Запах из мусорного ведра исчезнет надолго: поможет один кухонный продукт

Чем посыпать мусорное ведро, чтобы не воняло? Обычная пищевая сода поможет быстро избавиться от неприятного запаха.

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Что высыпать на дно мусорного ведра / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Что насыпать на дно мусорного ведра

Как сода поглощает неприятные запахи

Какие еще средства помогут освежить ведро

Неприятный запах из мусорного ведра может появиться даже у тех, кто регулярно выносит отходы. Особенно быстро проблема возникает летом, когда из-за высокой температуры бактерии активнее размножаются, а остатки еды начинают портиться. Впрочем, избавиться от неприятного запаха можно без дорогих средств - достаточно использовать обычную пищевую соду. Главред расскажет подробнее.

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Почему сода помогает убрать запах из мусорного ведра

Как сообщает УНИАН, пищевая сода давно известна своими свойствами поглощать влагу и нейтрализовать посторонние запахи. Именно поэтому её часто используют не только для выпечки, но и для уборки и ухода за домом.

Она способна уменьшить неприятный запах от пищевых отходов, в частности остатков мяса, рыбы, птицы и других быстропортящихся продуктов.

Как правильно использовать соду

Способ очень прост. Перед тем как вставить новый пакет для мусора, насыпьте на дно ведра щедрую горсть пищевой соды. Затем установите пакет, как обычно.

Для лучшего эффекта можно также немного посыпать содой поверх мусора. Порошок постепенно впитает лишнюю влагу и поможет предотвратить появление неприятного запаха. При каждой замене пакета следует обновлять и слой соды.

Видео о том, как избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра, можно посмотреть здесь:

Чем ещё можно убрать запах из ведра

Если запах уже успел впитаться в пластик, поможет обычный уксус. Для этого смешайте его с водой в пропорции 1:1, налейте раствор в чистое ведро и оставьте на несколько часов или на ночь. После этого ведро нужно тщательно вымыть и высушить.

Еще один вариант - натереть внутреннюю поверхность долькой лимона. Лимонная кислота помогает освежить поверхность и оставляет легкий цитрусовый аромат. Однако этот способ требует больше времени, ведь процедуру придется повторять после каждой мойки.

Самым простым и доступным решением остается именно пищевая сода - она стоит недорого, не требует дополнительной подготовки и помогает дольше сохранять свежесть мусорного ведра.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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