Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Присохший жир исчезнет быстрее: как очистить духовку с помощью пара

Марина Иваненко
31 октября 2026, 18:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
Обычная миска с водой поможет размягчить присохший жир в духовке. Как правильно провести очистку паром и каких ошибок следует избегать?
Как почистить духовку паром
Как почистить духовку паром / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем ставить миску с водой в духовку
  • Как пар размягчает присохший жир
  • Каких ошибок нельзя допускать при чистке

На первый взгляд кажется странным намеренно добавлять воду в разогретую духовку. Однако обычный пар может значительно облегчить уборку и помочь справиться с присохшим жиром и остатками еды. Для этого не обязательно покупать дорогие чистящие средства. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает TheCoolist, горячий пар помогает размягчить загрязнения на внутренних поверхностях духовки. Благодаря этому их легче удалить обычной губкой или мягкой тряпкой.

видео дня

В чем суть метода

Во время приготовления пищи капли жира, остатки соусов и другие загрязнения попадают на стенки и дно духовки. Под воздействием высокой температуры они постепенно запекаются, образуя твёрдый налёт, который сложно отмыть обычной водой.

Горячий пар помогает размягчить такие отложения. Влага оседает на внутренних поверхностях, благодаря чему присохший жир легче отделяется от эмали. После процедуры загрязнения можно убрать без интенсивного трения и агрессивных моющих средств.

Существует два варианта такой очистки:

  • Норвежский вариант от Dagens

Примерно 400–500 мл тёплой воды наливают в термостойкую ёмкость и ставят в духовку, разогретую до 100–120 °C. Дверцу закрывают и оставляют воду нагреваться примерно на 20–30 минут. Пар помогает размягчить жир, после чего его можно вытереть мягкой губкой или салфеткой из микрофибры.

  • Вариант с использованием функции паровой очистки Whirlpool

Некоторые модели духовок имеют специальную программу очистки паром, для которой предусмотрены собственные настройки температуры и продолжительности. Универсального режима для всех духовок нет, поэтому важно следовать инструкции именно к своей модели.

Пошаговая инструкция: как очистить духовку паром

Если производитель вашей духовки допускает такой способ очистки, можно воспользоваться простым алгоритмом.

1. Подготовьте духовку

Извлеките решетки, противень и другие аксессуары, если этого требует инструкция. Когда духовка остынет, удалите с дна крошки и крупные остатки пищи с помощью щетки или салфетки.

2. Подготовьте воду

Налейте примерно 400–500 мл воды в термостойкую стеклянную или керамическую емкость, предназначенную для использования в духовке. Не используйте обычные стаканы для питья, которые могут треснуть от нагрева.

3. Поставьте емкость в духовку

Поместите её на решётку в соответствии с рекомендациями производителя. Если инструкция позволяет, включите умеренный режим нагрева и оставьте воду внутри на 20–30 минут. Не используйте более высокую температуру только для того, чтобы ускорить образование пара.

4. Дайте духовке остыть

По завершении процедуры выключите прибор и подождите, пока он достаточно остынет для безопасной уборки. Открывайте дверцу осторожно, ведь внутри может оставаться горячий пар.

5. Удалите загрязнения

Протрите внутренние поверхности влажной тряпкой или неабразивной губкой. Если на отдельных участках остался присохший жир, осторожно повторите очистку.

Основные правила безопасности и ограничения

Несмотря на простоту метода, при очистке духовки паром важно соблюдать несколько правил.

  • Не наливайте воду непосредственно на горячее дно духовки. Резкий перепад температур может повредить эмаль. Воду следует использовать только в емкости или способом, предусмотренным производителем.
  • Не брызгайте холодной водой на горячее стекло. Из-за резкого перепада температур оно может треснуть.
  • Не используйте металлические скребки и жесткие абразивные губки. Они могут оставить царапины на внутреннем покрытии.
  • Не рассчитывайте, что пар удалит застарелый нагар за один раз. Он хорошо помогает размягчить свежие и не слишком стойкие загрязнения, но давние отложения жира могут потребовать повторной очистки или специального средства.
  • Учитывайте тип духовки. Если прибор имеет каталитическое покрытие, функцию пиролитической самоочистки или заводскую программу очистки паром, сначала ознакомьтесь с инструкцией производителя. Для некоторых моделей обычная очистка паром может быть неподходящей.

Вода и пар могут значительно облегчить уход за духовкой, особенно если регулярно удалять свежие загрязнения. Главное - правильно подобрать режим и не пренебрегать рекомендациями производителя, чтобы простая уборка не привела к повреждению техники.

