Мобилизация женщин без детей в Украине: в ЦПД сделали громкое заявление

Петиция уже успела вызвать волну слухов в соцсетях.

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Петиция о мобилизации женщин без детей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

На сайте Кабмина зарегистрирована петиция о призыве женщин

Автор предлагает распространить военную обязанность на женщин без детей

В ЦПД заявили, что мобилизация женщин не планируется

На сайте Кабинета Министров зарегистрировали электронную петицию с требованием ввести обязательную мобилизацию для женщин, не имеющих детей.

Известно, что документ №41/010515-26эп появился 10 августа 2026 года, его автором указан Русин Станислав Иванович.

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Автор инициативы предлагает распространить военную обязанность на трудоспособных женщин без детей (за исключением тех, у кого есть законные основания для отсрочки или по состоянию здоровья).

Свою позицию он аргументирует Конституцией Украины и "принципом равенства граждан перед законом и необходимостью справедливого распределения обязанностей в военное время".

На данный момент петиция собрала лишь несколько голосов из 25 000, необходимых для рассмотрения правительством.

Реакция ЦПД на петицию

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сразу отреагировал на петицию и опроверг слухи о возможных изменениях в законодательстве.

В частности, он призвал не сеять панику.

"Никакой женской мобилизации не планируется, так же не планируется никаких изменений в отношении родителей троих детей. Хватит раздувать ерунду", - написал руководитель ЦПД.

ЦПД / Инфографика: Главред

Отмена отсрочек от мобилизации для многодетных родителей

Народный депутат Егор Чернев, заместитель председателя профильного комитета и глава делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО, заявил, что в настоящее время любые изменения, касающиеся категорий призывников, приостановлены.

По его словам, это касается обоих направлений: как потенциального ограничения уже действующих прав военнообязанных, так и расширения перечня льготных категорий или предоставления новых привилегий.

"На сегодняшний день в комитете по национальной безопасности, обороне и развитию не рассматриваются изменения в перечень лиц, подлежащих отсрочке. Насколько мне известно, и в Министерстве обороны пока об этом речь не идет", - подчеркнул Чернев.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко заявил, что если Россия объявит дополнительную мобилизацию, откроет новые направления или усилит наступление, в частности на севере или юге, то в Украине тоже могут изменить правила мобилизации.

Министерство обороны Украины и ТЦК получат доступ к идентификационным номерам мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из баз Государственной налоговой службы. Однократная передача сведений предусмотрена постановлением Кабинета Министров № 981.

Кроме того, тысячи украинских предприятий рискуют с 1 сентября лишиться статуса критически важных из-за повышения требований к уровню заработной платы, а их сотрудники - отсрочки от мобилизации.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.

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