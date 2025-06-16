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Новые доплаты для пенсионеров: кто сможет получить дополнительных 300 гривен в июле

Марина Фурман
16 июня 2025, 13:12
896
Для оформления дополнительных выплат нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующими документами.
пенсия
Кому в июле придет прибавка к пенсии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • В июле некоторые пенсионеры получат дополнительные 300 гривен к пенсии
  • Чтобы оформить выплату, нужно иметь соответствующие документы

Начиная с июля, часть пенсионеров сможет получать прибавку в размере примерно 300 гривен. Дополнительная выплата предусмотрена для тех, кто имеет статус Почетного донора Украины. Об этом говорится на странице главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Чтобы стать Почетным донором, необходимо в течение всего периода донорства сдать:

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  • не менее 40 доз крови;
  • или 60 доз плазмы, собранной с помощью афереза;
  • или 40 доз клеток крови (эритроцитов, тромбоцитов или лейкоцитов), также полученных методом афереза.

В Пенсионном фонде добавляют, что право на надбавку имеют также граждане Украины, награжденные знаком "Почетный донор СССР".

Как оформить доплату за донорство

Для получения дополнительных выплат нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать следующие документы:

  • заявление на надбавку;
  • паспорт или другой документ, подтверждающий личность;
  • идентификационный код;
  • документ о награждении знаком Почетного донора Украины или СССР.

Также документ о статусе можно также добавить через личный кабинет на портале Пенсионного фонда.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы надо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Выплата пенсий в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в Украине пенсионеры могут потерять до 20% своей ежемесячной пенсии в случае чрезмерных выплат. Пенсионный фонд объясняет, что такая ситуация возникает, когда лицу начислено больше, чем ему положено по закону.

Напомним, в Украине планируют существенно повысить минимальные и максимальные пенсии и заработные платы. Предполагается, что уже в этом году минимальная пенсия вырастет до 2564 гривен, в то время как сегодня составляет 2351 гривну. А вот максимальную пенсию повысят на две тысячи гривен по сравнению с прошлогодней и она будет составлять 25640 гривен.

В Верховной Раде также выступили с заявлением, что минимальную пенсию в Украине хотят поднять до 4000 грн. Государству для реализации такого повышения необходимо ежемесячно выделять около 2,2 миллиарда гривен.

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Что известно о Пенсионном фонде

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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