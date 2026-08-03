Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Украинцы за границей получили новое ограничение - кого заденет

Юрий Берендий
3 августа 2026, 20:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Правительство приняло постановление № 981 - как изменились правила воинского учета за рубежом.
Украинцы за границей получили новое ограничение - кого заденет
Военный учет за рубежом по-новому: что предусматривает постановление Кабмина № 981 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Правительство усилило контроль за военнообязанными за рубежом
  • ГНС передаст Минобороны данные миллионов украинцев
  • Реестр сможет автоматически формировать протоколы о нарушениях

Кабинет Министров Украины принял постановление № 981, которое изменяет правила воинского учета для украинцев за рубежом и вводит автоматизированную проверку воинско-учетных документов в консульских учреждениях. Документ также расширяет полномочия реестра "Оберег", позволяя ему формировать материалы об административных правонарушениях без ручного участия сотрудников ТЦК и СП.

Какие новые требования ввело постановление № 981 для консульских услуг

"Украинские мужчины за рубежом смогут получать консульские услуги только после проверки подлинности военно-учетных документов. Если документ не будет соответствовать установленным требованиям, сотрудник консульства может отказать в совершении консульского действия", - сообщает "Голос Украины".

видео дня

В "Судебно-юридической газете" подробно описали эту процедуру и объяснили, через какую систему будет проходить проверка. По их данным, документ будет подаваться в электронном виде, а консул будет проверять его действительность в режиме реального времени.

"Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, обращающиеся за совершением консульских действий, должны представить военно-учетный документ в электронной форме, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством. Консул проверяет действительность военно-учетного документа через информационную систему "е-Консул", которая взаимодействует с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов в режиме реального времени", - говорится в материале издания.

Как реестр "Оберег" теперь будет формировать протоколы о нарушениях

Помимо консульской процедуры, постановление меняет саму суть реестра "Оберег", превращая его из простой базы данных в инструмент, влияющий на административное производство. Ранее документы для привлечения к ответственности готовили вручную сотрудники ТЦК и СП, а теперь эту функцию передают автоматизированной системе.

"Реестр теперь используется для формирования материалов об административных правонарушениях, относящихся к компетенции ТЦК и СП. Если раньше подготовка документов в значительной степени осуществлялась сотрудниками вручную, то теперь реестр может автоматически формировать соответствующие материалы на основании имеющихся в нем сведений", - поясняют юристы.

В то же время отмечается, что автоматизация не отменяет установленную законом процедуру привлечения к ответственности. По их словам, устаревшие или недостоверные данные в реестре могут создать риск для граждан, чья информация не соответствует фактическим обстоятельствам.

"Законодательство предусматривает привлечение лица к административной ответственности по ст. 210 и 210-1 КоАП путем составления протокола или вынесения постановления уполномоченным должностным лицом ТЦК и СП. Только после принятия такого процессуального решения соответствующие сведения могут быть внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов", - предупреждают аналитики.

Зачем ГНС будет передавать Минобороны данные миллионов граждан

Отдельным элементом постановления стала синхронизация реестра "Оберег" с базами других госорганов, и именно здесь заложен масштаб обновления данных. "Голос Украины" сообщил, что Государственная налоговая служба будет передавать Министерству обороны сведения из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков о гражданах в возрасте от 18 до 60 лет.

"Государственная налоговая служба будет передавать Министерству обороны сведения из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет для актуализации данных реестра", - говорится в сообщении.

Передача сведений будет носить разовый, но исчерпывающий характер и коснется практически всех взрослых мужчин страны.

"Государственная налоговая служба в течение 90 календарных дней должна осуществить разовую передачу Министерству обороны сведений о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, содержащихся в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков. Полученные данные будут использоваться для актуализации сведений Реестра и формирования записей о лицах, информация о которых в нем отсутствует", - отмечают юристы.

Как будет осуществляться автоматическая постановка на воинский учет за рубежом

Синхронизация государственных баз данных создает возможность для еще одного нововведения - постановки граждан на воинский учет без их личного присутствия. Если при обращении в консульское учреждение выяснится, что информация о человеке отсутствует в Едином государственном реестре призывников, процедура запускается автоматически.

В таком случае гражданина смогут дистанционно поставить на воинский учет и оформить для него воинско-учетный документ без прохождения военно-врачебной комиссии.

Медицинский осмотр не является частью этого механизма, а определение годности к военной службе осуществляется отдельно.

"Вопрос определения годности к военной службе решается в порядке, установленном законодательством, и не является составной частью этой процедуры", - отмечают юристы.

Почему юристы предупреждают о рисках цифрового учета

Юристы отмечают, что объединение реестра с информационными базами Государственной налоговой службы и Государственной миграционной службы фактически устраняет пробелы в воинском учете, однако в то же время делает любые технические ошибки значительно более критичными.

