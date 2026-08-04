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Копать не надо: как полностью уничтожить пень с корнями, не повредив остальной двор

Юрий Берендий
4 августа 2026, 18:50
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Пень после сруба дерева может годами давать новые побеги, но есть способы остановить этот процесс, не перекапывая весь участок.
Копать не надо: как полностью уничтожить пень с корнями, не повредив остальной двор
Как уничтожить пень без выкапывания - как избавиться от корней дерева навсегда / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Как убрать пень
  • Как уничтожить корни дерева
  • Как уничтожить пень без корчевания с помощью гербицидов

После сруба дерева проблемы для владельцев участка зачастую только начинаются. Остатки пня и разветвленная корневая система могут годами оставаться живыми, пуская агрессивную поросль по всему газону и цветникам. Выкапывание корней вручную требует колоссальных физических усилий и нередко портит ландшафт, поэтому специалисты советуют использовать менее травматичные, но эффективные способы. Об этом говорится в материале Southern Living.

Главред выяснил, как избавиться от корневой поросли деревьев на газоне.

видео дня

Почему стоит отказаться от механического выкорчевывания пней

Выкапывание корневища с помощью лопаты, ломов или тяжелой техники имеет немало минусов:

  • Разрушение почвы: остаются глубокие ямы, нарушается структура почвы и повреждаются соседние растения.
  • Трудоемкость: корни взрослого дерева могут простираться на метры в стороны и вглубь.
  • Повреждение газона: тяжелая техника или ручные раскопки портят ухоженный газон и элементы ландшафтного дизайна.

Именно поэтому садоводы и ландшафтные дизайнеры отдают предпочтение истощению корневой системы или её постепенному уничтожению специальными средствами.

Как быстро уничтожить пень с помощью гербицида

Если нужно ускорить отмирание корней, применяют системные гербициды. При этом важно действовать максимально аккуратно, чтобы не навредить соседним культурам.

"Гербицид способен быстро уничтожить корневую систему дерева, но существует риск повредить окружающие растения. Не поливайте препаратом почву вокруг. Избегайте обработки в ветреные дни и накрывайте пленкой те кусты и цветы, которые хотите защитить", - подчеркивают эксперты по ландшафтному дизайну.

Как правильно вносить гербицид в свежий срез пня

Наилучший эффект химический метод дает сразу после спиливания дерева, когда сокодвижение ещё активно:

  • В свежем срезе пня просверливают глубокие отверстия по краю (ближе к коре, где расположена живая ткань - камбий).
  • В отверстия заливают концентрированное средство на основе глифосата или специальный препарат для уничтожения кустарников.
  • Если на поверхность выходят толстые корни, аналогичные отверстия можно проделать и в них.
  • Пень плотно накрывают чёрной плёнкой или пакетом, чтобы дождь не вымыл химикат в почву и не повредил соседние растения.

Как удалить прикорневую поросль на газоне

Если корневая поросль уже активно пробивается среди травы, механического срезания может оказаться недостаточно. В таких случаях применяют избирательные гербициды, безопасные для злаковых газонов (например, на основе 2,4-Д), которые уничтожают только двудольные побеги деревьев и сорняки, не нанося вреда самому газону.

Через сколько дней можно сажать новые растения после обработки гербицидом

Поскольку химикаты некоторое время сохраняются в почве, эксперты советуют не высаживать новые деревья или кусты на этом месте как минимум 2–3 недели после обработки.

Смотрите видео о том, как легко удалить корни деревьев своими руками:

Как удалить корневую поросль дерева естественным способом без химии

Для тех, кто избегает применения химикатов на участке, существует более длительный, но абсолютно безопасный экологический метод. Его суть - систематическое истощение корневой системы путем лишения её фотосинтеза.

"Вы можете морить корни голодом, регулярно удаляя все прикорневые побеги, где бы они ни появлялись. Просто срезайте или скашивайте поросль секатором как можно ближе к земле, чтобы не оставлять ни одного листка, питающего корневище", - объясняют специалисты.

Чем обработать листья поросли для ускорения её отмирания

Если после скашивания на низких побегах остаются листья, их обрабатывают концентрированным столовым уксусом или органическими средствами на основе эфирных масел. Они не проникают вглубь корней, но эффективно обжигают зеленую массу, заставляя растение тратить последние запасы питательных веществ на восстановление.

"Для максимальной эффективности опрыскивайте поросль в тёплый солнечный день. Будьте осторожны, чтобы капли уксуса не попали на культурные растения. При условии регулярного удаления новых побегов большинство корней полностью отмирает за 2–3 года", - подытожили специалисты.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировании домов и садов, а также информацию о культуре и путешествиях по Югу. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входящей в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

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