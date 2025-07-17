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Война в Украине может закончиться в 2025 году: у Зеленского сделали громкое заявление

Марина Фурман
17 июля 2025, 10:23
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Ермак считает, что Трамп может закончить войну в Украине до конца года.
Ермак, Трамп, ВСУ
Ермак сказал, при каком условии война может завершиться в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Ключевые тезисы:

  • Трамп может закончить войну в Украине до конца года
  • Американский лидер должен ввести пошлины против стран, которые покупают у РФ нефть и газ

Президент США Дональд Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года. Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Times.

Он отметил, что война в Украине может завершиться в этом году, если будет выполнено одно условие. Речь идет о введении санкций против любого, кто покупает российскую нефть и газ.

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По мнению Ермака, угроза вторичных санкций будет эффективной, ведь она давит и на Китай, и Индию, которые являются крупнейшими покупателями российского топлива. Союзникам России будет выгодно добиваться мирного соглашения, чтобы избежать новых торговых проблем с США.

"Эти новые санкции со стороны Соединенных Штатов настолько важны, потому что, к сожалению, весь этот год цена на нефть давала ему возможность финансировать свою военную машину", - сказал Ермак.

Руководитель ОП в очередной раз подчеркнул, что только экономические проблемы могут по-настоящему надавить на российского диктатора Владимира Путина и заставить его осознать, что продолжение этой войны ему обходится слишком дорого.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Трамп и война в Украине - новости по теме

Как писал Главред, 14 июля Трамп поставил России ультиматум: в течение 50 дней должно появиться мирное соглашение, иначе США введут жесткие санкции против РФ. Также Трамп анонсировал новые поставки вооружений Украине, за которые заплатит НАТО.

Между тем в материале BBC говорится, что Трамп глубоко разочарован Путиным. Четыре раза он был "уверен" в том, что договорился с ним, после чего оккупанты наносили удары по Украине. Однако Трамп пока не собирается прекращать переговоры с Путиным.

В то же время глава российского МИД Сергей Лавров ехидно прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа относительно сроков, которые он дал РФ для завершения войны.

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О персоне: Андрей Ермак

Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.

Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.

21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

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