Читайте также:

Об источнике: TheCoolist

TheCoolist - это популярное международное онлайн-издание, посвященное дизайну, архитектуре, технологиям и современному стилю жизни. Портал освещает актуальные бытовые тренды, интерьерные решения, креативные лайфхаки и экологичные подходы к организации домашнего пространства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский раскрыл планы относительно переговоров с РФ после встречи с Эрдоганом

Зеленский раскрыл планы относительно переговоров с РФ после встречи с Эрдоганом

19:23Политика
Переговоры Украины, США и РФ: Буданов раскрыл главную цель Киева

Переговоры Украины, США и РФ: Буданов раскрыл главную цель Киева

18:29Украина
Украинцы будуть без света до 10 часов: графики отключений на 1 ноября

Украинцы будуть без света до 10 часов: графики отключений на 1 ноября

18:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод

Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод

Орхидея оживет и пустит цветоносы: рецепт домашней подкормки

Орхидея оживет и пустит цветоносы: рецепт домашней подкормки

Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм

Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туриста у костра за 57 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туриста у костра за 57 с

Котлеты станут нежнее и сочнее: какой простой ингредиент изменит привычный рецепт

Котлеты станут нежнее и сочнее: какой простой ингредиент изменит привычный рецепт

Последние новости

19:30

Унитаз засияет как новый: простая хитрость для идеальной чистоты туалета

19:23

Зеленский раскрыл планы относительно переговоров с РФ после встречи с Эрдоганом

19:10

Урок для НАТО: Коваленко объяснил, чем "Вивальди" опровергла скептиков танковмнение

19:05

Самый счастливый день ноября 2026 года: кому звёзды готовят особый шанс

18:43

Одна ошибка при хранении испортит летние шины: как уберечь резину от трещинВидео

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
18:29

Переговоры Украины, США и РФ: Буданов раскрыл главную цель Киева

18:28

Присохший жир исчезнет быстрее: как очистить духовку с помощью пара

18:25

Украинцы будуть без света до 10 часов: графики отключений на 1 ноября

18:01

РФ может готовить провокации в одной области: людей призвали быть бдительными

Реклама
17:49

Морозы их не убьют: какие сорняки нужно удалить с грядок осенью

17:31

Засор исчезнет за минуты: сантехник поделился неожиданным лайфхакомВидео

17:27

"Был и отправила": Камалия сделала признание о бойфренде

17:14

Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод

17:09

"Я раньше этого не говорил": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

16:31

Свежие шампиньоны круглый год: как вырастить грибы дома без огородаВидео

16:30

"Натянуть лицо": Настя Каменских показала морщины

16:27

"Графики очень жесткие": детали резкого ухудшения ситуации с отключениями света

16:19

Москва под атакой дронов: возле аэропорта "Шереметьево" вспыхнул пожар

16:01

Одна ложка соды под стелькой: какую проблему с обувью поможет решить

15:51

Доллар по 47 или даже 80 гривен: когда курс может резко рвануть вверх

Реклама
15:43

Зачем прятать деньги в морозилке: у французского лайфхака есть неожиданный нюанс

15:38

Как стильно одеваться зимой 2027 и не мерзнуть: 6 советов блогераВидео

15:21

Гороскоп на завтра, 1 ноября: Девам — недоразумения, Стрельцам — радость

15:05

1 ноября нельзя отказывать в милостыне: какой церковный праздник

15:01

Первые эвакуированные жители Олешек прибыли на подконтрольную Украине территорию

14:54

До 18 часов в сутки: сколько продлятся жесткие отключения света в Киеве

14:49

Силы обороны нанесли удары "Нептунами" и дронами по России — куда попали

14:31

Хит Blondie спустя десятилетия остается популярным: что известно о "Heart of Glass"Видео

14:26

Съедят в первую очередь: простой рецепт домашней вареной колбасы

14:23

Чего нельзя делать на Рождество: какие привычки могут привести к неприятностям

14:07

Мучнистая роса исчезнет с листьев: чем нужно обработать комнатные растенияВидео

14:02

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября: Львам — бонусы, Весам — риски

13:49

"Приравняла тягу к еде с педофилией": Alyona Alyona попала в громкий скандал

13:47

Зачем класть кусочек хлеба в коробку с печеньем: неожиданный эффект

13:41

Три даты рождения наделяют людей особым магнетизмом и обаянием

13:24

Как сделать искусственную елку пышной: полезный лайфхак перед зимними праздниками

13:20

НПЗ могут отойти на второй план: какие объекты РФ станут новыми целями

13:00

"Роды могли ухудшить": Тышкевич раскрыла диагноз, который привел к кесаревому

12:59

Что форма лица расскажет о характере ребенка: родители часто не догадываются

12:52

Куда пропал Джек Николсон: Майкл Дуглас рассказал о коллеге-затворнике

Реклама
12:51

Состарят даже молодую: Андре Тан назвал вещи, которым пора на модную пенсию

12:22

Комната будет прогреваться быстрее: что нужно поставить над батареейВидео

12:12

Свет отключают почти на весь день: РФ атаковала ТЭЦ, ситуация в Киеве критическая

11:59

Китайский гороскоп на завтра, 1 ноября: Лошадям - польза, Обезьянам - юмор

11:55

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 69 с

11:53

Лавров пожаловался на Трампа и выдвинул новые претензии: что не устраивает РФ

11:34

Как отпугнуть мышей без химикатов: неожиданный помощник найдётся дома

11:17

Эвакуированные жители Олешек прибыли в Беларусь: когда они вернутся в Украину

11:08

Любовный гороскоп на 2–8 ноября: Стрельцам — новые чувства, Весам — выбор

10:59

"Замена себе есть": Сергей Танчинец растрогал талантом 17-летней дочериВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять