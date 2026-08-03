Украинцы за границей получили новое ограничение - кого заденет

Правительство приняло постановление № 981 - как изменились правила воинского учета за рубежом.

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Военный учет за рубежом по-новому: что предусматривает постановление Кабмина № 981 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Правительство усилило контроль за военнообязанными за рубежом

ГНС передаст Минобороны данные миллионов украинцев

Реестр сможет автоматически формировать протоколы о нарушениях

Кабинет Министров Украины принял постановление № 981, которое изменяет правила воинского учета для украинцев за рубежом и вводит автоматизированную проверку воинско-учетных документов в консульских учреждениях. Документ также расширяет полномочия реестра "Оберег", позволяя ему формировать материалы об административных правонарушениях без ручного участия сотрудников ТЦК и СП.

Какие новые требования ввело постановление № 981 для консульских услуг

"Украинские мужчины за рубежом смогут получать консульские услуги только после проверки подлинности военно-учетных документов. Если документ не будет соответствовать установленным требованиям, сотрудник консульства может отказать в совершении консульского действия", - сообщает "Голос Украины".

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В "Судебно-юридической газете" подробно описали эту процедуру и объяснили, через какую систему будет проходить проверка. По их данным, документ будет подаваться в электронном виде, а консул будет проверять его действительность в режиме реального времени.

"Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, обращающиеся за совершением консульских действий, должны представить военно-учетный документ в электронной форме, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством. Консул проверяет действительность военно-учетного документа через информационную систему "е-Консул", которая взаимодействует с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов в режиме реального времени", - говорится в материале издания.

Как реестр "Оберег" теперь будет формировать протоколы о нарушениях

Помимо консульской процедуры, постановление меняет саму суть реестра "Оберег", превращая его из простой базы данных в инструмент, влияющий на административное производство. Ранее документы для привлечения к ответственности готовили вручную сотрудники ТЦК и СП, а теперь эту функцию передают автоматизированной системе.

"Реестр теперь используется для формирования материалов об административных правонарушениях, относящихся к компетенции ТЦК и СП. Если раньше подготовка документов в значительной степени осуществлялась сотрудниками вручную, то теперь реестр может автоматически формировать соответствующие материалы на основании имеющихся в нем сведений", - поясняют юристы.

В то же время отмечается, что автоматизация не отменяет установленную законом процедуру привлечения к ответственности. По их словам, устаревшие или недостоверные данные в реестре могут создать риск для граждан, чья информация не соответствует фактическим обстоятельствам.

"Законодательство предусматривает привлечение лица к административной ответственности по ст. 210 и 210-1 КоАП путем составления протокола или вынесения постановления уполномоченным должностным лицом ТЦК и СП. Только после принятия такого процессуального решения соответствующие сведения могут быть внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов", - предупреждают аналитики.

Зачем ГНС будет передавать Минобороны данные миллионов граждан

Отдельным элементом постановления стала синхронизация реестра "Оберег" с базами других госорганов, и именно здесь заложен масштаб обновления данных. "Голос Украины" сообщил, что Государственная налоговая служба будет передавать Министерству обороны сведения из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков о гражданах в возрасте от 18 до 60 лет.

"Государственная налоговая служба будет передавать Министерству обороны сведения из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет для актуализации данных реестра", - говорится в сообщении.

Передача сведений будет носить разовый, но исчерпывающий характер и коснется практически всех взрослых мужчин страны.

"Государственная налоговая служба в течение 90 календарных дней должна осуществить разовую передачу Министерству обороны сведений о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, содержащихся в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков. Полученные данные будут использоваться для актуализации сведений Реестра и формирования записей о лицах, информация о которых в нем отсутствует", - отмечают юристы.

Как будет осуществляться автоматическая постановка на воинский учет за рубежом

Синхронизация государственных баз данных создает возможность для еще одного нововведения - постановки граждан на воинский учет без их личного присутствия. Если при обращении в консульское учреждение выяснится, что информация о человеке отсутствует в Едином государственном реестре призывников, процедура запускается автоматически.