Специалисты подчеркивают, что с увеличением количества административных услуг в электронном формате особое значение приобретает стабильная работа систем "Трембита", "е-Консул" и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Любые технические сбои или неточности в данных могут напрямую повлиять на реализацию прав граждан, в частности при получении консульских услуг за рубежом.

Также юристы обращают внимание на то, что внедрение новой цифровой модели учета может привести к увеличению количества судебных споров. По их мнению, успешность этой системы будет определяться не только уровнем технологического развития, но и надлежащим обеспечением правовых гарантий для граждан.

"Постановление № 981 станет серьёзным испытанием как для государственных органов, так и для юридического сообщества. Автоматизация воинского учета неизбежно увеличит количество споров относительно достоверности сведений Реестра, законности автоматически сформированных материалов об административных правонарушениях и решений, принятых на основании цифровых данных", - резюмируют в статье.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Ситуация с беженцами в странах ЕС / Инфографика Главред

Сможет ли Михаил Драпатый реально реформировать мобилизацию

Член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцик в комментарии "Телеграфу" заявила, что нынешний главнокомандующий Михаил Драпатый еще на посту командующего Сухопутными войсками разработал собственные предложения по реформированию системы мобилизации. По её словам, эти наработки были представлены на самом высоком государственном уровне, однако воплотить их тогда не удалось. После кадровых перестановок процесс реформы фактически приостановился, а новое руководство Сухопутных войск не продолжило эту работу.

Яцик отмечает, что подходы Драпатого во многом совпадали с идеями, которые ранее озвучивал Михаил Федоров. Она напомнила, что во время одного из заседаний временной следственной комиссии, посвященного проблемам мобилизации, Драпатый сообщал о презентации своей концепции реформы на заседании Ставки. Вскоре после этого его перевели на должность командующего Объединенными силами, из-за чего предложенные изменения так и не были реализованы.

Кроме того, депутат утверждает, что Драпатый уделял значительное внимание борьбе с коррупцией в сфере воинского учета. По её словам, в ходе работы ему удалось раскрыть отдельные незаконные схемы, которые позволяли некоторым гражданам уклоняться от мобилизации. Именно поэтому Яцик предполагает, что уже на посту главнокомандующего он может вернуться к реализации своего видения реформы мобилизационной системы.

"Поэтому Драпатый теперь точно будет воплощать свое видение. Он тогда уже разоблачил много коррупционных схем с "Оберегом". Например, существовали отдельные реестры людей, которые ежемесячно приносили деньги, чтобы их не мобилизовали", - подчеркнула Яцик.

Михаил Драпатый 2026 НОВАЯ ИНФОГРАФИКА
Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Киевский городской ТЦК разъяснил новый алгоритм призыва добровольцев. В сообщении пояснили, что процедура позволяет оформлять зачисление в воинские части без обращения в ТЦК и СП. Речь идет о том, что гражданин выбирает воинскую часть, проходит отбор и получает направление на военно-врачебную комиссию.

Экс-министр обороны Михаил Федоров сообщил, что главной проблемой мобилизации являются условия службы в армии. Он подчеркнул необходимость изменений как первоочередного шага реформы мобилизации. Федоров также отметил введение новых контрактов, повышение денежного довольствия и возможное привлечение иностранцев в армию.

Военный Юрий "Ахилл" Федоренко отметил, что для сокращения принудительной мобилизации необходимы дополнительные финансовые ресурсы и социальные гарантии.

Читайте также:

Об источнике: "Судебно-юридическая газета"

"Судебно-юридическая газета" - это украинское специализированное юридическое онлайн-издание и правовое СМИ, освещающее деятельность судебной системы, изменения в законодательстве, судебную практику и другие события в сфере права. Издание работает под брендом SUD.UA и является одним из ведущих украинских информационных ресурсов, ориентированных на юристов, адвокатов, судей, государственных служащих, бизнес и граждан, интересующихся правовыми вопросами.

Основными темами публикаций являются деятельность Верховного Суда, Конституционного Суда, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, антикоррупционных органов, адвокатуры и прокуратуры. Издание также регулярно освещает законопроекты, решения Кабинета Министров, указы Президента, изменения в налоговом, трудовом, гражданском, уголовном и административном законодательстве, а также вопросы мобилизации, воинского учета, социального обеспечения и банковского права.

