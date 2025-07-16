Путин ответил на ультиматум Трампа и послал миру сигнал – Sky News

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- Путин фактически ответил Трампу
- Россия послала миру сигнал – она продолжает войну
Обстрелы Украины в ночь на 16 июля – сигнал страны-агрессора России всему миру о том, что она не собирается останавливаться. Об этом заявил аналитик по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк.
"Послание, которое россияне присылают всему остальному миру, заключается в том, что "мы продолжаем", - цитирует его Sky News.видео дня
Кларк акцентировал внимание на том, что РФ "наносит удары по городам по всей Украине как военного, так и гражданского характера".
Также он уточнил, что Москва фактически показала: Кремль не впечатлен заявлениями из Вашингтона.
Как подчеркнули изданию, Россия атаковала Украину после заявлений Трампа о 50-дневном ультиматуме Кремлю.
Ультиматум Трампу от Путина – новости по теме:
Как сообщал Главред, Трамп 14 июля заявил, что если через 50 дней не будет мирного соглашения, США введут жесткие санкции в отношении России. Также Трамп подтвердил военную помощь Украине от Штатов, которую оплатит НАТО.
Трамп глубоко разочарован Путиным – они четыре раза договаривались о мирном урегулировании, после чего войска РФ били по гражданским объектам в Киеве, рассказал президент США. Впрочем, Трамп все еще надеется на продолжение переговоров с Путиным.
Трамп пытается заставить Путина сесть за стол переговоров, написали журналисты ABC News. Усиление санкций и военной помощи Украине может подтолкнуть Москву к переговорам, если наступление оккупантов станет неудачным, пишут журналисты.
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Об источнике: Sky News
Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
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