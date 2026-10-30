Сколько раз промывать рис, чтобы он не слипался: повар назвал точное количество

Вы узнаете:
- Сколько раз нужно промывать рис
- Как правильно варить рис под крышкой
Чтобы рис после варки был рассыпчатым, а не слипался в комки, важно правильно подготовить крупу перед приготовлением. Один из главных секретов - тщательное промывание, которое помогает избавиться от лишнего поверхностного крахмала.
Главред узнал, что украинский повар Роман Емец на своем YouTube-канале рассказал, сколько раз нужно промывать рис и какой способ приготовления помогает сохранить форму зерен.
Сколько раз нужно промывать рис перед варкой
Количество промывок риса напрямую влияет на результат приготовления. На поверхности зерен остается крахмал, из-за которого во время термической обработки они могут слипаться. Именно поэтому перед варкой рис рекомендуется промывать несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
"Промойте рис до прозрачной воды. Для этого потребуется промыть рис примерно 6–8 раз", - подчеркнул повар.
Как правильно варить рис, чтобы он был рассыпчатым
Простой способ приготовления, который рекомендует повар, - варка под крышкой. Он особенно хорошо подходит для басмати, жасмина и других длиннозерных сортов.
На одну часть риса берут полторы части воды. Крупу заливают водой, накрывают крышкой и готовят на минимальном огне до готовности. Важно не увеличивать огонь без необходимости, чтобы рис равномерно приготовился и сохранил свою структуру.
Смотрите видео о том, как готовить рис, чтобы он не слипался:
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О персоне: Роман Емец
Роман Емец - профессиональный шеф-повар с 20-летним стажем работы в ресторанах Киева и других регионов Украины. В соцсетях делится простыми рецептами, лайфхаками и секретами приготовления еды.
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