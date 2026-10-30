Сколько раз промывать рис, чтобы он не слипался: повар назвал точное количество

Повар поделился секретами приготовления рассыпчатого риса.

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Простые правила приготовления вкусного риса / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Сколько раз нужно промывать рис

Как правильно варить рис под крышкой

Чтобы рис после варки был рассыпчатым, а не слипался в комки, важно правильно подготовить крупу перед приготовлением. Один из главных секретов - тщательное промывание, которое помогает избавиться от лишнего поверхностного крахмала.

Главред узнал, что украинский повар Роман Емец на своем YouTube-канале рассказал, сколько раз нужно промывать рис и какой способ приготовления помогает сохранить форму зерен.

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Сколько раз нужно промывать рис перед варкой

Количество промывок риса напрямую влияет на результат приготовления. На поверхности зерен остается крахмал, из-за которого во время термической обработки они могут слипаться. Именно поэтому перед варкой рис рекомендуется промывать несколько раз, пока вода не станет прозрачной.

Как правильно варить крупы / Инфографика: Главред

"Промойте рис до прозрачной воды. Для этого потребуется промыть рис примерно 6–8 раз", - подчеркнул повар.

Как правильно варить рис, чтобы он был рассыпчатым

Простой способ приготовления, который рекомендует повар, - варка под крышкой. Он особенно хорошо подходит для басмати, жасмина и других длиннозерных сортов.

На одну часть риса берут полторы части воды. Крупу заливают водой, накрывают крышкой и готовят на минимальном огне до готовности. Важно не увеличивать огонь без необходимости, чтобы рис равномерно приготовился и сохранил свою структуру.

Смотрите видео о том, как готовить рис, чтобы он не слипался:

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О персоне: Роман Емец Роман Емец - профессиональный шеф-повар с 20-летним стажем работы в ресторанах Киева и других регионов Украины. В соцсетях делится простыми рецептами, лайфхаками и секретами приготовления еды.

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