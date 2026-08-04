Как правильно мыть овощи летом: эксперты сказали, что добавить в воду

Под проточной водой не всегда удается смыть грязь и пестициды с овощей.

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Как правильно мыть овощи / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Какую грязь может смыть сода с овощей

Какие овощи можно мыть с содой

Мыть овощи перед употреблением очень важно. Многие для этого используют не только проточную воду, но и соду. Однако не всегда так нужно делать.

Главред узнал, что эксперты martha stewart по безопасности пищевых продуктов объяснили, когда безопасно использовать соду для мытья овощей, а когда это излишне.

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Можно ли мыть овощи содой

Сертифицированный специалист по питанию Джессика Хэвин объяснила, что пищевая сода создает слабощелочной раствор, который помогает размягчить поверхностную грязь и удалить некоторые остатки пестицидов с овощей.

Однако сода не может удалить пестициды, которые продукты уже впитали. Поэтому пищевая сода лучше всего подходит для твёрдых овощей, но её не рекомендуется использовать для нежных продуктов.

"Чрезмерное замачивание или мытье может повредить нежные овощи и повлиять на их текстуру и качество", - рассказала директор команды программ продовольственных систем и безопасности в Clemson University Cooperative Extension Кимберли Бейкер.

Как безопасно использовать пищевую соду для мытья овощей

Джессика Хэвин советует смешивать одну чайную ложку пищевой соды с двумя стаканами холодной воды для мытья овощей. Продукты нужно погрузить в этот раствор не более чем на 15 минут, периодически перемешивая его.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

После этого овощи нужно тщательно промыть под холодной проточной водой и высушить.

@krisi.ro Всегда мою овощи, фрукты, зелень и даже яйца?? Делаю это с помощью раствора соды (также можно добавить соль), замачиваю всё на 20–30 минут, после чего тщательно промываю Если времени нет, то просто использую спрей для овощей Balance (здесь в составе тоже есть пищевая сода). С ним ещё проще: опрыскала, подождала 2 минуты, смыла - готово✅ Спрей заказывала в @WhiteSheep ♬ оригинальный звук - krisi.ro

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница проекта, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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