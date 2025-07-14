Трамп резко изменил позицию по России и поставил ультиматум: чего ждать украинцам

Трамп предупредил Путина, что у того есть только 50 дней, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной, ведь в противном случае Россию ждут последствия.

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Трамп дал Кремлю 50 дней - что будет, если Россия не остановится / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какой ультиматум Трамп выдал Путину

Сколько систем Patriot и когда получит Украина

Как Трамп жестко назвал Путина и для чего была пауза с помощью Украине

14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot, финансирование которых будут осуществлять страны ЕС, - шаг, отражающий значительное изменение американской стратегии. Кроме того, Трамп объявил о планах наложить 100%-е таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Главред собрал главные заявления Трампа относительно войны РФ против Украины.

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Трамп выставил ультиматум Путину - сколько у него есть времени

Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь выразил свое разочарование действиями России и пригрозил ввести против нее "очень жесткие пошлины", если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение. Как отметил Трамп, одной из причин визита генсека НАТО Марка Рютте в США стало то, что Вашингтон, и он лично, "крайне недовольны Россией".

"Мы очень, очень недовольны ими (Россией. - ред.). И если мы не договоримся в течение 50 дней, мы наложим очень строгие тарифы, примерно в 100%. Вы называете их вторичными тарифами (тарифы против торговых партнеров России. - ред.)", - сказал Трамп во время пресс-конференции, которую транслировало "Суспільне".

Марк Рютте и Дональд Трамп / Фото: скриншот

Глава Белого дома повторил, что стремится завершить полномасштабную войну, которую ведет Россия против Украины, и признал свое разочарование российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным, поскольку надеялся на договоренность еще два месяца назад, однако этого так и не произошло.

"Поэтому, исходя из этого, мы введем вторичные тарифы. Если мы не договоримся за 50 дней, все очень просто: мы повысим тарифы до 100%. Все просто. Надеюсь, нам не придется этого делать", - сказал Трамп.

Соглашение о поставках оружия Украине

Президент Дональд Трамп поделился подробностями соглашения между США и НАТО о поставках вооружения для Украины. Он подчеркнул, что американское вооружение является лучшим в мире, и Европа это признает.

"Мы сегодня заключили соглашение, по которому отправим им оружие, а они (НАТО, - ред.) за него заплатят. США не будут осуществлять никаких платежей. Мы его не покупаем, но будем производить, а они за него будут платить", - подчеркнул он.

По его словам, Соединенные Штаты будут производить военное оборудование для нужд НАТО, которое впоследствии будет передано Украине.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Свое мнение высказал генсек НАТО Марк Рютте, отметив, что Украина получит значительные объемы техники, в частности средства противовоздушной обороны, боеприпасы и ракеты.

Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя заявление Трампа по 50 дней для заключения мирного соглашения между Украиной и РФ отметил, что если бы он был на месте Владимира Путина, то бы подумал о возможности сесть за стол переговоров с Украиной.

"Это, если бы я был Владимира Путиным, но для Украины это отличные новости, конечно. Я хочу поблагодарить вас за это, и, конечно, Европа будет за это платить, и все эти страны соглашаются с этим, и, как вы сказали, это также будет означать, что страны быстрее будут продвигать, передавать оружие и оборудование в Украину, а Соединенные Штаты не будут платить за это, но мы вам очень благодарны, это очень важно", - сказал он.

Трамп об ударах по Украине

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что полномасштабного вторжения России в Украину не произошло бы, если бы он занимал президентский пост в 2022 году.

Он заявил, что сейчас конфликт приводит к масштабным потерям и страданиям.

"Это огромная проблема. Мы, кажется, теряем 5-6 тысяч человек ежедневно. 5 тысяч человек в день, в основном военных, но в городах гражданские также погибают. И это нужно прекратить", - подчеркнул президент США.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Политик обратил внимание и на последние обстрелы Киева.

"Ракеты летят на Киев, убили 60 человек. Это должно прекратиться", - указывает он.

Также Трамп отметил роль американской военной помощи Украине.

