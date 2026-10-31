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Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм

Анна Косик
31 октября 2026, 08:25
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Исследователи предупредили метеочувствительных людей о геомагнитной активности в ближайшее время.
Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм
Прогноз магнитных бурь на 31 октября - 2 ноября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой силы будет магнитная буря
  • Насколько затянется геомагнитный шторм

Сегодня, 31 октября, на Земле ожидается магнитная буря уровня G1. Она может стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных.

Кроме того, как сообщается на сайте meteoprog, магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им следует быть осторожными.

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"Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет нестабильным до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет очень низкой с небольшой вероятностью вспышки С-класса", - говорится в статье.

Эти данные подтвердили в Британской геологической службе. Исследователи предупредили, что геомагнитный шторм G1 не закончится завтра. Магнитная буря такого же уровня прогнозируется и 1 ноября.

Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм
Магнитные бури 31 октября – 1 ноября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединенного Королевства и его континентального шельфа путем систематических съемок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, сегодня К-индекс 5 на красном уровне, что соответствует магнитной буре. При этом солнечная вспышка В4 и резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находятся на зеленом уровне.

Завтра, 1 ноября, К-индекс снизится до 4,7, то есть до желтого уровня. А стабилизируется показатель уже 2 ноября до 2,7.

Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм
Геомагнитная активность 31 октября – 2 ноября / фото: скриншот

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

  • головная боль
  • головокружение
  • тошнота
  • боль в области сердца
  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

  • Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;
  • Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;
  • Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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