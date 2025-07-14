Враг цинично ударил по Харьковщине: количество пострадавших растет

Российские оккупанты нанесли удары по Харьковской области, в результате чего погибли люди и есть пострадавшие.

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Медики оперативно оказывают помощь пострадавшим от вражеских ударов / Коллаж: Главред, фото: t.me/UA_National_Police

Кратко:

Россияне обстреляли Боровское и Златополь

Погибли два человека, ранены десять человек

Повреждены здания, дома и автомобили

Российские оккупанты нанесли удары по Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, обстреляли территорию Шевченковской громады. "В с. Боровское в результате попадания вражеской КАБ погиб человек", - подчеркнул Синегубов. Еще четыре человека получили ранения, их госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Кроме этого, российские захватчики атаковали беспилотниками город Златополь. По предварительной информации, удар был нанесен беспилотником типа "Герань-2" (известным также как "Шахед").

"В настоящее время известно об одной погибшей. Еще 7 человек пострадали, среди них - 13-летний ребенок. Медики оперативно оказывают помощь. Все профильные службы работают на месте", - добавил Синегубов.

КАБ / Инфографика: Главред

По информации Национальной полиции Украины, количество раненых в Златополе возросло до 10 человек.

"В результате попадания погибла 57-летняя местная жительница. Ее 13-летняя дочь получила множественные осколочные ранения. Также различные травмы получили пять женщин и четверо мужчин. Всех пострадавших госпитализировали", - говорится в сообщении.

В результате ударов повреждены административные здания, частные жилые дома и автомобили.

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Напомним, Главред писал, что российские захватчики активизировались возле админграницы Днепропетровской области, пытаясь прорвать оборону украинских войск.

Кроме того, войска страны-оккупанта России увеличили количество штурмовых действий на Приднепровском направлении в Херсонской области. Враг пытается продвинуться вперед в зоне островов на Днепре, чтобы выйти на плацдармы и взять их под контроль.

Также российские оккупанты начали применять на фронте новые ударные дроны - так называемые мини-"Шахеды". Об этом рассказал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Бескрестнов Сергей с позывным "Флеш".

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О персоне: Олег Синегубов Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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