Враг цинично ударил по Харьковщине: количество пострадавших растет

Кратко:
- Россияне обстреляли Боровское и Златополь
- Погибли два человека, ранены десять человек
- Повреждены здания, дома и автомобили
Российские оккупанты нанесли удары по Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
По его словам, обстреляли территорию Шевченковской громады. "В с. Боровское в результате попадания вражеской КАБ погиб человек", - подчеркнул Синегубов. Еще четыре человека получили ранения, их госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме этого, российские захватчики атаковали беспилотниками город Златополь. По предварительной информации, удар был нанесен беспилотником типа "Герань-2" (известным также как "Шахед").
"В настоящее время известно об одной погибшей. Еще 7 человек пострадали, среди них - 13-летний ребенок. Медики оперативно оказывают помощь. Все профильные службы работают на месте", - добавил Синегубов.
По информации Национальной полиции Украины, количество раненых в Златополе возросло до 10 человек.
"В результате попадания погибла 57-летняя местная жительница. Ее 13-летняя дочь получила множественные осколочные ранения. Также различные травмы получили пять женщин и четверо мужчин. Всех пострадавших госпитализировали", - говорится в сообщении.
В результате ударов повреждены административные здания, частные жилые дома и автомобили.
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Напомним, Главред писал, что российские захватчики активизировались возле админграницы Днепропетровской области, пытаясь прорвать оборону украинских войск.
Кроме того, войска страны-оккупанта России увеличили количество штурмовых действий на Приднепровском направлении в Херсонской области. Враг пытается продвинуться вперед в зоне островов на Днепре, чтобы выйти на плацдармы и взять их под контроль.
Также российские оккупанты начали применять на фронте новые ударные дроны - так называемые мини-"Шахеды". Об этом рассказал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Бескрестнов Сергей с позывным "Флеш".
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О персоне: Олег Синегубов
Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
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