На саммите G20 Лаврову передадут важное послание по поводу войны в Украине

Польский министр также выразил сомнения по поводу призывов Пентагона смягчить риторику в отношении России.

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Сикорский подготовил особое обращение для Лаврова / коллаж: Главред, фото: facebook.com/radeksikorski, ua.depositphotos.com

Главное:

Сикорский передаст Лаврову требование завершить войну

Совместного фото с Лавровым на встрече G20 не будет

Варшава не поддерживает призывы смягчить тон в отношении РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намерен во время встречи глав МИД стран G20 в Атланте передать главе российской дипломатии Сергею Лаврову послание о необходимости завершить войну против Украины. Об этом он заявил польским журналистам перед началом двухдневной встречи в американском штате Джорджия, сообщает PAP.

По его словам, у него для Лаврова то же самое послание, которое он уже адресовал ему ранее во время заседания Совета Безопасности ООН

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"Сергей, скажи своему руководителю, что уже хватит. Пять лет этой кровавой войны - её нужно завершать", - подчеркнул министр иностранных дел Польши.

Сикорский добавил, что встреча министров будет посвящена вопросам свободы судоходства, доступа к продовольствию и энергетике.

Он подчеркнул, что Польша может предложить решения по всем этим направлениям, в частности в отношении безопасности судоходства в Балтийском море, защиты критически важной инфраструктуры и последствий блокирования экспорта украинского зерна.

Польский вице-премьер также подчеркнул, что российская агрессия против Украины должна прекратиться, в том числе и потому, что украинское и европейское зерно не доходит до Египта и других стран мира.

По его словам, война в Украине продемонстрировала, что энергетическая безопасность - гарантированность поставок энергии по конкурентоспособным ценам - не является чем-то само собой разумеющимся.

Комментируя сообщение Reuters о якобы призывах представителей Пентагона к нескольким европейским странам НАТО смягчить риторику в отношении России, Сикорский поставил под сомнение целесообразность такой позиции.

"Я хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил мне, как реагировать на убийство более десятка пассажиров… на вокзале в Днепре. Как вежливо реагировать на бомбардировки городов, на применение баллистических ракет против теплоэлектростанций?" - заявил он.

Кроме того, польский министр назвал приглашение Лаврова на встречу в США "некомфортным" для Варшавы. Ведь Россия должна вести себя как член международных организаций, в которые она входит, и соблюдать установленные правила.

Отдельно глава польской дипломатии подтвердил, что совместного фото участников встречи с Лавровым не будет.

"Я не единственный, кто не хочет фотографироваться с Лавровым. Думаю, это правильное решение хозяина встречи", - подытожил он.

G20 / Инфографика: Главред

Какая цель Кремля в переговорах

Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что Кремль использует переговоры с США не для завершения войны против Украины, а для того, чтобы добиться экономических уступок, которые позволят Москве и в дальнейшем финансировать боевые действия.

По их мнению, замораживать линию фронта на нынешних позициях России невыгодно.

"Это напоминает прежнюю тактику Кремля, когда он пытался убедить Соединенные Штаты и Запад в целом в неизбежном крахе украинной обороны, подталкивая Украину к превентивной капитуляции", - отмечают аналитики.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров ранее заявлял, что война в Украине будет продолжаться и "имеет тенденцию к обострению". При этом российский министр не привел аргументов в подтверждение своего заявления.

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Стороны обсудили прекращение войны против Украины и дипломатические шаги для достижения мира.

Аналитики ISW подчеркнули, что Кремль последовательно отвергает предложения Киева и Вашингтона о полном или частичном прекращении огня, и заявления российских чиновников накануне трехсторонних переговоров не указывают на изменение этого курса.

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О персоне: Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005–2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 года и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии "Право и справедливость", в настоящее время является членом "Гражданской платформы", пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в качестве главы польского МИД.

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