В таком случае гражданина смогут дистанционно поставить на воинский учет и оформить для него воинско-учетный документ без прохождения военно-врачебной комиссии.

Медицинский осмотр не является частью этого механизма, а определение годности к военной службе осуществляется отдельно.

"Вопрос определения годности к военной службе решается в порядке, установленном законодательством, и не является составной частью этой процедуры", - отмечают юристы.

Почему юристы предупреждают о рисках цифрового учета

Юристы отмечают, что объединение реестра с информационными базами Государственной налоговой службы и Государственной миграционной службы фактически устраняет пробелы в воинском учете, однако в то же время делает любые технические ошибки значительно более критичными.

Специалисты подчеркивают, что с увеличением количества административных услуг в электронном формате особое значение приобретает стабильная работа систем "Трембита", "е-Консул" и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Любые технические сбои или неточности в данных могут напрямую повлиять на реализацию прав граждан, в частности при получении консульских услуг за рубежом.

Также юристы обращают внимание на то, что внедрение новой цифровой модели учета может привести к увеличению количества судебных споров. По их мнению, успешность этой системы будет определяться не только уровнем технологического развития, но и надлежащим обеспечением правовых гарантий для граждан.

"Постановление № 981 станет серьёзным испытанием как для государственных органов, так и для юридического сообщества. Автоматизация воинского учета неизбежно увеличит количество споров относительно достоверности сведений Реестра, законности автоматически сформированных материалов об административных правонарушениях и решений, принятых на основании цифровых данных", - резюмируют в статье.

Ситуация с беженцами в странах ЕС / Инфографика Главред

Сможет ли Михаил Драпатый реально реформировать мобилизацию

Член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцик в комментарии "Телеграфу" заявила, что нынешний главнокомандующий Михаил Драпатый еще на посту командующего Сухопутными войсками разработал собственные предложения по реформированию системы мобилизации. По её словам, эти наработки были представлены на самом высоком государственном уровне, однако воплотить их тогда не удалось. После кадровых перестановок процесс реформы фактически приостановился, а новое руководство Сухопутных войск не продолжило эту работу.

Яцик отмечает, что подходы Драпатого во многом совпадали с идеями, которые ранее озвучивал Михаил Федоров. Она напомнила, что во время одного из заседаний временной следственной комиссии, посвященного проблемам мобилизации, Драпатый сообщал о презентации своей концепции реформы на заседании Ставки. Вскоре после этого его перевели на должность командующего Объединенными силами, из-за чего предложенные изменения так и не были реализованы.

Кроме того, депутат утверждает, что Драпатый уделял значительное внимание борьбе с коррупцией в сфере воинского учета. По её словам, в ходе работы ему удалось раскрыть отдельные незаконные схемы, которые позволяли некоторым гражданам уклоняться от мобилизации. Именно поэтому Яцик предполагает, что уже на посту главнокомандующего он может вернуться к реализации своего видения реформы мобилизационной системы.

"Поэтому Драпатый теперь точно будет воплощать свое видение. Он тогда уже разоблачил много коррупционных схем с "Оберегом". Например, существовали отдельные реестры людей, которые ежемесячно приносили деньги, чтобы их не мобилизовали", - подчеркнула Яцик.

Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Киевский городской ТЦК разъяснил новый алгоритм призыва добровольцев. В сообщении пояснили, что процедура позволяет оформлять зачисление в воинские части без обращения в ТЦК и СП. Речь идет о том, что гражданин выбирает воинскую часть, проходит отбор и получает направление на военно-врачебную комиссию.

Экс-министр обороны Михаил Федоров сообщил, что главной проблемой мобилизации являются условия службы в армии. Он подчеркнул необходимость изменений как первоочередного шага реформы мобилизации. Федоров также отметил введение новых контрактов, повышение денежного довольствия и возможное привлечение иностранцев в армию.

Военный Юрий "Ахилл" Федоренко отметил, что для сокращения принудительной мобилизации необходимы дополнительные финансовые ресурсы и социальные гарантии.

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