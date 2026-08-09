Украина готовит важные дипломатические шаги по укреплению ПВО: Зеленский раскрыл детали

Глава государства отметил, что Украина продолжает активно работать на дипломатическом фронте в целях защиты государства и его граждан.

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Зеленский объявил о новых контактах с целью укрепления ПВО / Коллаж: Главред, фото: US Army, t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

Киев проведет новые переговоры с посредниками

Цель переговоров - дополнительные пакеты ПВО

В Одессе из-за обстрелов без света остались более 300 тыс. семей

На этой неделе Украина проведет новую серию переговоров с международными посредниками, чтобы добиться дополнительных пакетов противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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На повестке дня, по словам главы государства, - конкретные решения, в которых Киев нуждается прямо сейчас.

"На этой неделе у нас будут новые контакты с посредниками, и именно по тем шагам и тем предложениям, которые необходимы. Будут новые контакты ради пакетов для ПВО - для защиты нашего государства, наших людей", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина не сворачивает дипломатический трек и работает над ним постоянно.

Более 300 тысяч семей остались без света

Повестка дня переговоров формируется на фоне очередной ночной атаки на энергетику. В Одессе к утру без электроснабжения оставались более 300 тысяч семей, и примерно трети из них электроснабжение уже восстановили.

Восстановительные работы в городе продолжаются, к ним привлечены все профильные службы и ремонтные бригады.

Какие регионы оказались под ударами

Обстрелы не ограничились южным направлением. Помимо Одесской области, вражеские удары за последние сутки зафиксированы в Харькове и области, Павлограде, Херсоне, а также в Сумской и Житомирской областях.

Задача ремонтников - не только техническое восстановление сетей, но и реальная помощь людям на местах, отметил Зеленский.

Россия сменила ракеты для обстрелов Украины

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко заявлял, что Россия наносит удары по Украине ракетами зенитно-ракетного комплекса С-400 - оружием, которое должно сбивать цели, а не атаковать их.

По его мнению, Кремль сознательно перебрасывает боекомплект противовоздушной обороны на ударные задачи, пытаясь компенсировать нехватку баллистических ракет.

"Есть ряд причин, по которым используют С-400: попробовали и увидели, что из Брянской области долетает до украинской столицы. Во-вторых, у них есть определенные запасы ракет. В-третьих, хотят поддержать темп и интенсивность ударов на фоне возможной нехватки ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, поддержать шок. Россия же отслеживает информационное пространство", - пояснил он.

Удары по Украине - что известно

Как сообщал Главред, утром 9 августа страна-агрессор Россия нанесла удар по Салтовскому району Харькова. Беспилотник попал в жилой дом. Есть погибшие и раненые.

В ночь на воскресенье, 9 августа, страна-агрессор Россия массированно атаковала Одессу ракетами и дронами. Повреждены жилые дома и инфраструктура.

В ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое человек погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевской области, среди погибших - ребенок.

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Об персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность приобрел популярность как шоумен, актёр, комик, режиссёр, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на президентских выборах в Украине 2019 года. По итогам голосования избран президентом Украины, сообщает Википедия.

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