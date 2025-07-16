Что задумал Трамп и почему Путин может согласиться на переговоры: подробности

Администрация США надеется, что ужесточение санкций и военная помощь заставит Путина сесть за стол переговоров.

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Дональд Трамп пообещал предоставить Украине значительное количество вооружения и поставить России ультиматум с жесткими тарифами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

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Как новое оружие США изменит ситуацию в Украине

Что означает ультиматум Трампа для Кремля

Смогут ли США ввести санкции и принудить Путина к переговорам

Президент Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, пообещал предоставить Украине новое вооружение, что стало заметным сдвигом в его позиции по войне в Украине. Однако остается открытым вопрос, воспринимает ли это изменение серьезно президент России Владимир Путин.

Трамп угрожает тарифами и обещает оружие

Как пишет ABC News, во время встречи в Овальном кабинете с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп пригрозил Кремлю жесткими тарифами, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении войны.

видео дня

Ранее Трамп угрожал прекратить военную помощь Украине, но теперь пообещал прислать "миллиарды" единиц вооружения, при этом оплатить их должны европейские страны. По словам Трампа и Рютте, другие страны НАТО согласились покупать американское оружие для Украины.

Рютте подчеркнул, что это позволит Украине получить "огромное" количество военного оборудования, включая боеприпасы и ракеты.

Ставка на неудачу России

Как отмечает ABC News, если США действительно начнут поставлять значительное количество оружия, это будет означать важное изменение в подходе Вашингтона. В то же время эксперты сомневаются в способности США эффективно применить тарифные санкции против России после завершения 50-дневного срока. Введение "вторичных тарифов" может вызвать серьезное противостояние с Китаем.

Трамп обосновал 50-дневный срок тем, что именно столько, по плану России, продлится летнее наступление. Администрация США надеется, что после его завершения, особенно в случае неудачи, Путин будет более склонен к переговорам.

Усиление санкций и увеличение военной поддержки Украины может постепенно подтолкнуть Россию к диалогу, если летнее наступление не принесет желаемых результатов.

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Как сообщал Главред, 14 июля Трамп поставил России ультиматум: в течение 50 дней должно появиться мирное соглашение, иначе США введут жесткие санкции против РФ. Также Трамп анонсировал новые поставки вооружений Украине, за которые заплатит НАТО.

Позже состоялся телефонный звонок президента Зеленского с Трампом. По словам украинского гаранта, был очень хороший разговор. Лидеры обсудили необходимость решений, которые направлены на защиту гражданского населения от атак РФ и укрепление позиций Украины на фронте.

Кроме того, Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп глубоко разочарован главой страны-агрессора России Владимиром Путиным. Четыре раза он был "уверен" в том, что договорился с ним, после чего оккупанты наносили удары по Украине. Однако Трамп пока не собирается прекращать переговоры с Путиным.

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Об источнике: ABC News ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

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