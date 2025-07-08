В Украине подскочили цены на газ: сколько придется платить гражданам

По сравнению с прошлым годом цена на газ заметно выросла.

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Цена на газ повысилась на более чем 10% / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили в Минэкономики:

В Украине подорожал газ

Цены на газ для населения не претерпят изменений

В Украине после снижения цен в течение двух месяцев подорожал газ. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики Украины.

В июне 2025 года фактическая цена реализации газа в Украине выросла аж на 11,9%. За 1 тысячу кубометров без НДС приходится платить 17354 гривны. Таким образом газ стоит и дороже, чем в прошлом году. В июне 2024 года цена на него составляла 12563 гривны.

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Относительно цен на газ для населения, то фактически весь объем домохозяйствам продает государственный "Нафтогаз Украины". Цена на газ составляет 7,96 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров с НДС, но без доставки.

Такая стоимость предусмотрена тем, что до сих пор действует мораторий на повышение цен на газ. Поэтому, фактически, украинцам не придется платить больше, чем фиксированная цена в 7,96 гривны за один кубометр.

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Цены на газ в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что тарифы на коммунальные услуги, в том числе на газ, в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.

Недавно стало известно, что украинские поставщики газа установили цены на июль. Хотя годовое базовое предложение не изменилось, но месячная рыночная цена выросла до 30,55 гривен за кубометр.

Ранее сообщалось, что украинцы имеют законное право требовать компенсацию, если выяснится, что в их дома поставляют некачественный или "разбавленный" газ.

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Об источнике: Минэкономики Министерство экономики Украины - бывшее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины. 9 декабря 2010 года реорганизовано в Министерство экономического развития и торговли Украины.

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