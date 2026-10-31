До 18 часов в сутки: сколько продлятся жесткие отключения света в Киеве

Энергетикам понадобится несколько дней, чтобы устранить последствия атаки.

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Отключения света в Киеве продлятся до середины недели / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из заявления эксперта:

Попадание в подстанции столичной ТЭЦ было существенным

Сроки ремонта зависят от интенсивности атак

Повреждения не повлияют на начало отопительного сезона

Киев перешел на стабилизационные графики: из-за российского удара по распределительным подстанциям на территории одной из столичных ТЭЦ жители остаются без электричества по 16-18 часов в сутки. Восстановительные работы продлятся примерно до середины следующей недели. Об этом заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН.

По его словам, удар пришелся не на генерацию, а на сетевую инфраструктуру, через которую ток поступает к конечным потребителям. Именно поэтому последствия атаки ощутила значительная часть города.

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"Отключения света связаны с повреждением одного из объектов, обеспечивающих распределение электрической энергии по городу Киеву. То есть подстанций. На территории ТЭЦ, скажем так, повреждены открытые распределительные устройства. Как вы видите по последствиям, попадание было существенным. Требуется время для того, чтобы восстановить подачу в полном объеме", - отмечает Рябцев.

Он добавил, что энергетикам понадобится несколько дней, чтобы ликвидировать последствия атаки. Скорость работ будет зависеть от ситуации с безопасностью.

"Устранить проблему, думаю, смогут примерно к середине следующей недели. Может, и раньше, но здесь всё будет зависеть и от того, насколько активным будет враг. Потому что, безусловно, нельзя продолжать восстановительные работы во время тревоги, тем более, когда ещё есть обстрелы", - отметил эксперт.

Повлияет ли это на отопительный сезон

Отдельно он возложил ответственность за перебои с водой на киевские власти. По его мнению, городская администрация не обеспечила защиту именно тех объектов, от которых зависит подача воды в дома.

"Да, и мы получаем очень плохой сигнал, связанный с тем, что "Киевводоканал" не способен обеспечивать предоставление жизненно важных услуг в случае прекращения централизованного энергоснабжения", - подчеркнул Рябцев.

В то же время, по оценке эксперта, нынешние повреждения инфраструктуры не повлияют на начало отопительного сезона.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какими могут быть отключения света зимой

Депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявил, что украинцы, скорее всего, не будут сидеть зимой по 16 часов без света.

По его словам, причиной этого, в частности, является существенное падение потребления электроэнергии из-за ударов по металлургии. То есть сократилось потребление именно в промышленности.

"Поэтому, по моим оценкам, если этой зимой и будут отключения электроэнергии, то они не будут длительными (хотя в разных регионах их продолжительность будет различной)", - добавил он.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 30 октября страна-агрессор Россия атаковала "шахедами" ТЭЦ в Киеве. В некоторых районах столицы электроэнергию будут подавать сегодня всего 1,5 часа в день. В большинстве районов согласно графикам электричества не будет по 15–17,5 часа в сутки.

В "Укрэнерго" заявляли, что в субботу, 31 октября, в части областей Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Эти меры вынуждены. Их вводят из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

29 октября российские оккупанты нанесли удар по Днепру. После взрывов в значительной части города пропало электричество. В некоторых районах вместе со светом прекратилось и водоснабжение. В результате атаки было повреждено оборудование магистральных сетей.

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О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант Национального института стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича при Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук в области государственного управления, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6-го ранга.

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