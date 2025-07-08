С 1 августа банки меняют правила пользования картами: что стоит знать

Прогнозируется, что новая финансовая реальность сделает жизнь украинцев проще.

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Какие изменения по пользованию банковскими картами вступят в силу с 1 августа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Что изменится для украинцев с 1 августа

Что такое открытый банкинг

С 1 августа банковские карты будут "работать" по-новому. В Украине планируют ввести открытый банкинг. Об этом сообщает портал Радио Трек.

Открытый банкинг - система, которая позволит владельцам нескольких карт разных банков рассчитываться одной платежкой, автоматически используя средства с разных счетов.

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Например, если на одной карте не хватает средств, система автоматически спишет необходимую сумму с другой.

"Больше не нужно вручную перебрасывать средства или платить частями - все автоматически и удобно", - говорится в сообщении.

Между тем генеральный директор и основатель агростартапа AgroApp, акционер финтех-компании Activitis Ярослав Смакота в комментарии для Коммерсант Украинский объяснил, как будет работать открытый банкинг.

"Благодаря открытому банкингу не просто появится единый финансовый хаб, то есть возможность видеть в одном приложении все свои счета, кредиты, депозиты из разных украинских банков, что упростит планирование бюджета, отслеживание расходов и управление финансами. На основе анализа транзакций, AI-приложения смогут предлагать индивидуальные советы по сбережениям, инвестициям, а также подбирать самые выгодные кредитные и депозитные предложения от разных украинских банков", - рассказал Смакота.

При этом президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас добавил, что с появлением открытого банкинга, в Украине появятся новые приложения, в которых пользователи смогут вести, например, учет собственного семейного бюджета или же самостоятельно взять кредит. По словам Дубаса, счета клиента из разных банков будут подключаться к приложению только с его согласия.

Работа банков - новости по теме

Как писал Главред, украинцы жалуются на похищение кредитных средств с карт ПриватБанка. Клиенты ПриватБанка жалуются, что с их счетов мошенники сняли все средства, включая кредитный лимит, который теперь нужно вернуть.

Напомним, украинские банки могут блокировать переводы, которые связаны со страной-агрессором Россией или Беларусью. При этом такой перевод в случае его блокировки возможно не удастся разблокировать даже через суд.

Ранее сообщалось, что один из банков начисляет кэшбек за зарплаты. Чтобы подключить начисление кэшбэка достаточно иметь счёт юридического лица в monobank, а заявку можно подать онлайн.

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О персоне: Андрей Дубас Дубас Андрей Богданович - президент Ассоциации украинских банков. Высшее образование получил в Киевском национальном университете им. Т. Г. Шевченко, университете экономики и права "КРОК", а также в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. В банковской системе работает с 2014 года. С 2016 года является членом Высшего экспертного совета Национального банка Украины.

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