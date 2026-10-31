Присохший жир исчезнет быстрее: как очистить духовку с помощью пара

Обычная миска с водой поможет размягчить присохший жир в духовке. Как правильно провести очистку паром и каких ошибок следует избегать?

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Как почистить духовку паром / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем ставить миску с водой в духовку

Как пар размягчает присохший жир

Каких ошибок нельзя допускать при чистке

На первый взгляд кажется странным намеренно добавлять воду в разогретую духовку. Однако обычный пар может значительно облегчить уборку и помочь справиться с присохшим жиром и остатками еды. Для этого не обязательно покупать дорогие чистящие средства. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает TheCoolist, горячий пар помогает размягчить загрязнения на внутренних поверхностях духовки. Благодаря этому их легче удалить обычной губкой или мягкой тряпкой.

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В чем суть метода

Во время приготовления пищи капли жира, остатки соусов и другие загрязнения попадают на стенки и дно духовки. Под воздействием высокой температуры они постепенно запекаются, образуя твёрдый налёт, который сложно отмыть обычной водой.

Горячий пар помогает размягчить такие отложения. Влага оседает на внутренних поверхностях, благодаря чему присохший жир легче отделяется от эмали. После процедуры загрязнения можно убрать без интенсивного трения и агрессивных моющих средств.

Существует два варианта такой очистки:

Норвежский вариант от Dagens

Примерно 400–500 мл тёплой воды наливают в термостойкую ёмкость и ставят в духовку, разогретую до 100–120 °C. Дверцу закрывают и оставляют воду нагреваться примерно на 20–30 минут. Пар помогает размягчить жир, после чего его можно вытереть мягкой губкой или салфеткой из микрофибры.

Вариант с использованием функции паровой очистки Whirlpool

Некоторые модели духовок имеют специальную программу очистки паром, для которой предусмотрены собственные настройки температуры и продолжительности. Универсального режима для всех духовок нет, поэтому важно следовать инструкции именно к своей модели.

Пошаговая инструкция: как очистить духовку паром

Если производитель вашей духовки допускает такой способ очистки, можно воспользоваться простым алгоритмом.

1. Подготовьте духовку

Извлеките решетки, противень и другие аксессуары, если этого требует инструкция. Когда духовка остынет, удалите с дна крошки и крупные остатки пищи с помощью щетки или салфетки.

2. Подготовьте воду

Налейте примерно 400–500 мл воды в термостойкую стеклянную или керамическую емкость, предназначенную для использования в духовке. Не используйте обычные стаканы для питья, которые могут треснуть от нагрева.

3. Поставьте емкость в духовку

Поместите её на решётку в соответствии с рекомендациями производителя. Если инструкция позволяет, включите умеренный режим нагрева и оставьте воду внутри на 20–30 минут. Не используйте более высокую температуру только для того, чтобы ускорить образование пара.

4. Дайте духовке остыть

По завершении процедуры выключите прибор и подождите, пока он достаточно остынет для безопасной уборки. Открывайте дверцу осторожно, ведь внутри может оставаться горячий пар.

5. Удалите загрязнения

Протрите внутренние поверхности влажной тряпкой или неабразивной губкой. Если на отдельных участках остался присохший жир, осторожно повторите очистку.

Основные правила безопасности и ограничения

Несмотря на простоту метода, при очистке духовки паром важно соблюдать несколько правил.

Не наливайте воду непосредственно на горячее дно духовки. Резкий перепад температур может повредить эмаль. Воду следует использовать только в емкости или способом, предусмотренным производителем.

Не брызгайте холодной водой на горячее стекло. Из-за резкого перепада температур оно может треснуть.

Не используйте металлические скребки и жесткие абразивные губки. Они могут оставить царапины на внутреннем покрытии.

Не рассчитывайте, что пар удалит застарелый нагар за один раз. Он хорошо помогает размягчить свежие и не слишком стойкие загрязнения, но давние отложения жира могут потребовать повторной очистки или специального средства.

Учитывайте тип духовки. Если прибор имеет каталитическое покрытие, функцию пиролитической самоочистки или заводскую программу очистки паром, сначала ознакомьтесь с инструкцией производителя. Для некоторых моделей обычная очистка паром может быть неподходящей.

Вода и пар могут значительно облегчить уход за духовкой, особенно если регулярно удалять свежие загрязнения. Главное - правильно подобрать режим и не пренебрегать рекомендациями производителя, чтобы простая уборка не привела к повреждению техники.

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Об источнике: TheCoolist TheCoolist - это популярное международное онлайн-издание, посвященное дизайну, архитектуре, технологиям и современному стилю жизни. Портал освещает актуальные бытовые тренды, интерьерные решения, креативные лайфхаки и экологичные подходы к организации домашнего пространства.

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