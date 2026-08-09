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ТЦК получат новые данные о мужчинах: кого и где смогут разыскать

Юрий Берендий
9 августа 2026, 04:09
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ТЦК получат новые данные о гражданах в возрасте от 18 до 60 лет.
ТЦК получат новые данные о мужчинах: кого и где смогут разыскать
ТЦК получат новые данные о мужчинах - как изменится воинский учет в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Львовский областной ТЦК и СП

Ключевые тезисы:

  • Новые данные помогут ТЦК уточнять адреса военнообязанных
  • Налоговая информация может упростить поиск индивидуальных предпринимателей

Министерство обороны Украины и ТЦК получат доступ к идентификационным номерам мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из баз Государственной налоговой службы. Единовременная передача сведений предусмотрена постановлением Кабинета Министров №981. Главная цель такого шага - уточнить реальные места регистрации граждан и актуализировать данные в системе воинского учета. Об этом в комментарии ТСН рассказала адвокат Марина Бекало.

По словам юриста, сведения в Демографическом реестре не всегда актуальны, поэтому у Минобороны нередко имеется устаревшая информация о военнообязанных.

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"Я анализировала ситуацию и, на мой взгляд, ответом на вопрос о том, зачем Министерству обороны знать налоговый номер лица, является то, что так можно узнать о реальном месте регистрации", - отметила Бекало.

Почему акцент делается именно на ФЛП

Адвокат объяснила разницу между наемными работниками и физическими лицами-предпринимателями. Если в первом случае сведения в ТЦК обязан передавать работодатель, то деятельность ФЛП напрямую привязана к их официальному месту жительства.

"У налоговиков больше информации, и это касается в большей степени ФЛП, чем наемных работников. А ФЛП ведут свою деятельность по месту регистрации. Считаю, что это нововведение открывает больше возможностей для поиска предпринимателей", - подчеркнула юрист.

Полученные данные будут сопоставляться с имеющейся базой военного учета. Это позволит отправлять повестки по актуальным адресам, а информацию о лицах, находящихся в розыске, передавать правоохранительным органам для дальнейшего задержания.

Поиск мужчин за рубежом

Новый механизм может расширить возможности государства по установлению места пребывания украинцев за пределами страны. При обращении в консульские учреждения (например, для оформления или замены паспорта) граждане обязаны указывать адрес своей регистрации в стране пребывания. Согласно новым правилам, дипломатические учреждения смогут передавать эти сведения в Минобороны.

"При желании ТЦК сможет узнать, где именно находится конкретный украинец за рубежом. Зачем это? Физически и с юридической точки зрения доставить человека против его воли из-за рубежа на сегодняшний день невозможно. Однако информация о его местонахождении станет доступной", - отметила Марина Бекало.

Защитит ли отсутствие ИНН

Передача сведений охватывает и тех граждан, которые отказались от получения идентификационного кода из-за религиозных убеждений. По словам адвоката, это не делает человека "невидимым" для государственных органов.

"Отсутствие кода не мешает, например, открыть ФЛП - в документах просто ставится соответствующая отметка. Эти сведения также есть у налоговиков, что позволяет идентифицировать лицо по другим признакам и разыскать в случае необходимости", - подытожила Бекало.

Вручение повесток в Украине
Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Кто лишится отсрочки с 1 сентября - комментарий юриста

Тысячи украинских предприятий могут с 1 сентября лишиться статуса критически важных, а их сотрудники - отсрочки от мобилизации из-за ужесточения требований к бизнесу. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко в интервью Главреду.

Больше всего рискуют компании, которые ранее соответствовали установленным государством показателям с минимальным запасом. Юрист советует бизнесу заранее закладывать резерв, поскольку критерии для получения статуса могут пересматриваться.

"Если критерий составлял 21 тысячу гривен, лучше было обеспечить среднюю зарплату хотя бы в 25 тысяч, поскольку государство могло вновь пересмотреть правила. Компаниям, где средняя зарплата уже была на уровне 25 тысяч, значительно проще повысить ее до необходимого показателя, чем тем, у кого она составляла 19–20 тысяч гривен", - отметил Муренко.

Изменения коснулись не только показателей заработной платы. Для предприятий, статус которым присваивали профильные министерства, также ужесточили требования к финансовым показателям, в частности к доходу и уплаченным налогам.

Предприятиям следует проверить, на каких именно основаниях они получили статус критически важных и соответствуют ли они этим условиям сейчас. В случае изменения критериев документы придется подавать заново.

"Каждому предприятию необходимо получить документы, на основании которых оно ранее получило статус критически важного, и проверить, остались ли соответствующие критерии в силе. Если правила изменились, предприятию нужно заново подать пакет документов уже в соответствии с новыми требованиями и на новых основаниях. В противном случае с 1 сентября оно может лишиться статуса критически важного, а все его сотрудники потеряют бронирование", - предупредил юрист.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Киевский городской ТЦК разъяснил новый алгоритм призыва на добровольную мобилизацию. В сообщении пояснили, что добровольцы могут поступать в воинскую часть без обращения в ТЦК и проходить отбор на месте. Контракты предусматривают сроки службы 14 или 24 месяца, а также процедуру направления на военно-медицинскую комиссию и оформление в части.

Экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что главной проблемой мобилизации являются условия службы в армии. Он подчеркнул необходимость проведения реформы и улучшения условий службы для повышения мотивации граждан.

Военный Юрий "Ахилл" Федоренко заявил, что для сокращения принудительной мобилизации необходимы дополнительные ресурсы для улучшения финансовых условий и гарантий для военных.

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О персоне: Никита Муренко

Никита Муренко - управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Специализируется на правовом сопровождении бизнеса, вопросах бронирования военнообязанных работников, мобилизационном законодательстве, трудовых и административных процедурах. В комментариях для СМИ объясняет изменения в правилах бронирования, статусе критически важных предприятий, отсрочках от мобилизации и правовых рисках для работодателей и работников.

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