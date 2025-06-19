ПриватБанк может 'заморозить' перевод на карту: в каком случае деньги не вернут

В некоторых случаях деньги не удастся вернуть даже через суд.

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ПриватБанк может "заморозить" перевод на карту/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Приватбанк может "заморозить" перевод средств на вашу карту

Это произойдет, если перевод будет связан с Россией или Беларусью

В таком случае возможно не удастся вернуть средства даже через суд

Украинские банки могут блокировать переводы, которые связаны со страной-агрессором Россией или Беларусью. При этом такой перевод в случае его блокировки возможно не удастся разблокировать даже через суд.

Это подтверждает и судебная практика. Так, в Новобаварском районном суде Харькова решением от 7 мая 2025 года было отказано украинке, которая требовала от государственного ПриватБанка разблокировать 10 тыс. евро, которые она получила в качестве возврата долга от гражданина Беларуси. Об этом говорится в материалах дела № 639/7981/24.

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В материалах дела отмечается, что деньги клиенту поступили с помощью перевода через международную межбанковскую систему SWIFT из банка Revolut Bank UAB. При этом ПриватБанк деньги принял, но не зачислил их на карточный счет истца.

"Банк осуществил серию запросов документов о резидентстве в Португальской Республике. ... Несмотря на предоставленные документы и все исчерпывающие доказательства того факта, что ... является резидентом Португальской Республики, Банк не зачислил указанный платеж ... потому что срок действия вида плательщика на постоянное проживание в Португалии закончился в феврале 2024 года", - говорится в материалах дела.

ПриватБанк направил истице письмо, в котором объяснялось, что согласно постановлению Правления НБУ №21 от 24.02.2022 г., банкам запрещено совершать любые валютные операции, "для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, которые имеют местонахождение (зарегистрирована/постоянно проживает) в Российской Федерации или в Республике Беларусь".

Суд принял решение отказать в удовлетворении иска. Таким образом не была отменена блокировка средств, которые поступили на карту от гражданина Беларуси.

Как ранее сообщал Главред, украинцы все больше переходят на пользование наличными - стало известно, какова причина. Украинцы из-за рисков войны часто пользуются наличными и не спешат переходить на безналичные расчеты.

Также ранее сообщалось, что один из банков начисляет кэшбек за зарплаты. Чтобы подключить начисление кэшбека достаточно иметь счет юридического лица в monobank, а заявку можно подать онлайн.

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Что известно о ПриватБанке? ПриватБанк - крупнейший по размерам активов украинский банк и лидер розничного банковского рынка Украины, зарегистрированный 19 марта 1992 года. Одним из первых ввел в Украине современные цифровые банковские услуги и уникальные технологические решения, позволяющие клиентам пользоваться большинством услуг дистанционно через Приват24. Инициатором создания, его первым председателем правления был украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко, пишет Википедия .

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