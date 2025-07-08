РФ пытается прорваться на Днепропетровщину, туда стягивают значительные силы - военный

Российские оккупанты активизировались возле Днепропетровщины и перебрасывают туда значительные силы, надеясь прорвать оборону украинских военных.

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РФ пытается прорваться на Днепропетровщину, туда стягивают значительные силы/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 47 ОМБр

Кратко:

Армия РФ перебрасывает значительные силы к админгранице Днепропетровщины

Захватчики пытаются прорвать украинскую оборону на этом направлении

Украинские защитники эффективно сдерживают врага, уничтожая штурмовые группы еще на подходе

Российские захватчики активизировались возле админграницы Днепропетровской области, пытаясь прорвать оборону украинских войск.

Украинские защитники сдерживают врага, уничтожая российские штурмовые группы еще до того, как они успевают дойти до украинских позиций. Об этом рассказал военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков в эфире телемарафона "Единые новости".

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Войска врага активно давят на административную границу с Днепропетровской областью. Оккупанты используют так называемую "серую зону", то есть территорию, которую ни одна из сторон не контролирует постоянно, для того, чтобы накапливать штурмовые группы.

"Для них это может быть 20 километров, для нас - 3-5 километров. Они пытаются подать это как информационную и психологическую операцию, показать давление на админграницу, но на самом деле там все гораздо сложнее", - отметил Волков.

По его словам, захватчики сознательно стягивают значительные силы и делают ставку на прорыв в направлении Днепропетровской области. Для этого оккупанты не жалеют личного состава. Расстояния до позиций украинских защитников разные - где-то километр, а где-то больше, однако давление захватчиков является постоянным, говорит украинский военнослужащий.

В то же время он отметил, что защитники Украины эффективно сдерживают российских захватчиков.

"Бывают дни, когда доходит один-два-три, пользуясь погодой или средствами РЭБ. Наша статистика очень эффективна - останавливаем их максимально еще на подступах", - сказал военный.

По его словам, благодаря слаженным действиям украинских военных часто из вражеских групп в 20-30 человек не доходит ни один оккупант.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, РФ наступает с трех направлений, ВСУ держат линию под Волчанском. Оккупанты атаковали позиции ВСУ вблизи Волчанска и Зеленого, пытаясь прорвать украинскую оборону.

Также ранее сообщалось, что армия РФ отложила планы по захвату Сумщины из-за хитрого плана ВСУ. Для украинских военных не стало сюрпризом намерение РФ атаковать Сумщину, поэтому оккупантов ожидали неприятности.

Напомним, Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщил, что украинские силы восстановили и удерживают позиции в двух областях РФ. Главнокомандующий сообщил, как изменилась ситуация на фронте.

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