывного возраста. Общего запрета на пересечение государственной границы для украинок нет, а сам факт нахождения на воинском учете не лишает гражданку права выехать из Украины.

Как пояснила адвокат Виолета Монастырская, правила пересечения государственной границы определяет постановление Кабинета министров № 57. При этом законодательство четко разграничивает военный учет и право на выезд за пределы Украины.

"Само по себе нахождение женщины на воинском учете не является основанием для запрета на выезд", - пояснила Монастырская.

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Какие правила для женщин изменились в 2026 году

Отдельные ограничения ранее касались женщин, работавших в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных предприятиях и в других учреждениях, перечисленных в Правилах пересечения государственной границы. Речь идет, в частности, о пункте 2-14 постановления Кабмина № 57, который устанавливал специальный порядок выезда для определенных категорий работников.

Такой порядок предусматривал, что представители отдельных категорий могли пересекать границу, в частности, на основании решения о служебной командировке. Однако в 2026 году правительство изменило соответствующие правила.

Постановлением Кабинета министров № 623 из пункта 2-14 исключили именно женщин. Изменения вступили в силу 20 мая 2026 года, поэтому предусмотренное этим пунктом ограничение на выезд больше не распространяется на украинок.

"Таким образом, для женщин в 2026 году нет общего запрета на выезд из Украины. Наличие медицинского или фармацевтического образования и нахождение на воинском учете само по себе не лишает женщину возможности пересекать государственную границу", - подчеркнула адвокат Виолета Монастырская.

В то же время действующие военнослужащие не относятся к категории гражданских женщин, для которых действует общий порядок пересечения границы. Для них предусмотрен отдельный режим, определенный пунктом 2-15 Правил пересечения государственной границы, и эти положения в 2026 году не были отменены.

Украинские военнослужащие-женщины, как и военнослужащие-мужчины, могут выезжать за пределы страны только в определенных законодательством случаях. Среди них - служебная командировка, лечение или отпуск, если для этого имеются соответствующие правовые основания и надлежащим образом оформленные документы.

Для пересечения границы военнослужащей в таких случаях необходимо соответствующее разрешение командования воинской части. То есть сам факт того, что женщина является военнообязанной, не ограничивает её выезд, но прохождение ею военной службы уже запускает иной порядок.

В каких еще случаях женщине могут запретить выезд

В то же время отсутствие общего запрета для украинок не означает, что каждая гражданка при любых обстоятельствах может беспрепятственно пересечь границу. Во время пограничного контроля проверяется информация о лице по соответствующим базам данных правоохранительных органов, поэтому существуют индивидуальные законные основания для отказа в выезде.

Одним из них может быть соответствующее решение суда. Такое ограничение может применяться, в частности, в отношении лица, находящегося в розыске или являющегося подозреваемым в уголовном производстве, если в отношении него установлен предусмотренный законом запрет на выезд.

Другим основанием могут стать неисполненные решения суда и связанные с ними исполнительные производства. В таких ситуациях временное ограничение права на выезд может применяться из-за значительной задолженности по уплате алиментов, коммунальных платежей или невыполнения других обязательств, в отношении которых уже существует соответствующее судебное решение.

"В таких случаях пол человека не имеет значения. Если в отношении гражданина установлено законное ограничение на выезд, пограничники применяют его независимо от того, мужчина это или женщина", - пояснила адвокат.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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