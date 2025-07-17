Стефанишина получила новую должность: Зеленский сказал, чем она будет заниматься

Главное:
- Зеленский назначил Стефанишину Специальным уполномоченным по вопросам развития сотрудничества с США
- Сейчас идет согласование ее кандидатуры на должность посла в США
- Президент благодарен ей за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции
В четверг, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Об этом он написал в Telegram.
"В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.видео дня
Зеленский отметил, что благодарен Стефанишиной за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции.
"Это успешная работа. Многое достигнуто. За несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больший, чем за несколько предыдущих десятилетий. Также Ольга участвовала в переговорах с США о новом формате нашего экономического сотрудничества и создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления", - добавил президент.
Он подчеркнул, что Украина будет работать с Америкой именно на такой основе и в дальнейшем, добавляя взаимовыгодного экономического содержания политическому и дипломатическому взаимодействию.
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