Помимо новостей, "Судебно-юридическая газета" публикует аналитические материалы, интервью с представителями судебной власти и юридического сообщества, комментарии экспертов, обзоры судебной практики, разъяснения законодательства и практические советы для граждан и бизнеса. Также на сайте доступны авторские блоги, видеоматериалы и архив печатных выпусков газеты, издаваемой с 2010 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине генконсульство новости Украины воинский учет
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Есть два варианта защититься": как Украина может противодействовать баллистике РФ

"Есть два варианта защититься": как Украина может противодействовать баллистике РФ

20:39Война
Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка

Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка

20:19Украина
В СНБО предупредили об угрозе новых ударов по Украине и назвали опасный период

В СНБО предупредили об угрозе новых ударов по Украине и назвали опасный период

19:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай

Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай

Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

Как сохранить урожай до весны: что нужно сделать с картофелем после сбора

Как сохранить урожай до весны: что нужно сделать с картофелем после сбора

Украинцев призвали смешать сушеную мяту с солью: для чего это нужно

Украинцев призвали смешать сушеную мяту с солью: для чего это нужно

Чехия изменила правила для украинских мужчин: без чего не дадут защиту

Чехия изменила правила для украинских мужчин: без чего не дадут защиту

Последние новости

20:39

"Есть два варианта защититься": как Украина может противодействовать баллистике РФ

20:19

Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка

20:05

Помидоры сразу начнут краснеть: огородник назвал единственный действенный методВидео

19:28

В СНБО предупредили об угрозе новых ударов по Украине и назвали опасный период

19:10

Почему США уже не могут заставить Путина пойти на мир: Денисенко назвал причинумнение

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
19:00

Серьезные проблемы: инсайдер сделал заявление о болезни Пугачевой

18:46

Горькие огурцы больше не проблема: простой способ спасти урожай

18:44

Залужный попал в скандал после слов о НАТО: в МИД срочно отреагировали

18:22

Путин срочно сменил командующих армией РФ на фоне провала планов по Донбассу

Реклама
17:58

Котлеты получатся невероятно сочными: что опытные повара добавляют в фарш

17:56

Как Украина планирует остановить баллистические удары РФ: Зеленский назвал три приоритетаВидео

17:55

Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

17:52

Хитрая головоломка со спичками, которую школьники решают быстрее родителейВидео

17:45

Как правильно укладывать огурцы в банку: ошибка, которая портит консервацию

17:38

Был ли удар по Бортницкой станции аэрации в Киеве – в Генштабе сделали заявление

17:29

Украинцев призвали смешать сушеную мяту с солью: для чего это нужно

17:27

Слово "рассрочка" вызывает споры - как правильно сказать на украинском языкеВидео

17:23

Зачем заворачивать ключи и кошелек в фольгу: секрет, о котором мало кто знает

17:20

Королевская семья проигнорировала юбилей Меган Маркл: названа причина

17:10

Соседи уже так делают: зачем класть алюминиевую фольгу под телевизорВидео

Реклама
16:59

Масштабный пожар под Москвой: горит один из важнейших объектов "Роскосмоса"Фото

16:59

"На нас охотятся": звезда "Мастер Шеф" поделилась фото в слезах из-за РФ

16:58

Каким знакам зодиака не грозит бедность: пять богачей по гороскопуВидео

16:49

Деньги больше не проблема знака зодиака, которые преодолеют бедность 6 августа

16:44

Почва станет рыхлой и здоровой: что следует посеять на грядке после сбора картофеля

16:24

Волосы не будут жирнеть до недели — ингредиент, который стоит добавить в шампунь

16:16

Людей призывают рассыпать соду у двери ванной комнаты: в чем причинаВидео

16:15

Началась новая фаза войны: чем опасны новые ракеты из КНДР и что станет целью атакФотоВидео

16:14

Доллар падает, евро и злотый взлетели: новый курс валют на 6 августа

15:57

Секрет японских поваров: что добавить в кляр для невероятно хрустящей корочки

15:25

Их слышно отовсюду: каких трех слов на самом деле не существует в украинском языке

15:24

Символ масонов или тайный знак: что означает пирамида с глазом на долларе

15:19

Лук и чеснок не будут портиться месяцами: куда их нужно положитьВидео

15:00

Жара окончательно отступает: синоптик назвала дату похолодания в Украине

15:00

Идеальные помидоры на зиму: минимум ингредиентов и максимум вкуса

14:48

Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП: суд избирает меру пресечения

14:40

Больше никакого желтого налета: раскрыт секрет идеально белой ванныВидео

14:11

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: чем опытные дачники устилают огород

14:10

Почему дети никогда не рождаются с зелёными глазами: неожиданный факт

14:10

Почему нельзя оставлять ложку в супе: химическая опасность и народные приметы

Реклама
13:59

Быстро забывают все обиды: когда рождаются люди с особой чертой

13:57

РФ будет запускать по Украине до 100 ракет ежемесячно: "Флэш" назвал новые цели

13:39

Зачем добавлять соду при обжаривании лука: секретный лайфхак поваров

13:21

Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Тельцу - решать, Стрельцу - шаги

13:14

Как освежить тусклые стены всего за несколько минут: ремонт не понадобитсяВидео

13:13

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару: какие области под угрозой

13:08

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке с бобрами за 12 с

12:58

Как сохранить урожай до весны: что нужно сделать с картофелем после сбора

12:50

Как замораживать продукты в стекле: простая хитрость убережет банки от трещин

12:49

"Люблю свои формы": невеста Роналду ответила хейтерам за свое фото в бикини

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять