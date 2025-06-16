'Такого не делал никто': один из банков начисляет кэшбек за зарплаты

Чтобы подключить начисление кэшбэка достаточно иметь счет юридического лица в monobank, а заявку можно подать онлайн.

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Monobank будет начислять дополнительный кэшбэк / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Monobank предлагает 1% кэшбэка компаниям за выплату зарплат на свои карты

Кэшбэк будет начисляться 1 числа

Monobank предложил компаниям возвращать 1% от суммы всех выплат сотрудникам, включая зарплаты, больничные и стипендии. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Кэшбек в размере 1% начисляется 1 числа месяца по итогам выплат прошлого месяца без ограничений по максимальной сумме.

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"Мы платим 1% кэшбэк предприятию от суммы заработной платы, которую они выплатили на наши карты своим сотрудникам. Такого не делал никто, никогда и нигде", - сообщил Гороховский.

Он добавил, что по состоянию на сегодня зарплату через monobank выплачивают 530 юридических лиц, а получают около 94 000 сотрудников.

"Сэкономьте государству деньги - не выплачивайте зарплаты по старинке. Получите рациональный кэшбек", - обратился Гороховский к распорядителям бюджетных средств всех уровней.

Известно, что проект ориентирован на малый и средний бизнес, государственные учреждения и крупные корпорации, которые работают в гривне.

Для подключения достаточно иметь счет юридического лица в monobank, заявку можно подать онлайн.

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Что такое Monobank? Monobank (укр. монобанк) - украинский необанк, обслуживающий более 7 млн клиентов. Занимает № 2 в Google Play и № 2 в App Store среди самых популярных финансовых приложений Украины. Показатель ежедневно активных пользователей достигает 1,3 млн. Для работы используется банковская лицензия Универсал Банка, входящего в группу TAC и принадлежащего украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. В 2018 году был признан лучшим украинским FinTech-стартапом по версии PaySpace Magazine Awards и "Необанком года" от FinAwards, пишет Википедия.

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