"Когда война началась, у них не было шансов. И вообще не было шансов, если бы мы не предоставили им свое оборудование. Потому что у нас есть лучшее оборудование, лучшее военное оборудование в мире. Мы чрезвычайно мощную защиту имеем. Но кто-то должен использовать это оборудование. И они боролись с чрезвычайной преданностью в своем деле, с чрезвычайной доблестью", - добавляет он.

По словам генсека НАТО, удары России по городам имеют исключительно террористический характер.

"Россияне... они отправляют дроны, ракеты, бомбят, обстреливают города. Это не имеет никакой военной цели. Это создает просто панику. Это ужасно", - подчеркнул Рютте.

Отдельно Трамп обратил внимание на судьбу жителей прифронтовых населенных пунктов.

"Много людей осталось в городах, которые постоянно обстреливаются. И люди остаются там. Они знают, что могут погибнуть под обломками своего дома, но они остаются в этих огромных домах. И они действительно складываются как карточный домик. И очень много людей погибают от этого", - резюмировал глава Белого дома.

"Украина станет сильнее", - Трамп

Он также отметил, что поднятие расходов стран-членов НАТО повлияет на Владимира Путина.

"Я также надеюсь, что это повлияет на Украину, потому что Украина почувствует, что она сильнее, и Украина хочет мирного соглашения, и они будут обязываться к этому, и нет никаких сомнений в этом. Я согласен. Мы сделаем так, чтобы они сделали то, что нужно сделать. И обе стороны, что надо сделать. Поэтому это будет очень сильно. Мы хотим мир, который будет незыблемым", - отметил Трамп.

Поставка систем Patriot Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Украину в ближайшее время будет отправлено 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot. Часть из них прибудет уже через несколько дней.

"У нас есть одна страна, которая готовит к отправке 17 систем Patriot. Им они не понадобятся. Поэтому мы договоримся о том, куда отправить эти 17 систем - или значительную их часть... И это можно сделать очень быстро. 17 систем Patriot готовится к отправке. Им не нужны будут все, но большое количество из этих систем будут на поле боя", - сказал он.

В ответ на вопрос относительно того, предоставят ли Украине только ракеты или полные батареи Patriot, президент США подтвердил, что речь идет о полном комплексе - как сами установки, так и ракеты к ним.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Трамп жестко высказался о Путине

Дональд Трамп жестко высказался о Владимире Путине, признав, что мирные разговоры с ним не имели никакого значения на фоне ракетных ударов по Украине.

"Мы много разговаривали с Путиным. Я кладу трубку и говорю: "Это был хороший разговор", а потом ракеты летят на Киев и другие города. И я такой: "Странно". И когда это происходит 3-4 раза, ты понимаешь, что эти разговоры ничего не значат. Я прихожу домой, говорю первой леди [Мелании Трамп, - ред.]: "Ты знаешь, я разговаривал с Владимиром сегодня, у нас был замечательный разговор". Она говорит: "О, да? Они только что нанесли удар еще по одному городу". Так что... я не хочу говорить, что он убийца, но он тяжелый парень. Это проверено временем. Он обманул Буша, Обаму, но не обманет меня", - сказал он.

Для чего была нужна пауза в помощи Украине

Дональд Трамп объяснил, почему Соединенные Штаты временно остановили военную помощь Украине. По его словам, это было нужно, чтобы проанализировать запасы вооружения на американских складах.

Он отметил, что день, когда помощь приостановили, имел большое значение - тогда был проведен тщательный просмотр того, какое именно оружие и в каких объемах передавалось Украине.

"И то, что люди сейчас делают, и я вместе с ними - это оценка, потому что мы знали, что подойдет этот день. Теперь мы проголосовали за это, и сделали эту работу", - сказал американский лидер.

Президент США признал, что эта пауза существенно повлияла на Украину, однако подчеркнул, что на самом деле это был период активной работы внутри самих Соединенных Штатов.

"Это работа, это огромное событие сегодня", - заявил Трамп.

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