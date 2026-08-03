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Зеленский уволил Стефанишину с должности посла в США - в чем причина

Руслана Заклинская
3 августа 2026, 20:14обновлено 3 августа, 20:59
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Указ главы государства опубликован на сайте президента.
Зеленский уволил Стефанишину с должности посла в США — в чем причина
Зеленский уволил Ольгу Стефанишину / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/olga.kravets.796

Что известно:

  • Зеленский уволил Стефанишину с поста посла Украины в США
  • Стефанишина заявила, что решила уйти по личным обстоятельствам
  • Стефанишина продолжит работать на благо Украины

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте президента.

"Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки", - говорится в документе.

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На данный момент указ о назначении нового посла Украины в США отсутствует.

Ольга Стефанишина была назначена послом Украины в США в августе 2025 года. До этого она занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Комментарий Ольги Стефанишиной

Ольга Стефанишина написала в Facebook, что сама приняла решение сложить полномочия посла Украины в Соединенных Штатах Америки. По ее словам, это связано с личными обстоятельствами.

Стефанишина назвала работу послом Украины в Вашингтоне во время полномасштабной войны величайшей честью в своей жизни. Она также поблагодарила Зеленского за доверие и возможность представлять Украину в США.

"Это мое собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами, о которых говорилось ранее... Для меня важно принимать такие решения самостоятельно, тем более что основные пункты плана, с которым я приехала, выполнены", - отметила она.

Среди главных результатов она назвала усиление поставок американского оружия в Украину, сохранение поддержки со стороны Вашингтона и закрепление этой помощи в законодательстве США.

"Мы изменили саму роль Украины: из страны, которой помогают, в страну, в которую инвестируют и чьи технологии покупают", - заявила Стефанишина.

Зеленский уволил Стефанишину с должности посла в США — в чем причина
Заявление Ольги Стефанишиной / Фото: facebook.com/olga.kravets.79

Она также подчеркнула, что достигнутые договоренности между Украиной и США не зависят от смены должностных лиц или администраций, а дальнейшая работа должна быть направлена на укрепление этих отношений. Отдельно Стефанишина заявила, что в ближайшее время публично прокомментирует вопросы, которые в последнее время появлялись в СМИ.

"Я продолжу работать для Украины и нашей победы там, где буду полезна", - подытожила она.

Кадровые решения в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину специальным уполномоченным по вопросам развития сотрудничества с США. Он отметил, что работа над развитием сотрудничества с США будет продолжаться в ходе согласования ее кандидатуры на должность посла в США.

Впоследствии президент решил обновить принципы работы Совета национальной безопасности и обороны Украины. Сообщается, что Рустем Умеров и Игорь Клименко получат новые сферы ответственности, а соответствующие указы должны быть подписаны на следующей неделе.

Уже 3 августа Зеленский объявил о кадровых назначениях в системе безопасности государства и сообщил о новых ролях для ключевых фигур. Он сообщил, что Умеров будет координировать работу Drone deals и заниматься вопросами дипломатии и обороны, а Игорь Клименко станет новым секретарем СНБО.

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О личности: Ольга Стефанишина

Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Посол Украины в США (с 27 августа 2025 года). Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (2020-2025). Министр юстиции (2024-2025).

Награждена орденом "За заслуги" III степени (21 декабря 2023 года) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

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